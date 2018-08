"Sự phá hủy quá trình phân chia tế bào sinh lý trong cơ thể là một đặc điểm của ung thư. Vì thế vấn đề này là điều quan trọng cần được tìm hiểu", các nhà nghiên cứu tuyên bố. Theo Newswise, các nghiên cứu trước kia đã tìm thấy mối liên qua giữa hiện tượng gia tăng bệnh ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt ở những công nhân phải làm ca đêm. Nhưng nghiên cứu mới nhất này là công trình đầu tiên chứng tỏ việc tiếp xúc dù chỉ rất ngắn với ánh đèn trong đêm cũng làm gia tăng nguy cơ ung thư. Các xét nghiệm được thực hiện trên chuột tại Đại học Leicester, do giáo sư gene học Charalambos Kyriacou tiến hành. Trong thử nghiệm, một nhóm chuột được cho tiếp xúc với ánh sáng đêm trong một giờ. Khi so với những con chuột được ở trong bóng tối, người ta tìm thấy trên não của chúng có thay đổi trong những tế bào chịu trách nhiệm về đồng hồ sinh học kiểm soát các chức năng của cơ thể. "Chúng tôi tin rằng mọi việc bật đèn trong đêm đều có ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học. Đó là một cơ chế cực kỳ nhạy cảm. Nếu bạn muốn đi toile, hãy tránh bật đèn. Bạn có thể thay bằng một loại đèn ngủ chỉ hơi mờ mờ, nó sẽ an toàn hơn", tiến sĩ Rachel Ben-Shlomo, từ Đại học Haifa, cho biết. Bà cũng cho biết phát hiện mới này chỉ là nghiên cứu rất sơ bộ, và cần phải tìm hiểu kỹ hơn. T. An