Cay cú với tình cũ của người yêu / Bạn trai vẫn nhớ người yêu cũ

Chúng em quen nhau được một năm, tình cảm rất tốt. Anh chung tình , chu đáo, luôn yêu thương, chăm sóc, nhường nhịn em, là mẫu đàn ông tốt. Khi biết laptop anh vẫn lưu hình người cũ, em đau lòng lắm, nghĩ hình mà còn không nỡ xóa đi thì làm sao có thể quên được người đó chứ.

Ảnh minh họa: Fox.

Em thật sự không biết nên làm gì nữa: Rút lui để anh ấy quay lại với người xưa hay kiên trì với tình yêu của mình? Em rất tuyệt vọng, xin cho lời khuyên - (Mèo con).

Trả lời:

Bạn thân mến,

Khi yêu ai cũng muốn mình là người duy nhất và quan trọng nhất trong mắt người yêu. Không ai muốn đối phương luôn nhớ về người cũ, bởi ghen và ích kỷ là bản chất của tình yêu. Cảm giác buồn, khó chịu, tuyệt vọng bạn trải qua cho thấy bạn đang rất yêu anh ấy.

Xin chia sẻ với bạn rằng, muốn một người khác quên đi kỷ niệm đã hằn sâu trong lòng là chuyện không thể, trừ khi bản thân người đó muốn. Bạn và anh ấy yêu nhau sau khi anh đã trải qua một mối tình có lẽ rất đẹp với người cũ. Về nguyên tắc, khi bạn yêu ai đó thì bạn sẽ phải yêu và chấp nhận "toàn tập" con người ấy, trong đó có cả quá khứ.

Bạn cảm thấy khó chịu và lo lắng do anh ấy vẫn lưu giữ hình người cũ. Bạn cho rằng anh vẫn còn luyến tiếc, thương yêu người cũ. Ban thắc mắc không biết anh đã quên người cũ chưa? Câu trả lời là: Nhớ người cũ thì có, nhưng tình yêu còn hay không thì không ai dám chắc.

Khi yêu, chuyện "người cũ" là một phần mà bạn phải chấp nhận, đừng ghen tuông hoặc cảm thấy bất an vì những gì họ đã có với nhau trong quá khứ cùng những kỷ niệm họ đang mang. Đó là khoảng trời riêng của mỗi người khi yêu và kể cả khi đã là vợ chồng.

Bạn nên hiểu rằng khi anh ấy và người cũ yêu nhau sâu đậm như vậy mà chia tay, chắc phải có lý do không mong muốn nào đó. Điều quan trọng là hai người họ đã "đứt gánh" và hiện giờ anh ấy rất quan tâm, yêu thương bạn. Quá khứ không thể gây hại cho hiện tại, chỉ có cách bạn cư xử với quá khứ như thế nào để nó thực sự vô hại mà thôi.

Điều bạn cần quan tâm hiện nay là cảm nhận xem tình yêu anh ấy dành cho mình thế nào. Anh có yêu bạn thực sự hay chỉ dùng bạn để lấp khoảng trống của người cũ hoặc coi bạn là bến đỗ tạm thời để khi có dịp sẽ quay về với người kia? Để có câu trả lời, bạn nên tìm hiểu xem: A nh ấy có thường xuyên liên lạc với người cũ không? C ó thường so sánh bạn với người cũ không? Anh có nhắc đến người cũ nhiều không? C ó bao giờ gặp người cũ mà không nói trước cho bạn? ...

Sau khi có được câu trả lời, đồng thời xác định được tình yêu mà bạn và anh ấy dành cho nhau thì bản thân bạn sẽ biết nên đưa ra quyết định tiếp tục hay chấm dứt mối quan hệ của mình.

Trong trường hợp quyết định tiếp tục yêu thì bạn hãy chấp nhận, tôn trọng và cho anh ấy một "góc riêng" để lưu giữ kỷ niệm xưa. Đồng thời bạn nên quan tâm vun đắp nhiều hơn cho tình yêu hiện tại. Quá khứ mãi là quá khứ. Việc quan trọng bây giờ là bạn làm thật tốt vai trò của mình để có thể dần dần thay thế hình ảnh của người xưa trong lòng anh ấy.

