Hụt hẫng khi chia tay tình đầu / 10 cách giữ lại tình bạn sau khi chia tay

Tôi và bạn trai yêu nhau được hơn 2 năm. Chuyện tình của chúng tôi rất đẹp và hạnh phúc. Hai đứa đều yêu nhau rất chân thành, không tính toán, vụ lợi, không mơ mộng hão huyền.

Tôi cảm nhận được tình yêu sâu sắc anh dành cho mình qua những hành động rất nhỏ. Những lần trời mưa ngập đường anh chạy xe hơn 20 km từ Bình Thạnh xuống Thủ Đức để gặp tôi. Có lần tôi sắp đi lên nhà chị gái ở xa chơi, anh nhớ tôi quá mà chạy xuống gặp tôi đúng 5 phút rồi về. Những ngày rảnh rỗi anh hay xuống chỗ phòng trọ tôi chơi, cả hai cùng đi chợ, nấu ăn...

Ảnh minh họa: News.

Gần một năm sau mọi thứ bắt đầu tồi tệ. Anh thích chơi với con gái, anh thường nhắn tin với những bạn gái cùng lớp hay bạn gái mà anh quen cho đỡ buồn. Tôi biết nhưng không nói gì cả, anh vẫn đưa tin nhắn cho tôi đọc.

Sau đó một thời gian, anh hay liên lạc với một người con gái học cùng khoa nhưng trước anh một năm. Hai người hay nhắn tin, liên lạc với nhau. Về sau tôi thấy hai người ngày nào cũng liên lạc, hay đi chơi với nhau nên sinh nghi. Tôi quan sát và chú ý đến anh nhiều hơn, tôi thấy anh có chút gì đó khác thường. Và chị đó nữa, chị đó cũng tiếp cận tôi. Tôi kể cho chị ấy nghe chuyện tình cảm của tôi, chị ấy cũng trấn an tôi rất nhiều nhưng tôi thấy không yên tâm.

Việc đầu tiên của anh khiến tôi không còn tin mối quan hệ giữa anh và chị ấy là khi tôi đọc được cuộc nói chuyện giữa hai người, nào là “Cháu nhớ nội”, “Cháu muốn nghe nội nói”, “Ngày mai cháu chở nội đi lấy bằng rồi hai nội cháu mình vi vu” (Vì hai người gọi nhau là nội cháu, chị ấy là nội). Tôi như sụp đổ, những dòng chữ trên máy tính như bị nhòe trước mắt tôi.

Khi ngủ dậy tôi gọi điện thoại cho anh hỏi hôm nay làm gì. Anh trả lời "Anh ở nhà, không đi đâu cả”. Tôi thấy buồn, đây là lần đầu tiên anh nói dối tôi. Đến trưa tôi có việc lên trường thì gặp anh đang chở chị đó xuống Thủ Đức. Bạn bè nói gặp anh với chị đó ngồi ăn sinh tố ở gần trường.

Tôi hỏi anh về mọi chuyện, anh luôn trả lời họ chỉ là bạn, không có gì cả. Chị ấy có người yêu rồi. Tôi khóc ròng rã đến 8 tháng trời, cứ cãi nhau tôi lại khóc, anh lại dỗ dành, anh hứa sẽ liên lạc ít lại, nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy, cứ liên lạc tiếp rồi tôi lại…

Mọi chuyện vỡ òa khi anh nhắn tin nhầm cho tôi là anh yêu cô gái đó, và tôi cũng đọc được cuộc hội thoại của anh và chị ta trên Facebook. Hai người họ yêu nhau, nhắn tin cho nhau những lời yêu thương. Chị ấy định bỏ người yêu 4 năm trời để đến với bạn trai tôi. Tôi không chịu đựng được và quyết định chia tay.

Sau đó, anh lại níu kéo, xin tha thứ, anh nói anh yêu tôi rất nhiều, đó là cảm giác say nắng. Anh nói không thể sống thiếu tôi. Trong giây phút đó, tôi xiêu lòng. Nhưng mới được 3 ngày, anh lại liên lạc với chị đó. Thế là tôi chia tay. Nhưng hiện tại ngày nào anh cũng nhắn tin, liên lạc, níu kéo. Cô gái kia cũng đã quay về với người yêu của mình. Tôi rất khó xử, không biết phải làm sao, vì tôi còn yêu anh rất nhiều. (Hương)

Trả lời:

Chào Hoàng Hương,

Hiện tại không thể có câu trả lời chính xác cho những băn khoăn bạn đặt ra "Nếu như tha thứ cho bạn trai thì như thế nào". Cũng có thể anh ấy sẽ không liên lạc với cô gái kia, không phản bội bạn lần nữa, nhưng cũng không ngoại trừ anh ấy sẽ “chứng nào tật nấy” như bạn nói để rồi tiếp tục làm trái tim bạn tổn thương.

Khi bị bạn trai nói dối hết lần này đến lần khác như vậy, ít nhiều niềm tin của Hương dành cho anh ấy không còn nguyên vẹn như trước nữa. Nếu có yêu lại, rất có thể bạn sẽ đề phòng và cảnh giác hơn, thậm chí nghi ngờ về những lời anh nói cũng như những việc anh làm.

Việc bạn trai Hương và cô gái kia liên lạc với nhau là điều hoàn toàn có thể vì dù sao, họ cũng đã âm thầm yêu nhau khi cả hai đã có người yêu. Chỉ đến khi bạn làm to chuyện, anh ấy mới từ bỏ tham vọng “bắt cá hai tay” của mình. Giả như Hương không nhất quyết đòi chia tay và cô gái kia không quay về với người yêu, anh ấy có van xin bạn một cơ hội để làm lại hay không?

Nếu còn yêu anh ấy, Hương và bạn trai nên ngồi lại và trao đổi thẳng thắn về những gì anh ấy đã làm. Bạn có thể cho anh ấy cơ hội nhưng cần phải có những điều kiện kèm theo để bạn trai biết quý trọng tình cảm hiện có cũng như giới hạn trong các mối quan hệ của mình.

Thường thì con gái yêu bằng tai nên dễ bị xiêu lòng. Tuy vậy Hương cần chứng tỏ cho anh ấy thấy sự mạnh mẽ, cứng rắn và quyết đoán của mình. Không nên để bạn trai biết được mình yếu lòng, mình dễ tha thứ để rồi lợi dụng điểm yếu ấy và lừa dối hết lần này đến lần khác.

Hương và anh ấy có được hạnh phúc hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tình yêu và niềm tin hai bạn dành cho nhau, đặc biệt từ phía anh ấy. Tình yêu cần được xây dựng trên nền tảng của sự tin tưởng. Nếu trong quá trình xây dựng tình yêu, Hương luôn cảm nhận được sự an tâm khi gửi gắm niềm tin vào anh ấy, lúc đó bạn có thể an tâm với quyết định của mình. Còn ngược lại, nếu đã tha thứ nhưng những gì anh ấy mang lại là sự bất an, khi đó Hương nên xem lại tình cảm của cả hai và đưa ra quyết định cuối cùng cho mình. Đến lúc đó, dù chia tay là một việc hết sức khó khăn và đau khổ, nhưng "thà một lần đau thật đau còn hơn đau một đời" bạn ạ.

Mong rằng bạn sớm tìm lại được niềm vui và hạnh phúc trong tình yêu của mình.

Thân mến.

Chuyên viên tư vấn Từ Tâm

Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc