Bố mẹ vô tình dạy con thành người bất hạnh

Một gia đình người Trung Quốc đang rất hối hận vì thói quen pha sữa không đúng tỷ lệ đã khiến đứa con chưa đầy 2 tháng tuổi phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Mẹ bé chia sẻ, do bé sinh non, sữa mẹ lại không đủ nên chị quyết định cho bé ăn thêm sữa bột để con phát triển nhanh. Nghĩ rằng nhiều sữa sẽ có nhiều chất dinh dưỡng nên khi pha sữa, bố mẹ bé đều cố cho thêm sữa so với lượng quy định ghi trên hộp.

Một ngày, người mẹ thấy con có những triệu chứng khác lạ khi khóc quấy nhiều hơn. Kiểm tra khắp cơ thể con, chị bất ngờ thấy bụng em bé to như một quả bóng nên đã mang con đến bệnh viện ngay lập tức. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ thông báo em bé đã bị viêm ruột hoại tử.

Em bé trong tình trạng nguy kịch do bố mẹ tham cho sữa quá nhiều.

"Các bác sĩ nói rằng em bé đã uống lượng sữa quá nhiều. Tôi không hề biết thói quen của mình đã hại chính đứa con sau bao năm mong ngóng", người mẹ nói trong nước mắt.

Pha sữa công thức quá đặc ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của bé, đặc biệt là những bé dưới 2 tháng tuổi. Những triệu chứng đơn giản bé có thể mắc phải như khó tiêu, đau bụng, khó tiêu... Nếu uống sữa quá đặc trong một thời gian dài bé có thể bị xuất huyết não, co giật, hôn mê, ảnh hưởng đến sự phát triển của bé bởi trong sữa có chứa natri, nếu dùng quá nhiều sẽ gây ra những áp lực lớn lên thành mạch máu. Đồng thời nếu hàm lượng natri trong máu quá cao, cũng sẽ ảnh hưởng đến sự hấp thu canxi khiến các bé chậm phát triển thể chất.

Việc pha sữa đặc hơn so với công thức, có thể bây giờ chưa bị ảnh hưởng nhiều nhưng qua thời gian em bé còn có khả năng bị béo phì.

Việc pha sữa công thức không quá phức tạp, trên mỗi hộp sữa hay bao bì đều có ghi rõ ràng số lượng sữa và nước cần pha. Bố mẹ hãy đọc kỹ trước khi pha sữa cho con để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Mộc Miên (theo sohu)