Hôm 29/6, gia đình bệnh nhân Dương Thu Hiền (16 tuổi, ở thị trấn Năm Căn, Cà Mau) không chịu đưa thi thể cô về nhà mai táng mà đặt trước cổng bệnh viện, rồi để lên xe kéo đi dọc các tuyến đường suốt ngày. Nhiều người hiếu kỳ đổ đến xem gây mất an ninh trật tự, kẹt xe kéo dài.

Lợi dụng sự việc, một số người xông vào bệnh viện và nhà riêng của các bác sĩ đập phá, lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Nhiều người tụ tập xem "bắt đền" bệnh viện. Ảnh: Thiên Phước.

Người dì của bệnh nhân là bà Nguyễn Thị Phúc cho biết, Hiền nhập viện sáng 28/6 trong tình trạng hôn mê nhưng bác sĩ nói không sao, không cho chuyển lên tuyến tỉnh. Đến rạng sáng 29/6 thiếu nữ tử vong.

Người nhà cho biết, cha mẹ Hiền đi làm thuê xa nên em sống với ngoại, làm công nhân thủy sản ở thị trấn Năm Căn. Tối 27/6, ngoại của Hiền bị bệnh nên em vào bệnh viện thăm rồi về nhà, dù có nhiều thanh niên rủ nhậu. Gần nửa đêm một trong những người rủ nhậu là Lê Quốc Lơ đến nhà chở Hiền đi karaoke.

Khoảng 3h sáng 28/6 người dân trong xóm phát hiện thiếu nữ nằm bất động ngoài đường với nhiều vết thương trên người. Sơ cứu nhưng không tỉnh, Hiền được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Năm Căn cấp cứu và qua đời tại đây.

Công an đã xác định, khi chở Hiền trên xe máy, Lơ đã sờ soạng cô gái nên bị phản ứng. Do đó cả hai ngã xe. Lơ không đưa Hiền đi cấp cứu mà bỏ mặc cô nằm ở ngoài đường. Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức xác định thiếu nữ tử vong do chấn thương sọ não kín ở phía sau đầu.

Công an đã bắt Lơ để phục vụ điều tra, tạm giữ hơn chục người liên quan vụ đập phá ở bệnh viện và nhà các bác sĩ.

