Bị gia đình cấm yêu vì bạn trai là... ông trẻ / Con trai giận mẹ vì bị cấm yêu

Tôi đang rất rối trí và không biết phải làm sao cho vẹn cả đôi đường. Ngay từ những ngày đầu, tình yêu của chúng tôi đã bị gia đình anh ra sức ngăn cản. Điều làm tôi buồn lòng là trước mặt tôi họ luôn tỏ ra niềm nở, vui vẻ nhưng sau lưng thì nói xấu và chê bai đủ kiểu. Tại sao họ chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài để đánh giá, xét đoán một con người là tốt hay không tốt? Tại sao họ phủ nhận và gạt bỏ mọi nỗ lực của chúng tôi? Tại sao họ lại ích kỷ như vậy khi chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến hạnh phúc của con trai họ?

Vì muốn được ở bên nhau, anh đã bàn với tôi sẽ dọn ra ngoài ở chung và đi đăng ký kết hôn. Tôi biết đến với anh thì mình sẽ khổ, song tôi cũng không muốn vì tôi mà anh lại bị họ hàng ruồng bỏ nên đang phân vân có nên nghe theo anh hay không? - (Lam).

Trả lời:

Lam thân mến,

Trước hết cảm ơn bạn đã tin tưởng chia sẻ những khó khăn, trắc trở trong tình cảm bạn đang gặp phải. Đọc những tâm sự của bạn, tôi biết Lam đang rối trí, mất bình tĩnh và có phần bức xúc trước đề nghị của bạn trai cũng như trước sự ngăn cấm của gia đình. Tuy vậy, dù mọi việc có thế nào tôi mong bạn có được sự bình tâm để tìm cách tháo gỡ.

Theo như Lam chia sẻ, bạn bị gia đình người yêu cấm đoán và phản đối chuyện tình cảm. Trước sự việc này, bạn trai có ý định rủ Lam tìm đến cái chết để phản đối gia đình. Thật may là bạn còn đủ tỉnh táo để khuyên can anh ấy mặc dù trước đó bạn cũng có ý định như vậy. Khi bạn làm được điều đó, tôi tin bạn đã nhận thức được rằng chết chẳng những không phải là cách giải quyết vấn đề mà còn làm cho mọi việc thêm rắc rối và bế tắc. Do vậy, lời khuyên đầu tiên cho bạn cũng như bạn trai trong lúc này là cần phải có được sự bình tĩnh. Mọi việc sẽ không thể giải quyết nếu cả hai nóng vội và có những suy nghĩ nông cạn.

Trong thư, tôi thấy Lam đặt vấn đề tại sao gia đình anh ấy chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài mà đánh giá, xét đoán một con người là tốt hay xấu. Phải chăng đây là lý do khiến gia đình ngăn cấm phản đối bạn và anh ấy đến với nhau? Có lẽ Lam cũng không nên có những phản ứng gay gắt về những đánh giá của gia đình anh ấy vì có câu nói “Người khác cho bạn là hạng người nào không quan trọng, quan trọng là bạn thuộc hạng người nào”.

Lúc này, Lam và anh ấy nên ngồi lại tìm hiểu, liệt kê ra những lý do vì sao tình yêu của bạn lại bị ngăn cản như vậy. Gia đình anh ấy ngăn cấm vì vẻ bề ngoài của Lam hay những lý do nào khác? Có lý do nào xuất phát từ bản thân anh ấy hay nguyên nhân chủ yếu từ gia đình? Khi đã biết rõ nguyên do, cả hai mới có hướng để giải quyết từng vấn đề một.

Hiện tại, bạn trai đã đề nghị Lam dọn ra ngoài ở chung và đi đăng ký kết hôn. Điều đó cho thấy anh ấy rất yêu bạn và thực sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, cả hai cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng quyết định này vì mọi chuyện đang trong cảnh “dầu sôi lửa bỏng”, nếu vội vàng và chưa có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt sẽ khiến gia đình càng có lý do để ngăn cấm phản đối. Vậy liệu đây đã là thời điểm thích hợp để Lam và anh ấy dọn về ở chung với nhau và đi đăng ký kết hôn?

Để trả lời câu hỏi Lam đặt ra, bạn và anh ấy hãy liệt kê ra những điểm thuận lợi và khó khăn nếu cả hai dọn về ở chung trong thời điểm này. Anh ấy nếu đến với bạn sẽ bị gia đình và dòng họ ruồng bỏ, còn Lam thì sao? Vì sao Lam lại nói mình sẽ khổ nếu đến với anh ấy? Mình sẽ gặp khó khăn gì nếu đồng ý ở chung với nhau? Liệu gia đình Lam có đồng ý với quyết định này?... Hãy suy nghĩ và trả lời những câu hỏi này để biết được mình có nên hay không nghe theo đề nghị của anh ấy nhé.

Lam thân mến, trên đây là vài chia sẻ về những băn khoăn bạn đang tìm cách tháo gỡ. Mong rằng bạn và người yêu có được sự bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo và có những kế hoạch cụ thể để giải quyết những khó khăn trên một cách êm thấm. Nếu như cả hai vẫn quyết tâm đến với nhau khi gia đình chưa cho phép thì bạn và anh ấy cần phải sống tốt và có những kế hoạch cụ thể cho đời sống chung để chứng tỏ được sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Khó khăn và thử thách là những điều đã được báo trước nên hy vọng các bạn sẽ đủ sức để vượt qua.

Thân mến!

Chuyên viên tâm lý Phạm Sỹ

Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc