Tại cuộc họp báo quí 1 do UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì chiều nay, ông Huỳnh Chánh, Phó chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi cho biết thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc nghiêm túc, kiểm điểm phê bình Đảng ủy, UBND phường Chánh Lộ; làm rõ trách nhiệm các tập thể, các nhân để xảy ra nạn chồng bạo hành đối với chị Phan Thị Trang.

Chị Phan Thị Trang ở Tổ dân phố 3, TP Quảng Ngãi, bị chồng đánh bầm tím mắt vào đầu tháng 3 vừa qua. Ảnh: Trí Tín.

Ông Lê Quang Thích, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định: " Nạn bạo hành dù thời gian ngắn hay dài đều không thể chấp nhận được trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Do vậy cần xử lý nghiêm nạn bạo hành để tình trạng này không tái diễn ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. UBND TP Quảng Ngãi có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả xử lý vụ việc bạo hành này đến tỉnh và báo VnExpress.net để phản hồi cho dư luận được rõ".

Trước đó, đầu tháng 3 do không thể chịu đựng thêm hành vi đánh đập, hành hạ của chồng, chị Phan Thị Trang ở Tổ dân phố 3, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi, đã báo cáo sự việc nhờ cơ quan chức năng can thiệp. UBND phường đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp gồm các hội, đoàn thể, cơ quan công an để tìm hiểu, xác minh vụ việc chị Trang bị chồng bạo hành kéo dài nhiều năm qua.

Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND phường Chánh Lộ nhìn nhận: "Để xảy ra tình trạng chồng bạo hành chị Trang kéo dài trước hết là trách nhiệm của chính quyền địa phương chậm trễ trong công tác quản lý điều hành. Hội đoàn thể, tổ dân phố cần nghiêm túc kiểm điểm về trường hợp này".

Sau sự việc này, UBND phường Chánh Lộ đã họp 20 tổ trưởng dân phố để chấn chỉnh phương thức làm việc, báo cáo thông tin, nhất là vấn đề bạo hành trong gia đình. Các tổ dân phố cũng phối hợp với bộ phận tư pháp của phường tuyên truyền Luật Hôn nhân gia đình để giảm thiểu nạn bạo hành tại địa phương. UBND tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc chỉ đạo xử lý nghiêm nạn bạo hành này.

Vì lo tương lai cho hai con nhỏ, trước cơ quan công an, chị Trang đã kiến nghị xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho chồng để cùng lo làm ăn, nuôi con cái ăn học.

