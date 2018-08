Quỵt tiền người yêu sau khi chia tay / Người yêu dọa giết khi tôi nói lời chia tay

Tôi và anh yêu nhau cũng đã được 6 năm. Anh là người lúc nào cũng nhường nhịn và chiều theo ý tôi, còn tôi luôn bướng bỉnh, ích kỷ và luôn bắt anh phải theo ý của mình. Trong 6 năm ấy, có 2 lần chia tay và đều do lỗi của tôi. Anh nói yêu tôi anh thấy quá mệt mỏi, luôn bị ràng buộc và thấy không còn là mình nữa.

Lần gặp nhau mới đây, anh nói không còn cảm giác với tôi nữa và muốn xa nhau một thời gian để tìm lại cảm giác đó. Tôi có hỏi lý do thì anh nói do áp lực công việc, gia đình và tình cảm nên không còn hứng thú để làm gì nữa. Đến nay, chúng tôi đã không gặp nhau khoảng một tháng. Anh vẫn giữ liên lạc nhưng không thường xuyên như trước và cũng không nói có nhớ tôi hay không. Có phải do yêu nhau lâu nên tình yêu trở nên nhạt nhẽo như vậy?

Xa anh, tôi cũng nhận ra những điều không tốt nơi bản thân. Tôi muốn chia sẻ để anh hiểu nhưng anh bảo đây là khoảng thời gian khó khăn cho cả hai nên không muốn suy nghĩ gì thêm. Tôi phải làm gì bây giờ vì tôi không muốn mất anh. Liệu anh có còn yêu tôi nữa không? - (Nga) .

Trả lời:

Nga thân mến,

Qua những tâm sự của trên, có lẽ Nga đã biết lý do vì sao tình yêu giữa bạn và anh ấy không còn mặn mà như trước đây? Phải chăng do yêu nhau nhiều năm nên cả hai không còn tìm được sự mới lạ, hấp dẫn để rồi tình yêu trở nên nhàm chán hay do lỗi của bạn trong giao tiếp, ứng xử hàng ngày và trong cách giữ gìn tình yêu của mình? Nga hãy nhìn vào tình yêu hiện tại, suy nghĩ và tìm ra lý do để biết cách hâm nóng lại tình cảm nhé!

Hiện tại, Nga đã nhận ra những điều không tốt nơi bản thân. Từ đó hy vọng bạn biết cách sửa đổi để dù yêu ai, bạn sẽ là một người con gái duyên dáng, đáng yêu chứ không phải một người bướng bỉnh, sống ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân và luôn bắt người khác phải chiều theo ý của mình.

Nga thấy đấy, lý do của những lần chia tay hầu như đều xuất phát từ bạn. Yêu Nga, nhưng anh ấy luôn cảm thấy mệt mỏi, gò bó và không còn là mình nữa. Điều đó cho thấy anh luôn thấy áp lực khi yêu bạn. Nga hãy thử đặt mình vào vị trí của anh ấy để có thể hiểu và tôn trọng người yêu của mình hơn.

Yêu là tin tưởng và tôn trọng nhau chứ không phải ích kỷ và làm mất tự do của nhau. Khi tình yêu được xây dựng trên cơ sở của sự chiếm hữu, ích kỷ thì tình yêu ấy sẽ sớm lụi tàn. Hai trong số những lần chia tay đều đến từ những nguyên do giống nhau nên hy vọng Nga cũng rút ra được kinh nghiệm cho bản thân để nếu có cơ hội làm lại, bạn sẽ không đi vào vết xe đổ ấy nữa.

Việc anh ấy không còn cảm giác với bạn nữa có thể xuất phát từ nhiều lý do. Có thể do yêu nhau lâu nên tình cảm nhạt dần như bạn suy nghĩ nhưng cũng có thể anh ấy đã hết tình cảm với bạn hoặc vì những lý do khác như áp lực gia đình, công việc hoặc anh có người con gái khác… Nga nên dành thời gian để tìm hiểu cũng như tìm thời điểm thuận lợi để tâm sự và chia sẻ với anh ấy nhằm giúp bạn trai tháo gỡ những áp lực và biết được lý do làm cho tình yêu trở nên lạnh nhạt.

Trong lúc này, bạn nên tôn trọng mọi quyết định của bạn trai vì như anh ấy nói, đây là khoảng thời gian khó khăn cho cả hai nên cần thời gian để suy nghĩ thấu đáo. Do vậy, sự xa cách hiện tại là khoảng thời gian cần thiết giúp bạn và anh ấy xác định rõ tình cảm dành cho nhau. Nếu yêu nhau thật lòng và vượt qua được thử thách này, cả hai sẽ hiểu nhau hơn và biết trân trọng tình cảm mình đang có. Hãy cho anh ấy thời gian thì anh ấy sẽ cho bạn câu trả lời về những băn khoăn của bạn.

Nga thân mến, 6 năm yêu nhau là khoảng thời gian đủ dài để cả hai có những hiểu biết nhất định về tính cách và những gì thuộc về "nửa kia" của mình. Hy vọng sự hiểu biết ấy cũng như những bài học kinh nghiệm rút ra lần này sẽ giúp bạn biết làm thế nào để giữ gìn tình cảm của mình về sau.

Thân mến!