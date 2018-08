Chinanews đưa ra tình huống bạn tham gia vào một chương trình truyền hình và giành chiến thắng, ngay lập tức bạn trở thành đối tượng mà các phương tiện truyền thông theo đuổi. Để không bị mọi người phát hiện ra, bạn buộc lòng phải cải trang. Với 4 loại dụng cụ dưới đây, bạn chọn loại nào? A. Khẩu trang B. Tóc giả C. Kính râm D. Mũ Đáp án A: Ma lực từ ngôn ngữ Hơn hết cả là ma lực của ngôn ngữ, thậm chí bạn khó có thể tưởng tượng được rằng, đôi khi lời nói vô tư của bạn đã tạo nên sự gợi cảm riêng của chính bạn. Bạn nên cảm ơn sự ngay thẳng, cảm ơn giọng nói đặc biệt của mình, bởi từ những lời bạn nói có thể để lộ ra tính gợi cảm rất riêng của chính bạn, khiến mọi người cảm thấy thực sự bị cuốn hút. Đáp án B: Sự chuyển động của cơ thể Bất kỳ một động tác nào cũng đều thể hiện những ý nghĩa không giống nhau, một nụ hôn có thể là dấu hiệu của tình yêu, cũng có thể chỉ là một lễ nghi thông thường. Tay bạn chạm vào môi có thể chỉ là vì miệng hơi khô, nhưng điều này đối với mọi người mà nói, đây là những động tác hết sức gợi cảm. Ngôn ngữ cơ thể của bạn tương đối phong phú, do vậy mặc dù là vô ý hay cố ý đều có thể tạo nên những động tác gợi cảm. Đáp án C: Khuôn mặt Thông thường khuôn mặt của mỗi người đều phản ánh cảm xúc của họ, nhưng có những khuôn mặt mà bạn không biết được họ đang nghĩ gì, nhưng lại toát lên những thông điệp gợi cảm đến người khác. Vì bạn có một đôi mắt quyến rũ, làm say lòng người, cho nên, khi bạn liếm nhẹ môi trên rồi hướng đôi mắt về phía xa xăm, cũng khiến người khác cảm thấy bị mê hoặc, quyến rũ. Đáp án D: Trang phục gợi cảm Mặc dù điều này được thể hiện rõ ràng hơn cả, đây chính là cách giải thích trực tiếp nhất của sự gợi cảm. Bất luận là những trang phục để lộ làn da của cơ thể, những bộ trang phục nửa kín nửa hở hay những trang phục kín đáo nhưng sát với làn da, khiến cho những đường cong trên cơ thể được bộc lộ rõ nét hơn, hoàn mỹ hơn đều có thể khiến cho mọi người nhìn thấy nét đẹp cơ thể bạn, cảm nhận được sự quyến rũ của bạn. Nguyễn Phượng