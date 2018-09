Sau 3 năm yêu, Lương Bích Hà, 27 tuổi và Sze Kiet, 26 tuổi đã về chung một nhà trong đám cưới hồi tháng 2 vừa qua. Trải qua những thử thách, cuối cùng họ vừa giữ được tình yêu, vừa giữ được công việc tốt.

Cuối năm 2014, đang là một biên tập viên truyền hình, Bích Hà quyết định nghỉ việc đi du học ngành truyền thông tại Malaysia. Học bổng Hà giành được chỉ có tiền học phí, cô sinh viên 23 tuổi phải tự bươn chải nhiều việc để có tiền sinh hoạt, trong đó có 1,5 năm làm dọn vệ sinh trường học.

Hà hiện làm truyền thông tại Malaysia, còn chồng cô cứ một, hai tuần sẽ từ biển về đất liền với vợ. Ảnh: NVCC.

Cô gái quê Quảng Nam giấu nhẹm những vất vả của mình, mỗi cuộc gọi về nhà, Hà đều kể về một cuộc sống sinh viên màu hồng. Nhưng trong thâm tâm, cô quyết tâm học thật nhanh để về nước. "Ngay cả trong giấc mơ tôi cũng nghĩ mình sẽ quay trở về để lại trở thành một cô biên tập viên, được theo đuổi đam mê, được làm điều mình thích", Hà bộc bạch.

Chàng kỹ sư dầu khí Sze Kiet xuất hiện trong cuộc đời Hà khi cùng sinh hoạt một nhà thờ, cùng tham gia các hoạt động từ thiện, chơi thể thao. Ấn tượng của Hà dành cho Kiet "mờ nhạt", vì cô chỉ coi anh như là một người rất nhiệt tình giúp đỡ sinh viên Việt Nam. Những lần Hà làm đồ ăn vặt bán, Kiet luôn đi ship hàng giúp cô.

"Cuộc sống phải gồng mình mạnh mẽ làm tôi quá mỏi mệt. Áp lực học ra trường trước thời hạn, áp lực kiếm tiền... đã có lúc khiến tôi bật khóc. Chính những lúc yếu mềm, anh đã đến bên động viên tôi. Tôi dần cảm nhận anh ấy không phải là cậu em, mà như một người đàn ông", Hà tâm sự.

Với Sze Kiet, thời mới quen anh luôn cảm mến Hà vì cô rất chăm chỉ, nghị lực. Kỳ nghỉ năm 2015, anh cùng vài người bạn theo Hà sang Việt Nam chơi. Những ngày được cô dẫn đi đây đó, sự cảm mến trong Kiet nảy nở thành tình yêu. Sau chuyến bay về nước, anh nhắn tin cho cô "I miss you" và từ đó hai người bắt đầu tìm hiểu.

Tính chất công việc của Kiet thường xuyên phải ra biển. Lúc yêu rồi, anh luôn thấy bí bách trước lịch làm việc kín đặc, một đến hai tuần mới được gặp bạn gái. "Có lần tôi bị bệnh. Anh ấy điện thoại nói mở cửa sổ phòng ra đi, tôi tưởng anh ấy đùa vì ở ngoài biển không phải tự nhiên mà về được. Thế mà anh ấy xin một chuyến trực thăng về gấp để nấu ăn và chăm sóc cho tôi", Hà cảm kích kể.

Tình yêu ngày một lớn, nhưng khát khao được về Việt Nam làm việc còn lớn hơn trong Hà. Để rồi, cô vẫn cất bước ra phi trường, dù nhìn thấy Kiet lau nước mắt tiễn mình. "Tôi từng vài lần khuyên ở lại, nhưng quyết tâm của cô ấy quá lớn", Sze Kiet nói. Tình yêu gần hai năm qua không hẳn dài nhưng sâu đậm trong anh. Từ lúc bạn gái về nước, anh như mất đi "một nửa linh hồn".

Cô gái Việt đam mê công việc và một lòng muốn về Việt Nam, nên đã có thời điểm chuyện tình yêu của họ tưởng như tan vỡ. Ảnh: NVCC.

Với tấm bằng quốc tế về truyền thông, Bích Hà dễ dàng xin vào một công ty lớn ở Sài Gòn. 6 tháng tiếp theo ở quê nhà, Hà bù đầu trong công việc yêu thích. Nhiều bữa đi làm về mệt, thấy số điện thoại Malaysia gọi nhỡ, cô cũng quên mất gọi lại cho anh.

Nỗi sợ đánh mất cô ngày một choán tâm trí Kiet. "Anh chọn em, nếu em không muốn quay lại Malaysia cũng không sao, anh sẽ về Việt Nam với em. Mặc dù ở đây anh có thể lo được hết cho em, nhưng vì anh đã chọn em rồi thì anh sẽ không bao giờ từ bỏ", anh dốc hết tâm can thổ lộ.

Ở đầu dây bên kia, Hà òa khóc. "Cuộc gọi của anh khiến tôi nhận ra vị trí của mình trong lòng anh ấy. Anh cũng như tôi có đam mê, nhưng anh đã dám bỏ công việc mơ ước để chọn tôi", Hà nói.

Hơn một tháng tiếp theo, Kiet báo cáo cấp trên nghỉ việc và tìm cách chuyển việc về Việt Nam. Hà cũng để ý tìm mua nhà chuẩn bị cho cuộc sống mới của họ. Kế hoạch đang trên đà thực hiện thì Hà đột ngột dừng lại, quyết định bản thân sẽ là người hy sinh, vì không muốn bạn trai bỏ đi tiền đồ tươi sáng.

Sze Kiet hồi tưởng: "Hà sống lý trí và bướng. Khi cô ấy về Việt Nam, tôi đã nghĩ cô ấy không bao giờ thay đổi ý định. Cho đến một buổi tối Hà gọi điện bảo: 'Để em quay lại', lúc đó tôi đã không thể tin được". Lần đó, anh cũng khóc.

Tháng 2/2017, Hà quay lại Malaysia. Ngày đón bạn gái sang, Sze Kiet hứa với bố mẹ nàng rằng: "Cho chúng con một năm ổn định công việc, rồi chúng con sẽ làm đám cưới".

Chàng trai Malaysia ngỏ lời cầu hôn cô gái Việt bằng cách bí mật đặt nhẫn và một tờ giấy bên cửa sổ. Ảnh: NVCC.

Một buổi sáng tháng 9/2017, Kiet để một mẩu giấy và chiếc nhẫn mở sẵn trên khung cửa sổ. "You're the best present that God have given me. Therefore, I would like to embark this life journey with you in Christ. Will you marry me?". Tình yêu không cần phải làm màu, chính là cảm giác bình dị người đàn ông này mang lại. Cô gái Việt thấy may mắn vì đã không bỏ lỡ.

Họ lên kế hoạch kết hôn ngay sau đó khi mọi yếu tố đã đủ chín muồi.

Phan Dương