Em năm nay 23 tuổi, yêu lần đầu. Em và bạn gái yêu nhau cũng được gần một năm rồi. Tình cảm của bọn em lúc đầu rất tốt. Tuy nhiên, gần một tháng nay, từ khi chỗ cô ấy làm việc có thêm người mới, là một người con trai tướng tá cao to, đẹp hơn em, gia đình khá giả thì em cảm thấy tình cảm của cô ấy dành cho em càng ngày càng ít đi.

Cô ấy ít nói chuyện, tiếp xúc với em, bảo là bận việc. Em đến chỗ làm của cô ấy, cô ấy chỉ gặp qua loa. Em theo dõi cô ấy thì thấy cô ấy hay qua lại với anh kia, họ rất thân mật, nhiều khi em gọi điện hỏi cô ấy đang ở đâu thì cô ấy trả lời đang đi làm, nhưng thực sự thì không phải vậy. Bây giờ, em thất vọng lắm. Em không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không? Nhiều khi em rất muốn chia tay để cô ấy được tự do, nhưng em không thể, vì rất yêu cô ấy. Xin cho em lời khuyên. (Anh)

Ảnh: truelovedates.com

Trả lời

Tình cảm mang trong nó sự tự do cạnh tranh và sự tự do cạnh tranh chỉ dừng lại khi tình cảm bị ràng buộc bởi cuộc hôn nhân, sự cấm đoán nào đó... Trong cạnh tranh, các đối tượng thử sức với nhau để độc chiếm một đối tượng nào đó, nếu ai mạnh thế về sắc, về tiền, về quyền sẽ là người dễ dàng chiến thắng. Có những trường hợp đặc biệt nào đó có thể xuất hiện những cảm xúc tình yêu nằm ngoài các yếu tố này, nhưng thường rất ít.

“Bạn và bạn gái yêu nhau cũng được một năm rồi” như vậy cũng đủ để hiểu nhau. “Tình cảm của bọn em lúc đầu rất tốt, rất hạnh phúc” cho thấy diễn biến tình cảm thuận lợi. “Gần một tháng nay, từ khi xuất hiện một người con trai tướng tá cao to, đẹp hơn em, gia đình khá giả thì tình cảm của cô ấy dành cho em ngày càng ít đi”, điều này cho thấy cô ấy không có sự chung thủy. Khi người ta không còn tình cảm, người ta có nhiều lý do để từ chối những cuộc gặp mặt. Việc cô ấy “bảo là bận”, “ít nói chuyện” với bạn cho thấy cô ấy không còn nhiều tình cảm với bạn. “Bạn theo dõi cô ấy thì thấy cô ấy hay qua lại với anh kia, họ rất thân mật”, điều này cho thấy lý do cô ấy tìm cách tránh gặp bạn. Cô ấy đã có tình cảm với người kia và chỉ còn nể bạn hoặc thương hại bạn mà thôi.

Tại sao bạn lại phải thất vọng? Thất vọng là một sự hèn nhát đối với con trai. Con trai phải bản lĩnh và dũng cảm, dám nhìn thẳng vào sự thật để chấp nhận hoặc làm thay đổi hoàn cảnh, tạo ra hoàn cảnh mới. Cô ấy đã đi theo người kia thì việc bạn theo đuổi sẽ trở nên kẻ thất tình. Bạn sợ mất người yêu hay sợ thất tình? Bạn không sợ mất cô ấy vì cô ấy chỉ yêu người khác thôi. Cái quan trọng là bạn khẳng định bạn bằng sự nỗ lực để thành công trong công việc, trong học tập để chứng minh cho họ biết rằng “bạn không hèn”.

Bạn không thể chia tay nhưng cô ấy chia tay thì bạn không thể níu kéo. Vậy bạn hãy chia tay với cô ấy để được tự do và xem cô ấy không đáng để bạn quan tâm vì cô ấy là người không chung thủy. Yêu phải người không chung thủy sẽ khổ nhưng lấy về còn khổ hơn.

Chúc bản lĩnh.

GS.TS. Vũ Gia Hiền

Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục TP HCM