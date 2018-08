Vô sinh sau 3 lần phá thai / Chồng ép tôi phá thai vì năm sinh không hợp

Em và anh quen nhau dược hơn 3 năm rồi, gia đình 2 bên đều biết và nhất trí cho chúng em tiếp tục. Gần đây em biết mình có thai, cái thai đã được 5 tuần tuổi. Lúc mới biết tin, anh vui mừng và bảo để lo đám cưới cho em. Nghe anh nói như vậy em thấy yên tâm và thương anh nhiều lắm. Nhưng 2 ngày sau, anh bắt em phải bỏ cái thai. Em hỏi lý do, anh bảo là điều kiện chưa cho phép.

Ảnh minh họa: ngoisao.

Năm nay anh cũng 27 tuổi và em cũng 25 tuổi rồi. Cả hai đều đã đi làm. Em có nói với anh là phải để cho gia đình biết và đưa ra lời khuyên, nhưng anh nói là mẹ anh biết rồi, mẹ không chấp nhận và không có trách nhiệm gì hết. Xin chuyên gia cho em lời khuyên nên làm gì lúc này, em thực sự rất rối bời. (Ngọc).

Trả lời:

Bạn và bạn trai yêu nhau, hai gia đình đã biết và ủng hộ. Tôi cũng không nghe nói hai bạn có mâu thuẫn hay không hợp tính tình nhau gì. Hơn nữa hai bạn đã đi làm và có thu nhập do đó tôi không thấy có lý do gì để phải bỏ cái thai đó. Hơn nữa khi nghe tin có thai, bạn trai của bạn cũng vui mừng và còn nói tổ chức đám cưới điều đó càng chứng tỏ bạn cần giữ đứa con của mình. Bởi đó là kết quả của tình yêu, mặc dù có thể bào thai đến sớm hơn mong đợi nhưng nó xứng đáng được sống và tồn tại.

Theo bạn mô tả, hình như vấn đề là người mẹ của bạn trai không đồng ý, và điều đó tác động đến sự thay đổi thái độ của bạn trai của bạn khi nói rằng "Điều kiện chưa cho phép". Người Việt chúng ta có câu "Tri nhàn là nhàn" vì trên thực tế có nhiều người cho rằng chưa rảnh để làm việc này, hay chưa rảnh để làm việc kia, hay để khi nào nhàn rỗi hơn rồi làm, và cuối cùng là không làm gì hết. Vậy khi bạn cứ cho rằng mình đang nhàn rỗi để làm điều gì đó mà bạn thấy cần làm thì bạn sẽ làm được. Trong trường hợp này, nếu chúng ta thấy điều kiện chưa cho phép thì nó chưa cho phép thật, còn nếu chúng ta thấy "có thể làm được" thì chúng ta sẽ làm được, quan trọng là thái độ của chúng ta.

Tôi không rõ mẹ bạn trai làm công việc gì và tính cách người như thế nào. Không biết bạn trai của bạn là người thế nào về lập trường và thái độ sống. Tuy nhiên theo lộ trình giải quyết, bạn cần cố gắng thuyết phục bạn trai mình trước rồi sau đó cả hai bạn hãy cùng thuyết phục người mẹ.

Hai bạn cũng đã đi làm nên chắc chắn có sự độc lập về tài chính nhất định và đây là yếu tố hết sức quan trọng khi ra quyết định giữ bào thai. Bạn hãy cố gắng thuyết phục hay nhờ người thuyết phục thêm bạn trai của mình vì có thể anh ta cũng căng thẳng khi nhìn thấy trước mắt nhiều trách nhiệm hơn trong thời gian tới.

Với người mẹ, bạn cần tìm hiểu xem có phải đơn giản là vì mẹ bạn trai không chấp nhận việc bạn có thai trước hôn nhân hay còn vì những lý do nào khác dẫn đến không chấp nhận bào thai. Có thể lý do là vì người mẹ chưa sẵn sàng với trách nhiệm đến sớm hơn dự kiến thì các bạn hãy cố gắng cho thấy là các bạn tự lo liệu được, người mẹ không phải chăm non, bồng bế hay chu cấp tiền bạc gì nhiều. Nếu nguyên nhân là vì danh dự gia đình thì hai bạn hãy cho gia đình biết là các bạn sẽ tổ chức đám cưới và đăng ký kết hôn đàng hoàng.

Ngoài ra bạn cần xem ai là người có khả năng tác động đến người mẹ thì nhờ họ nói giúp thêm. Có thể bạn cần phải cho gia đình mình biết nữa để có thể hỗ trợ hay can thiệp thêm. Thậm chí gia đình bạn có thể chủ động gặp gia đình bạn trai để trao đổi, bàn bạc hay thuyết phục thêm.

Chúc bạn thành công giữ được đứa con của mình và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc!

Thạc sĩ Hoàng Thanh Linh

Tác giả triết lý Giáo Dục Thành Nhân