Những kiểu ảnh của con tuyệt đối đừng đăng trên mạng

Anh cho hay con gái bị ngã vật xuống đường, vỡ mũ bảo hiểm, xước da vài chỗ, còn chiếc áo nát tan vì khi đi xe ôm cô bé không cuộn tà áo vào bụng, nan hoa xe máy đã hút tà áo vào bánh xe.

Nhà thiết kế Đức Hùng chia sẻ về tai nạn "áo dài kẹt bánh xe" của cô con gái. Ảnh: Facebook.

Đăng tải câu chuyện của con gái, anh nhắn nhủ tới các bậc phụ huynh nên nhắc nhở các con về chuyện này. Status của anh được hàng nghìn người chia sẻ, và hàng trăm comment kể lại việc từng rơi vào tình huống như vậy nhiều lần, hay những tai nạn có thể xảy đến khi không chú ý trang phục đi xe.

Ngoài việc mặc áo dài, các trang phục diêm dúa, mặc áo mưa không đúng cách cũng rất dễ gây tai nạn khi đi đường.

Giữa tháng 9 vừa qua, một tai nạn thương tâm trong một chiều mưa đã cướp đi sinh mạng một bé trai 4 tuổi ở TP HCM. Người mẹ đang chở con đi học về, tà áo mưa phía sau đã quấn vào bánh xe, dẫn đến tay lái loạng choạng, ngã ra đường. Đúng lúc đó xe tải phía sau chạy đến phanh không kịp đã cán qua người bé.

Nhiều vụ tai nạn xảy ra do áo mưa.

Theo chia sẻ của một cư dân mạng, vài ngày trước, hai mẹ con ở TP HCM cũng bị ngã lăn ra đường khi va chạm với một chiếc xe máy phi ra từ ngõ ra. Lý do là tà trước của áo mưa bị gió thổi, tốc vào mặt khiến người mẹ không nhìn thấy gì. Cú ngã khiến em nhỏ ngồi sau đập mạnh đầu xuống đường, rất may không ảnh hưởng tính mạng.

Trên mạng xã hội cũng từng lan truyền nhiều hình ảnh của các bà mẹ chở con trên đường trong tư thế rất nguy hiểm như vừa đi xe vừa chụp ảnh, hay có đai chằng con phía sau nhưng mặc nhiên để bé nằm ngả hết người ra yên xe.

Hình ảnh bà mẹ một tay điểu khiển xe, một tay chụp hình được Beckham chia sẻ trên trang cá nhân.

David Beckham từng chia sẻ hình ảnh một bà mẹ đi xe máy, cho con đứng đằng trước ở chỗ để chân, nhưng vừa đi một tay, vừa giơ máy ảnh chụp mình trong lần đến Việt Nam hồi tháng 11/2014. Anh không quên đính kèm một lời nhắn nhủ: "I’m all for fans taking a picture but not sure this is the safest way to do it!" (Tạm dịch: "Tôi luôn sẵn sàng để các fan hâm mộ chụp hình, nhưng đây không phải là cách an toàn để làm điều đó").

Để tránh gặp phải những tai nạn nguy hiểm khi tham gia giao thông, anh Nguyễn Cao Cường, chuyên gia tư vấn an toàn của Trung tâm Khoa học Kỹ thuật an toàn Việt Nam Visatech chia sẻ một số kỹ năng an toàn cho bố mẹ và con như sau:

- Khi mặc áo mưa, để tránh trường hợp áo bị gió hất ngược lên che mặt, người điều khiển phương tiện cần thả vạt áo xuống dưới chân, thay vì trùm qua đầu xe phủ kín đèn.

- Khi mặc áo dài, các trang phục diêm dúa cần hết sức để ý, có thể đến nơi mới thay đồ để đảm bảo an toàn khi đi xe.

- Cha mẹ chở con phía sau bắt buộc phải dùng đai an toàn và đội mũ bảo hiểm, cài quai. Ngay cả khi có đai an toàn thì khi ngã trẻ vẫn bị chấn thương sọ não. Vì thế cha mẹ chủ động vừa đi vừa hỏi chuyện con để đảm bảo con đang ở tư thế an toàn.

- Không cho trẻ ngồi phía trước xe máy với bất kỳ loại xe máy nào, vì có thể xảy ra rất nhiều nguy cơ: Trẻ bị văng ra ngoài do phanh gấp, vào cua hoặc gặp chướng ngại vật. Nhiều trẻ đã bị ôtô cán sau khi bị văng ra ngoài do bố mẹ phanh đột ngột.

- Khi dừng xe phải tắt máy ngay (tắt bằng chìa khóa để tránh trường hợp xe có chế độ dừng tạm thời – Start Stop) đề phòng trẻ chạm vào tay ga gây tăng tốc đột ngột hay cha mẹ vô tình chạm vào tay ga khi quay lại xem con.

Mộc Miên