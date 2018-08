Bệnh nhi may mắn không bị ảnh hưởng thị lực. Ảnh: M.T

Bé được người nhà đưa đến bệnh viện An Phú, tỉnh An Giang, cuối tuần qua. Do các vết bỏng khá nghiêm trọng, sau khi sơ cứu, các bác sĩ quyết định chuyển bé lên tuyến trên.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, bệnh nhi tím tái toàn thân, khó thở, mạch yếu và có biểu hiện sốc do bỏng ở vùng đầu, mặt, cổ, ngực và tay. Bé nhanh chóng được thở oxy, truyền dịch chống sốc.

“Nếu nhập viện chậm, bé có thể nguy kịch vì sốc bởi diện tích bỏng khá lớn, đặc biệt nước sôi đổ vào các vị trí trung tâm như đầu, mặt và cổ”, một bác sĩ cho biết.

Đến nay, sau khi được điều trị tích cực, các vết thương bỏng ở mặt bé bắt đầu lên da non và có dấu hiệu bình phục. Theo các bác sĩ, điều may mắn nhất là đôi mắt của bé không bị ảnh hưởng.

Mẹ bé cho biết, nguyên nhân gây bỏng cho con chính là bình nước trà chị vừa pha, định châm nước cúng ở các bàn thờ trong nhà. Mải lo nấu ăn chưa kịp cúng thì tai nạn đã xảy ra. "Có lẽ con tôi với tay lên bàn thì bình trà ngã", người mẹ nói.

Tuy bé không bị thương nghiêm trọng, song theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, tai nạn này là bài học cho sự bất cẩn của người lớn. Các bác sĩ khuyên phụ huynh cần cẩn trọng hơn với những vật chứa nước nóng như ấm nước, bình trà, nồi canh… đối với sự an toàn cho trẻ.

"Để tránh tai nạn cho trẻ, nhất là các bé chưa có ý thức, sau khi đun sôi thức ăn, nước uống, người lớn phải đặt ở nơi mà trẻ không thể tiếp xúc", một bác sĩ nói.

Trung Hào