Anh Trương Duy Trin (cha bé Hồng) cho biết, cô bảo mẫu xin lỗi gia đình vì đã không kìm chế được cảm xúc đã lớn tiếng phản ứng khi nghe hỏi về chuyện bé Hồng bị gãy tay ở nhà trẻ. "Tuy nhiên bà Vân vẫn khẳng định không có chuyện làm gãy tay cháu Hồng chỉ vì không chịu ăn cháo", người cha nói.

Do bà Vân không thừa nhận lỗi làm gãy tay bé, gia đình ông Trin đã từ chối nhận sữa và yêu cầu bảo mẫu kiểm tra lại toàn bộ hoạt động chăm sóc trẻ trong ngày 29/2. Trong khi đó giải thích lý do tay bị bó bột, bé Hồng vô tư trả lời: "Do không chịu ăn cháo, cô Vân đã xách tay con kéo lại để đút cháo làm trật tay con".

Bé Trương Ngọc Ánh Hồng(4 tuổi) gãy tay trái bị bó bột. Ảnh: Trí Tín

Trao đổi với VnExpress.net sáng nay, ông Võ Văn Vinh, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi, cho biết công an xã tiếp tục mời bà Vân và một số người liên quan để thu thập thêm lời khai, điều tra, xác minh nội dung đơn tố cáo của ông Trin về hành vi cô bảo mẫu làm gãy tay bé Hồng ở nhà trẻ tư nhân này.

"Quan điểm của chúng tôi là nếu sự thật bà Vân đã sơ sẩy làm gãy tay con anh Trin thì phải bồi thường tiền thuốc men và kiểm điểm, chấn chỉnh ngay hoạt động nuôi dạy trẻ tại cơ sở tư nhân của mình", ông Vinh nhấn mạnh.

Hiện tại, cơ sở nuôi dạy trẻ của bà Vân có đến 45 cháu chen chúc trong không gian chật hẹp. Trung bình mỗi tháng phụ huynh phải nộp khoản tiền phí 550.000 đồng một trẻ. Trước đó, bà Vân thừa nhận: "Mấy ngày qua cháu Hồng đi ngoài để dính phân vào một số cặp sách của những trẻ khác nên tôi chỉ dùng tay phát mông của cháu mà thôi".

Ngày 29/2, anh Trin đến trường đón con thấy bé kém vui hơn ngày thường. Về nhà thay áo khoác, cháu bảo tay đau vì bị cô giáo kéo để cho ăn cháo. Kết quả kiểm tra tại bệnh viện, bé Hồng bị gãy tay phải bó bột. Bảo mẫu Vân khẳng định không làm gãy tay bé, chỉ dùng tay phát vào mông cháu. Gia đình không đồng ý, gửi đơn khiếu nại lên công an. Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Trí Tín