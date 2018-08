Bé 4 tuổi 20 kg có phải béo phì / Trẻ sinh mổ dễ bị béo phì

Một ngày bé uống 360 ml sữa bột + khoảng 350 ml sữa tươi, uống nước cam, ăn trái cây, hay ăn đồ ngọt như bánh, kẹo, bim bim. Mỗi bữa chính bé ăn khoảng một chén cơm + canh rau củ + cá/thịt/trứng. Từ khi ngưng bú mẹ đến giờ bé đi cầu rất khó, bé rặn rất mạnh, ngày nào cũng đi cầu nhưng phân khô, đôi khi còn bị chảy máu.

Tôi nghĩ do con uống sữa nên bị bón nhưng đổi sữa khác thì bé không chịu uống mà chỉ uống sữa đó. Mặc dù tôi thường xuyên cho bé ăn bột sắn nấu chín, sữa chua mỗi ngày một hũ nhưng bé vẫn táo bón. Bé đi cầu như vậy về lâu dài có ảnh hưởng gì không? Đêm ngủ bé lăn lộn, một đêm bé dậy 5-6 lần, khó ngủ mặc dù trước khi đi ngủ đã ăn no, không bị ướt bỉm. Bác sĩ cho em hỏi là bé khó ngủ có phải do thiếu canxi hay vitamin gì không. Em cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tư vấn. (Mai Liên)

Ảnh minh họa: All4women.co.za.

Trả lời:

Con gái bạn hiện có cân nặng và chiều cao đều hơn chuẩn. Cháu cũng đang trong tình trạng thừa cân rồi. Có thể chế độ ăn hiện nay không được cân đối nên đã làm bé bị thừa cân. Khẩu phần ăn của bé vẫn cần 500 ml sữa mỗi ngày. Bạn nên chọn cho bé loại sữa ít đường, ít béo, mỗi ngày có thể cho bé uống 400 ml cộng thêm một hộp sữa chua khoảng 100 ml là đủ.

Bữa ăn chính bạn cho bé ăn một chén cơm, thức ăn nên đa dạng như thịt, cá, trứng, tôm, cua…, tăng cường cho bé ăn rau lá (như mồng tơi, rau đay, rau cải, rau lang…) vì có nhiều vitamin và khoáng chất hơn rau củ, bên cạnh đó rau còn có nhiều chất xơ chống táo bón nữa. Sau bữa ăn ít nhất bạn cho bé ăn thêm hoa quả hoặc sữa chua. Cách chế biến nên hạn chế các món ăn xào rán nhiều dầu mỡ.

Bạn nên chú ý cho bé ăn đủ bữa, không cho bé ăn vặt, đặc biệt không nên cho bé ăn quá nhiều đồ ngọt như bánh kẹo, bim bim… Một vấn đề các mẹ hay bỏ qua là hàng ngày bạn nên chú ý cho bé uống nhiều nước để tránh táo bón. Hạn chế bế bé, tăng cường giúp bé đi lại, hoạt động nhiều. Buổi tối không nên cho bé ăn quá no trước khi ngủ, phòng ngủ cần thoáng mát sạch sẽ, yên tĩnh, quần áo mặc rộng rãi để bé dễ đi vào giấc ngủ.

Bạn nên cho bé đi khám dinh dưỡng để xác định xem bé có bị thiếu canxi không, và có chế độ ăn uống phù hợp để bé phát triển một cách hợp lý nhé.

Thạc sĩ, bác sĩ Doãn Thị Tường Vi

Phòng khám dinh dưỡng, Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội