Chàng muốn cưới sớm để đào mỏ / 'Tay hòm chìa khóa' trước hôn nhân

Hầu như trong suốt những năm sinh viên và khi đi làm, tôi không hề yêu ai mà chỉ cắm đầu vào học hành. Đến khi công việc ổn định tôi mới giật mình thấy không còn trẻ nữa.

Thế rồi trên một chuyến xe đi chơi, tôi gặp một người con trai, chúng tôi đã yêu nhau. Tôi không có nhiều kinh nghiệm trong tình cảm nên suốt ngày bị họ gọi là ngốc nghếch. Bạn trai không phải quá giỏi giang nhưng tôi chấp nhận vì bản thân tôi không quá cầu kỳ trong tình cảm. Chúng tôi đã nghĩ đến chuyện đám cưới sau 8 tháng tìm hiểu nhau. Nhưng cách đây 3 tháng, anh hay kêu ca về chuyện nợ nần và kinh tế gia đình gặp khó khăn. Vì thương và tin anh nên tôi vui vẻ đưa tiền cho anh trả nợ, đến nay số tiền đã hơn 80 triệu nhưng vẫn chưa thấy anh trả.

Tuần trước tôi và anh về quê ra mắt. Anh nói đây là lần đầu tiên anh đưa bạn gái về ra mắt gia đình nên tôi vui lắm. Bố mẹ anh đón tiếp tôi bình thường, không quá niềm nở. Sau đó anh lên Hà Nội, nói tôi và anh hãy chia tay nhau đi. Tôi sốc hỏi vì sao thì anh nói bố mẹ anh thích tôi lắm nhưng giờ họ đang sắp phá sản không có tiền để cưới đâu, anh cũng không muốn cưới vào thời điểm này, anh muốn phải trả hết nợ nần rồi mới cưới. Tôi hỏi gia đình anh nợ hết bao nhiêu thì anh nói còn nợ 150 triệu nữa. Anh nói nếu tôi cho anh mượn trả nợ được thì hai đứa sẽ làm thủ tục đăng ký kết hôn luôn.

Tôi đang có ý định đưa tiền cho anh, nhưng hơi băn khoăn một chút vì cứ mỗi khi cần tiền anh nói lời chia tay tôi và nói lý do là không muốn tôi đau khổ vì anh không làm tôi hạnh phúc. Mà tôi thì rất rộng rãi về tiền bạc nên thường không hay tính toán. Nhưng tôi đang tự hỏi không biết liệu anh có yêu tôi thật lòng không? (Thùy)

Tôi từng gặp đâu đó những cô gái như bạn, những người mà tôi rất yêu quý và ngưỡng mộ. Vì sự tài giỏi, vì sự thông minh và đầy nhiệt huyết.

Có lẽ bạn cũng sẽ được nhiều người yêu quý như thế! Nhưng vì bạn ít tạo cơ hội nên quên mất việc trái tim mình cũng cần một ai đó sưởi ấm như thế nào. Cuối cùng thì thần Cupid đã tìm đến bạn, làm cho trái tim bạn rung rinh. 8 tháng để yêu một người, tôi nghĩ đó là khoảng thời gian vừa đủ để bạn hiểu về tính cách, con người anh ấy.

Những dòng tâm sự của bạn chưa nói rõ về việc anh ấy đã làm gì cho bạn trong tình yêu, tình cảm của bạn dành cho anh ra sao. Nhưng tôi đang tự hỏi, giả sử bạn không phải là cô gái ngốc nghếch trong tình yêu như anh ấy nói, giả sử bạn không phải là quản lý của một công ty với mức lương cao thì không biết liệu bạn và anh ấy có duy trì tình cảm đến thời gian này không nhỉ?

Xin lỗi vì câu hỏi này có thể gây sốc cho bạn. Nhưng 8 tháng yêu nhau và lần đầu tiên cách đây một tuần bạn mới biết được gia đình anh ấy, bạn đã cho anh ấy vay một khoản tiền khá lớn mà không biết lời hứa và khả năng chi trả của anh ấy như thế nào.

Trong tình yêu, sự quan tâm về vật chất dành cho nhau là điều bình thường. Bạn và anh ấy có thể mua tặng nhau những món quà giá trị. Nhưng chuyện tiền bạc cần cân nhắc, nếu trong thời gian yêu nhau, anh ấy khó khăn và nhờ bạn giúp nhưng ít nhất anh ấy phải chi trả theo đúng thời gian quy định. Nếu như anh chỉ có “vay” mà không “trả”, tôi nghĩ bạn có thể tự cho mình kết luận về anh là người như thế nào.

Một người bạn trai mà luôn nói lý do chia tay để buộc bạn phải cho mượn tiền, đó là người yêu bạn hay lợi dụng bạn? Người đàn ông khi yêu bạn không hề mang lại cho bạn cảm giác an toàn và yên ổn mà chỉ mang lại sự lo lắng bất an, chẳng biết lúc nào mình sẽ chia tay. Đó có phải là người mà bạn mong muốn được ở bên anh ta suốt đời?

Người đàn ông này chỉ mang lại cho bạn cảm giác ái ngại, sự bi quan. Họ làm cho bạn cảm thấy bạn là người có lỗi, và việc chia tay có một phần vì bạn chưa làm hết trách nhiệm của mình, liệu bạn có thể có trách nhiệm với anh ấy cả cuộc đời hay không?

Đừng vội trách thần Cupid vì vị thần tốt bụng này chỉ tạo cơ hội cho các bạn đến với nhau thôi, còn việc duy trì tình yêu như thế nào là do bạn quyết định.

Bạn thân mến! Có thể bạn rất yêu và rất tin người khác. Nhưng trong thời điểm này tôi nghĩ điều đầu tiên bạn hãy khoan nghĩ về trái tim mà hãy dùng lý trí để phân tích. Nếu ai đó yêu bạn thật lòng, họ sẽ không để bạn phải chịu trách nhiệm với tất cả những gì liên quan đến cuộc sống của anh ta. Họ sẽ phải tự giải quyết các vấn đề của mình chứ không thể dùng tiền bạc hay chuyện chia tay để ép buộc hay đe dọa bạn. Trường hợp bạn còn giúp đỡ thì những điều này sẽ tiếp tục xảy ra và bạn sẽ còn mệt mỏi.

Bạn cần mạnh mẽ hơn, thẳng thắn trao đổi với anh ấy và để anh ta tự giải quyết vấn đề của chính mình trước. Nếu anh đã muốn cưới bạn thì kể cả chuyện nợ nần cũng không thể ngăn cản được. Vì thế, đừng cho phép họ dấn quá sâu và điều khiển tình yêu của mình. Trong tình yêu không có chỗ cho lòng thương hại hoặc sự sợ hãi. Hãy mạnh mẽ và kiên quyết với chính mình.

Cô gái của tôi! Bạn vốn đã tỏa sáng, vậy hãy làm cho mình trở nên lung linh hơn bằng cách sống thật vững vàng nhé!

