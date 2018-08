Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, theo Biên bản thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân, Sở Y tế chỉ cấp phép cho 6 bác sĩ Việt Nam được phép hành nghề tại Phòng khám đa khoa Maria. Sở hoàn toàn không cấp phép cho bất cứ bác sĩ người Trung Quốc nào khám chữa bệnh tại đây, ngoài 2 người giúp việc người Trung Quốc.

Cũng theo lãnh đạo Sở Y tế, 2 người giúp việc này về mặt chuyên môn chỉ được phép đưa dụng cụ, thay rửa vết thương… hoàn toàn không được phép khám bệnh, kê đơn.

Tuy nhiên theo kết quả điều tra ban đầu hôm 16/7 của công an, tham gia khám và điều trị cho bệnh nhân Phong là 4 bác sĩ người Trung Quốc. Theo đó, tối 14/7, chị Phong đến Phòng khám đa khoa Maria để khám và điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung. Bác sĩ người Trung Quốc Zhou Ji Anjao xác định bệnh nhân bị viêm lộ tuyến cổ tử cung, chỉ định điều trị đốt.

Vị bác sĩ này đã ghi hồ sơ khám bệnh, kê đơn thuốc cần sử dụng và chuyển bệnh nhân Phong lên tầng 6 để điều trị. Y tá Bùi Thị Thắm (23 tuổi) trực tiếp truyền đường 0,5% cho bệnh nhân theo chỉ định của bác sĩ Deng Qin Zhi. Bác sĩ Zhang Ling Gong thực hiện gây mê. Bác sĩ Deng Qin Zhi tiến hành đốt lộ tuyến tử cung cho chị Phong, sau đó bệnh nhân có hiện tượng ngạt mũi. Bác sĩ Zhang Ling Gong cho bệnh nhân thở oxy và chỉ định y tá Thắm tiêm 2 ống Dexame thasame để tỉnh táo lại rồi tiếp tục truyền dịch. Khoảng 22h chị Phong được phát hiện đã chết.

"Việc phòng khám sử dụng người Trung Quốc hành nghề khám chữa bệnh khi chưa đăng ký và bác sĩ chưa được cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam là sai phạm nghiêm trọng", ông Hiền nói.

Nhân viên phòng khám Maria dán bảng thông báo "ngưng hoạt động để sửa chữa", một ngày sau cái chết của bệnh nhân Phong. Ảnh: Phan Dương.

Làm việc với Sở Y tế Hà Nội ngày 16/7 về sự việc, đại diện phòng khám là bác sĩ Đỗ Y Na (giấy phép do Sở Y tế cấp) nói rằng bà hoàn toàn không biết các hoạt động của phòng khám trong suốt thời gian qua. Lý do, ngày 3/2/2011 bà đã có đơn gửi Sở Y tế Hà Nội, Ban Giám đốc Công ty An Thịnh (công ty đầu tư phòng khám Maria) đề nghị xin thôi giữ chức Trưởng phòng khám Maria.

Theo bà Na, lý do bà xin thôi không phụ trách phòng khám vì Ban Giám đốc Công ty An Thịnh có ý định phát triển hoạt động theo hướng chuyên khoa sản phụ trong khi bà Na là bác sĩ chuyên khoa nội tim mạch.

“Nhưng đến nay đơn này của tôi vẫn chưa được Sở Y tế chấp thuận, do Sở đang chờ thông tư hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân mới nên chưa cấp phép cho cơ sở phòng khám tư nhân nào”, bác sĩ Na cho biết.

Bà Na đã ủy quyền cho bác sĩ Phạm Thị Trang giải quyết mọi việc ở phòng khám. Trưởng phòng khám nói: "Việc bệnh nhân Phong tử vong tại phòng khám tôi cũng chỉ biết thông tin trên báo chí" và khẳng định "không hề biết phòng khám có thuê bác sĩ Trung Quốc làm việc".

Người phụ trách nhân sự của phòng khám thì cho biết không có mặt khi bác sĩ nơi đây điều trị cho bệnh nhân Phong. Người này nói rằng, khi xảy ra sự việc, nhân viện phòng khám có gọi và bà đã đến ngay. Tuy nhiên, lúc đó chỉ có 3 y tá tại phòng khám chứ không còn bác sĩ nào tham gia khám, điều trị cho bệnh nhân.

Hiện cơ quan chức năng chưa công bố kết luận nguyên nhân cái chết của bệnh nhân Phong. 4 bác sĩ Trung Quốc kể từ sau cái chết của bệnh nhân Phong đều không có mặt tại nơi ở (Hà Nội). Cơ quan điều tra đã đề nghị cấm xuất cảnh 4 người này và truy tìm họ. Phòng khám cũng bị tạm đình chỉ hoạt động phục vụ cho điều tra.

Phòng khám đa khoa Maria đã nhiều lần bị cơ quan chức năng nhắc nhở vì sử dụng bác sĩ Trung Quốc để khám chữa bệnh, chi phí điều trị quá cao...

Hà An