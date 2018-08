Chia tay người yêu để làm tròn chữ hiếu / Chia tay đúng cách để tránh cú sốc thất tình

Em yêu Xuân được gần 2 năm. Tình cảm của tụi em tiến triển rất tốt đẹp và cả hai cũng đã có những dự định cho tương lai. Nhưng mới đây, trong một lần lên Facebook để chat với bạn bè, em tán gẫu với vài bạn nữ. Em có cái tính cứ nói chuyện với phụ nữ là dùng những lời có cánh khen lấy khen để. Trong lúc cao hứng em còn nói với mấy bạn nữ là chưa có người yêu nên mong muốn được làm bạn trai của một trong số mấy bạn nữ đó.

Sau đó không hiểu sao Xuân lại vào được Facebook của em và đọc được những đoạn hội thoại này. Xuân đau khổ nhiều vì cho rằng em đã lừa dối cô ấy hết lần này đến lần khác.

Ảnh minh hoạ: HPGĐ.

Trước đây, khi chat với một bạn nữ trên mạng, em cũng nhắn nhầm vào số của Xuân với những lời ong bướm. Xuân hỏi thì em chối quanh co và đổ tội cho một người bạn. Nhưng sau đó Xuân cũng biết được sự thật và nói niềm tin dành cho em đã vơi đi nhiều. Sau lần đấy em xin lỗi, làm lành và hứa sẽ không bao giờ nói dối cô ấy nữa. Vậy mà em lại tái phạm một sai lầm nghiêm trọng như vậy.

Thật ra em chỉ muốn đùa giỡn cho vui chứ không có ý gì cả. Tình cảm em dành cho Xuân mới là chân thật. Giờ đây em có giải thích ra sao cô ấy cũng không tin và nhất quyết đòi chia tay. Em càng quan tâm chăm sóc bao nhiêu, Xuân càng lảng tránh và tỏ thái độ khó chịu bấy nhiêu. Em biết mình sai nên những ngày qua sống trong tâm trạng bối rối và bứt rứt vô cùng. Có cách nào để em nhận được sự tha thứ của Xuân vì em không thể sống thiếu cô ấy. Xin hãy cho em lời khuyên. (Thanh Tùng).

Trả lời:

Thanh Tùng thân mến,

Nếu ví niềm tin Xuân dành cho em như một ly nước đầy thì chính em đã đổ ly nước ấy, không chỉ một mà tới hai lần. Mà Tùng biết rồi đấy, ly nước một khi đã đổ đi thì khó lòng để lấy lại đầy như trước.

Sau những gì đã xảy ra, dù em thừa nhận đó là lỗi của mình và những việc đã làm hoàn toàn chỉ là đùa giỡn thì cũng khó để nhận được sự tha thứ và tin tưởng từ Xuân. Việc thừa nhận mình chưa có người yêu (trong khi đã gắn bó với Xuân được 2 năm và còn tính đến chuyện cưới xin) đã làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy rất nhiều. Có thể nói quyền tự quyết hiện thời không thuộc về em nữa mà hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ niềm tin và tình yêu Xuân dành cho em.

Hiện tại, đây không phải là lúc để em giải thích về những việc đã làm. Mọi bằng chứng đều quá rõ ràng nên thật khó để Xuân tin vào những gì em nói. Do vậy, hãy để người yêu bình tâm trở lại, khi ấy sự an ủi cùng với lời xin lỗi thật lòng của em may ra sẽ được cô ấy đón nhận một cách nhẹ nhàng hơn. Tôi nói “may ra” vì thực sự Xuân cần thời gian để kiểm chứng lại tất cả, từ tình yêu cả hai dành cho Tùng tới thái độ của bạn và niềm tin Xuân gửi gắm nơi người yêu.

Cũng đừng vì nôn nóng để làm lành với Xuân mà em tỏ ra quan tâm và chăm sóc quá. Làm như vậy chẳng những Xuân không thông cảm cho em mà còn gây thêm những khó chịu và bực dọc cho cô ấy. Tùng có thể viết một lá thư để bày tỏ tất cả, kèm theo đó là mong muốn có một cuộc hẹn khi nào Xuân sẵn sàng để có thể gặp gỡ và giải thích rõ mọi chuyện.

Nếu có người nào đáng tin tưởng để làm cầu nối, em có thể nhờ họ chia sẻ với Xuân những cảm xúc, suy nghĩ và mong muốn của mình. Có thêm sự tác động từ người khác, em sẽ có thêm cơ hội trong việc chuộc lại lỗi lầm cũng như xây dựng lại niềm tin nơi bạn ấy.

Tùng cũng nên chuẩn bị tâm thế, nếu chẳng may tình huống không mong muốn xảy ra thì cũng dễ dàng đón nhận phần nào. Trong trường hợp Xuân không tha thứ cho em vì niềm tin và tình yêu không còn nữa, em cũng nên học cách chấp nhận và lấy đó làm bài học kinh nghiệm cho riêng mình.

Tùng thân mến, mọi việc sẽ được giải quyết khi Xuân bình tâm trở lại. Nếu tình yêu dành cho em đủ lớn thì thiết nghĩ cô ấy sẽ tha thứ và cho em cơ hội để cùng nhau xây dựng và vun đắp tình cảm. Điều quan trọng là em có thật lòng với cô ấy, biết nhận ra lỗi lầm của mình và biết trân trọng những gì Xuân mang lại cho em hay không. Hy vọng với thái độ và tình yêu chân thành của em, Xuân sẽ mở lòng để tha thứ và cho Tùng thêm một cơ hội để làm lại.

Thân mến.