Thay vì cứ tập trung vào tấm hình mà anh ấy không nỡ xóa thì bạn nên gợi ý để anh ấy có thể chia sẻ những kỷ niệm, suy nghĩ và cảm nhận của anh về mối tình cũ. Qua đó bạn có thể biết được mức độ tình cảm hiện tại anh dành cho người cũ. Hãy tế nhị, khéo léo cho anh biết cảm giác của bạn khi thấy tấm hình của cô ấy, để tự anh suy nghĩ.

Tôi xin chia sẻ thêm một số nguyên tắc ứng xử trong những trường hợp của bạn để tham khảo như sau:

Đừng đề cập tới người cũ

Chẳng có lý gì khi mình là ng ười yêu hiện tại mà phải nhắc tới người cũ với cảm giác ghen tuông hừng hực. Sẽ có ích nếu bạn t ìm hiểu một vài khía cạnh trong mối quan hệ của họ tr ước đây, chẳng hạn xem tại sao họ chia tay. Nhưng lưu ý, nếu thường xuyên hỏi về người cũ là bạn đang phô ra sự thiếu tự tin cùng cảm giác bất an của m ình đấy.

Suy nghĩ hợp tình hợp lý

Đừng tự vẽ ra những rắc rối không tồn tại. Trí tưởng tượng phong phú có thể khiến bạn hình dung đủ thứ, thậm chí tin vào những điều tưởng tượng đó: Mắt anh ấy sáng lên khi nghe đến tên người đó? Cái bắt tay của hai ng ười kéo dài lâu hơn cần thiết ? Người cũ vẫn th ường xuyên nhắn tin lén lút với bồ cũ? Tất cả những điều hằn học trong đầu bạn có thể chỉ là tác phẩm của trí tưởng tượng. H ãy cố gắng bình tĩnh xét đoán xem thực sự mối quan hệ hiện tại của hai bạn và của anh ấy với người cũ đang như thế nào. Nên thấu hiểu cho những tình cảm còn sót lại giữa hai con ng ười từng một thời gần gũi.

Đừng gây chiến

Không cần thiết phải cạnh tranh với ng ười cũ bởi anh ấy đ ã chọn bạn là ng ười yêu hiện tại c òn người kia đã bỏ lại đằng sau. Cố tình tỏ ra hằn học, hung hăng để gây chiến là chỉ tốn thời gian và gây thêm căng thẳng.

Thân thiện

Hãy tỏ thái độ thân thiện, vui vẻ trong khi trò chuyện với anh về vấn đề liên quan đến người cũ. Cho anh ấy thấy rằng bạn tự tin và không cảm thấy lo lắng v ì sự xuất hiện của người đó.

Đừng lép vế

Có thể bạn sẽ quá hồ hởi khi thể hiện mình là một người yêu tốt tr ước mặt người cũ của anh, nhưng đừng quá nhượng bộ. Đừng phản ứng lại quá đáng, nhưng chắc chắn bạn cần biết cách “phản đòn”.

Là chính mình

Đừng cố thay đổi tính cách hoặc hành vi để có vẻ giống người cũ. Anh ấy đã bỏ người cũ vì một lý do nào đó và chọn bạn vì những đặc điểm riêng của bạn. Có thể anh ấy vẫn âm thầm ngưỡng mộ một điều gì đó ở người cũ. Bạn biết nhưng đừng cố để làm được điều tương tự. Để anh ấy tự lựa chọn Cho anh ấy biết suy nghĩ, cảm nhận của bạn về những gì bạn đã thấy và những băn khoăn lo lắng. Sau đó hãy để anh ấy tự quyết định mình nên làm gì.

Đưa anh ấy vào các mối quan hệ của bạn

Tạo cho anh ấy những lựa chọn thay thế bằng cách giới thiệu anh ấy với nhóm bạn của bạn để anh ấy có những mối quan hệ mới và không phải phụ thuộc quá nhiều vào những mối quan hệ có với người cũ.

Tạo ra những kỷ niệm mới

Anh ấy có rất nhiều kỷ niệm với người cũ nhưng giờ đây anh ấy đã ở bên bạn và bạn cần tạo ra những kỷ niệm mới cùng người yêu để anh ấy quên dần những kỷ niệm xưa.

Chúc bạn thành công.