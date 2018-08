Ở Việt Nam, việc tung tin câu "like" có thể xem là hành vi vi phạm pháp luật. Người tung tin có thể bị buộc bồi thường thiệt hại dân sự, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm. Nếu chưa đủ truy cứu, sẽ xử phạt hành chính từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Đầu tháng 5, Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) đưa ra lời kêu gọi: Thay vì bấm "like" trên Facebook để an ủi, bày tỏ sự thương cảm, mọi người nên thực hiện các việc làm thiết thực hơn, chẳng han như quyên góp tiền bạc, quần áo... Một đoạn video của UNICEF được đăng tải với nội dung: Hai cậu bé bị bệnh nuôi hy vọng được cứu sống khi một tài khoản Facebook đạt 200.000 lượt "like". Trên thực tế, không có lượt "like" nào có thể quy thành thuốc chữa trị, bữa ăn để cứu mạng các em. Video nhanh chóng được chia sẻ với thông điệp: "Bấm 'like' không cứu nổi mạng người".