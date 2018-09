Theo BBC, trong tai nạn xảy ra ở đô thị Vilanova de Arousa, thuộc tỉnh Pontevedra, Galicia, Tây Ban Nha, lẽ ra cô bé đã an toàn do được ngồi ở ghế chuyên dụng cho trẻ em và thắt dây an toàn. Tuy nhiên, vì bé đang cầm máy tính bảng trong tay, vụ va chạm khiến thiết bị đập vào mặt bé và gây thương tích nặng.

Sau đó, bé bị hôn mê trong suốt 20 giờ, trước khi qua đời. Người mẹ 26 tuổi chỉ bị thương nhẹ. Mẹ bé nói với cảnh sát rằng chị đã đi chậm lại khi nhìn thấy xe bus của trường học, nhưng ánh nắng quá chói khiến chị mất tập trung và đã gây nên tai nạn.

Cảnh sát cho rằng chiếc máy tính bảng đã gây thương tích nặng cho phần đầu của em bé.

Nhiều trẻ em được cha mẹ cho cầm chơi máy tính bảng khi ngồi trên ô tô. Ảnh: Videoblocks.

"Đây thực sự là một vụ tai nạn thương tâm. Nó sẽ khiến các phụ huynh phải nhìn nhận lại việc thường xuyên cho phép con cái sử dụng máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để giải trí khi ngồi trên xe", chuyên gia an toàn đường bộ của RAC, Pete Williams nói với BBC. "Mọi người phải nhận ra rằng trong một tai nạn tốc độ cao, bất kỳ vật cứng nào không được giữ cố định bên trong xe đều có khả năng gây nguy hiểm", Pete cho biết thêm.

Tuy nhiên, Hiệp hội Hoàng gia về phòng chống tai nạn của Anh cho rằng cha mẹ không nên vội vàng cấm con chơi các thiết bị điện tử khi lái xe, bởi đây cũng là cách hay giúp cha mẹ tránh được những tiếng ồn ào mè nheo của lũ trẻ, để có thể tập trung lái xa. Có điều, thiết bị cần được gắn cố định trong xe.

Hoàng Anh