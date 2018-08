Em quen anh ấy hơn một năm rồi. Anh là người có tài, tốt tính. Anh rất quan tâm tới các em và có trách nhiệm với gia đình. Nhưng điều làm em khó chịu là anh quá nghe lời mẹ. Bọn em cũng hay vì điều này mà cãi nhau.

Sau khi biết em và anh yêu nhau, mẹ anh còn can thiệp vào cả việc của em. Sau khi tốt nghiệp em không thi đại học mà đi học cắt tóc trang điểm, bà nói nghề này phức tạp, bảo tìm việc khác. Và anh cũng nghe lời, bắt em bỏ khóa học đang theo dở…

Em đang băn khoăn không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này không? (Đào Liên)

Ảnh minh họa: Xinhua.

Trả lời

Em thân mến,

Em đang có mối tình đẹp với một chàng trai có nhiều ưu điểm. Anh ấy tài giỏi, tốt tính, sống tình cảm và có trách nhiệm với gia đình. Với một chàng trai tình cảm như thế không có gì khó hiểu khi anh ấy yêu thương và nghe lời mẹ.

Trên thực tế, các chàng trai yêu mẹ thường thần tượng mẹ mình và mong muốn tìm vợ theo hình mẫu người mẹ của họ. Có thể lúc này em đang khó chịu khi anh ấy quá nghe lời mẹ. Nhưng có lẽ nếu em nhìn nhận một cách tích cực và cố gắng hiểu anh ấy thì em sẽ thấy mọi chuyện cũng không phải quá xấu như em nghĩ.

Em khoan vội nghĩ đến việc chia tay bởi em nên hiểu rằng chàng trai nào cũng có một người mẹ và em cũng sẽ có thể gặp phải vấn đề tương tự thế này. Vậy em sẽ cứ chia tay mãi sao? Thêm nữa, tình cảm giữa hai em hoàn toàn tốt đẹp và chỉ nảy sinh mâu thuẫn vì những bất đồng liên quan đến mẹ anh ấy mà thôi. Vậy nên thay vì nghĩ đến việc chia tay, em hãy tìm xem có cách nào tích cực hơn để hoá giải mâu thuẫn giữa hai em hiện nay.

Em hãy nghĩ xem mẹ là người đã sinh thành, nuôi dưỡng, chăm lo và quan tâm anh ấy từ khi còn trứng nước. Trước khi em bước vào cuộc đời của anh ấy thì mọi việc đều do bà làm, từ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, quần áo, ăn mặc đến mọi việc to nhỏ. Người mẹ nào cũng yêu thương con trai mình và mong muốn được chăm lo, quan tâm cho con cả cuộc đời kể cả khi con đã có vợ. Nhưng đôi khi vì yêu thương, quan tâm thái quá mà nhiều người mẹ có thể can thiệp hơi sâu vào cuộc sống của con trai.

Trong tình huống này đòi hỏi người con gái phải ứng xử hết sức khéo léo để vừa có thể duy trì tình cảm tốt đẹp với bạn trai mà vẫn gây dựng được thiện cảm với mẹ anh ấy. Để có thể làm được điều đó, em có thể tham khảo những gợi ý sau nhé :

- Tuyệt đối không nên bắt bạn trai phải lựa chọn giữa mẹ và người yêu. Chàng trai nào cũng muốn có được tình yêu thương từ hai nguời phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời họ, là mẹ và bạn gái hay vợ. Nếu buộc phải lựa chọn họ sẽ rất đau khổ và khó xử.

- Nên nhìn nhận thiện chí, tích cực về mẹ anh ấy và những điều bà làm cho con trai mình. Hãy hiểu rằng những hành động đó cũng chỉ là xuất phát từ tình yêu thương của người mẹ dành cho con họ mà thôi.

- Tránh nói xấu mẹ bạn trai hoặc có những nhận xét tiêu cực về bà bởi điều đó sẽ khiến anh ấy tổn thương vô cùng. Hầu hết nam giới luôn mong muốn người yêu/vợ sẽ yêu thương mẹ anh ấy như chính họ. Việc em tỏ ra ghét bỏ mẹ anh ấy sẽ khiến anh ấy nghĩ em không thật sự yêu họ.

- Cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt với mẹ bạn trai, tạo điều kiện gần gũi trò chuyện với bà, thể hiện sự quan tâm tới bà để anh ấy hiểu rằng em cũng luôn yêu thương và tôn trọng bà như anh ấy. Thêm nữa người mẹ cũng sẽ hiểu rằng bà không những không mất đi tình cảm của con trai mà còn có thêm tình cảm từ cô con dâu tương lai nữa. Có như vậy em mới dễ dàng có được tình cảm và sự quan tâm từ mẹ người yêu.

- Nếu trong trường hợp mẹ anh ấy có hành động, lời nói khiến em tổn thương thì em không nên trách móc, giận dỗi bạn trai hay xúc phạm mẹ anh ấy. Thay vào đó hãy chia sẻ cảm xúc để bạn trai hiểu được tâm trạng của em và nhận ra rằng anh ấy cũng cần có chính kiến cũng như có sự tác động tích cực để mẹ thay đổi thái độ với em.

- Em cũng nên suy xét nghiêm túc về công việc của em trong tương lai. Việc lựa chọn nghề nghiệp cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của em sau này. Có thể vì thế mà mẹ anh ấy lo lắng và mong muốn em theo học một nghề nghiệp nào đó ổn định và đỡ vất vả hơn chăng? Có lẽ nếu không vì coi em như một cô con dâu tương lai thì có lẽ bà cũng không có ý kiến thẳng thắn như vậy.

Tuy nhiên, nếu em thật sự có khả năng và yêu thích nghề làm tóc, trang điểm thì em vẫn có thể thực hiện mong muốn đó bằng cách chứng minh cho mẹ anh ấy thấy được thực lực, khả năng phát triển của em trong lĩnh vực đó.

Em thân mến ! Xây dựng mối quan hệ với mẹ người em yêu cũng chính là xây dựng mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của em trong tương lai. Hãy bắt đầu xây dựng từ bây giờ để em có một nền móng quan hệ vững chắc với mẹ anh ấy nhé. Khi em hiểu, thông cảm và yêu thương mẹ anh ấy hơn, em sẽ nhận được càng nhiều tình yêu thương và sự biết ơn từ bạn trai mình.

Chúc em luôn hạnh phúc và có một cái kết tình yêu thật đẹp nhé.

Chuyên gia tư vấn Võ Thanh Giang

Công ty tư vấn tâm lý tình cảm Linh Tâm (Hà Nội)