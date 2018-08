"Bé Jamaal Coleson được gây mê, và sau khi cắt bao quy đầu bé thức dậy trông vẫn ổn", chú của em cho biết. Bé còn đòi ăn, uống và sau đó kêu đau bụng. Người chú cũng cho biết bé đang nằm ở khu điều trị ngoại trú khi bác sĩ phát hiện có điều bất thường. Nhưng 4 tiếng sau em mới được đưa vào phòng cấp cứu. Theo ABC, Ủy ban sức khỏe của New York ra thông báo rằng đây là cái chết ngẫu nhiên, và biến chứng này là cực kỳ hiếm trong quy trình cắt bao quy đầu được thực hiện rộng khắp trên toàn nước Mỹ lâu nay. Cắt bao quy đầu là thủ thuật thường được thực hiện ở trẻ mới sinh tại Mỹ, sau khi gây tê tại chỗ. Tuy nhiên, với trẻ lớn hơn thường phải gây mê toàn thân, giống như với bé Jamaal Coleson và điều này có thể làm tăng nguy cơ biến chứng. Biến chứng thường gặp nhất là nhiễm trùng tại chỗ và chảy máu, nhưng nguy cơ này chỉ xuất hiện với tỷ lệ tương ứng là một phần 1.000 và một phần 3.000. Cả hai biến chứng này đều dễ chữa và thường không gây nguy hiểm đến tính mạng. Gia đình rất muốn biết lý do bé chết và muốn làm rõ người chịu trách nhiệm về vấn đề này. T. An