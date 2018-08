Nghiên cứu, thực hiện theo yêu cầu của Ủy ban về Trẻ em và Thanh thiếu niên liên bang Thụy Sĩ, phỏng vấn 1.430 người tuổi từ 10 đến 20. Công trình ghi nhận số trẻ từ 12 đến 14 tuổi quan hệ tình dục ngày càng nhiều, so với thời điểm thập kỷ 1990. "Nghiên cứu đã khiến chúng tôi bị sốc, bởi bọn trẻ đang đối mặt với một hành vi có nguy cơ. Chúng có xu hướng không muốn tự bảo vệ mình. Chúng không có kiến thức về sex hoàn chỉnh. Chúng không hiểu hậu quả việc mình làm và để mặc cho các cô bé tự giải quyết hậu quả. Kết quả của khảo sát này cho thấy việc ngăn ngừa sớm là cần thiết", Nancy Bodmer, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết. Telegraph cho biết, bao cao su Hotshot do một hãng chế tạo bao cao su hàng đầu Thụy Sĩ sản xuất. Nó có đường kính 4,5 cm, nhỏ hơn so với "áo mưa" thông thường là 5,2 cm. Cả hai có cùng độ dài (19 cm). Theo một khảo sát của Đức trên gần 13.000 người tuổi từ 13 đến 20, một phần tư trong số họ cho rằng bao cao su thông thường hiện nay quá to. T. An