Sáng nay, chính quyền địa phương cùng các hội, đoàn thể xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) vào viện thăm hỏi bé Phi, đồng thời thu thập thông tin thêm về vụ việc vợ chồng ông Nguyễn Mùi và bà Đoàn Thị Hồng Yến đánh đập bé tơi tả đến nỗi phải đưa vào Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu.

Thấy người lạ, bé Phi hét toáng lên, gào khóc hoảng sợ đưa hai đôi bàn tay che khuôn mặt bầm tím chạy trốn ra khỏi phòng bệnh. Sau hơn 30 phút, các y, bác sĩ cùng cán bộ địa phương xã Hành Trung mới tìm được bé đang khóc thảm thiết trong nhà vệ sinh của phòng bệnh số 1, khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. " Mẹ ơi, con sợ quá mẹ ơi" - cháu bé dựa vào một góc tường nhà vệ sinh khóc nức nở sợ hãi, hai cánh tay bé nhỏ che kín khuôn mặt bị chấn thương bầm đen.

Bé Phi nhập viện cấp cứu với khuôn mặt bầm tím, sưng húp, tinh thần hoảng loạn. Ảnh: Trí Tín

Bác sĩ Phạm Tấn Sinh, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho biết, bé Phi được đưa vào viện cấp cứu chiều 11/2 trong tình trạng chấn thương vùng mặt, bầm tím hai vòm mắt với tinh thần hoảng sợ. Các y, bác sĩ chưa kịp hỏi gì thì cháu thút thít khóc trong tâm trạng sợ hãi liên tục phân bua: "Cháu bị té xe! Cháu bị té xe!".

"Bé Phi có vẻ cố ý giấu các vết thương trong người, ngăn cản cho các y, bác sĩ kiểm tra cơ thể", bác sĩ Sinh cho biết.

Theo người dân địa phương ở thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, nhiều lần họ nghe thấy vợ chồng ông Nguyễn Mùi (bố mẹ nuôi bé Phi) đánh đập, hành hạ cháu bé. Thế nhưng trận đòn đêm 10/2 là nặng nhất giáng xuống bé gái đáng thương này.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hành Minh thuật lại, nhiều năm trước, có một người phụ nữ tên Vân đến địa phương hành nghề mại dâm, sau đó sinh hạ bé Phi. Thời gian đầu Vân gửi bé nhờ vợ chồng ông Mùi nuôi giúp, trả cho 300.000 đồng mỗi tháng. Khi bé hơn một tuổi thì Vân bỏ đi biệt tích. Từ đó đến nay, bé Phi bị "chuyền qua, đổi lại" như trái bóng qua những gia đình khác nhau, cuối cùng vợ chồng ông Mùi nhận nuôi trở lại vừa cho đi học vừa phụ giúp rửa chén, bát ở quán bún tại nhà.

Ông Mùi kể: "Sau khi Vân bỏ đi, vợ chồng tôi gửi con bé cho bà Tuyết ở xã Hành Phước nuôi, nhưng không hiểu sao bà Tuyết chuyển nó cho bà sui gia. Đến năm bé Phi tròn 7 tuổi, bà sui gia của bà Tuyết định bán con nhỏ cho một gia đình ở TP HCM với giá 50 triệu đồng. Tui nghe vậy liền ra Bình Sơn thỏa thuận, đưa bé Phi về nhà tiếp tục nuôi được gần 3 năm qua".

Ông Mùi chống chế, do bé Phi lấy trộm 500.000 đồng của vợ chồng ông nên ông la mắng. "Cháu hoảng quá chạy từ trong nhà ra sân vấp té úp mặt xuống nền xi măng chứ không phải đánh đập gì", người đàn ông giải thích. Tuy nhiên hàng chục hàng xóm đều chung bức xúc, đồng loạt viết đơn tố cáo hành vi đánh đập bé Phi dã man của vợ chồng ông Mùi.

Ông Nguyễn Mùi (cha nuôi của bé Phi) - người bị dân thôn Hiệp Phổ Tây tố cáo đã ngược đãi, đánh đập bé Phi dã man phải đưa đi cấp cứu. Ảnh: Trí Tín

Trao đổi với VnExpress.net sáng nay, ông Vũ Lê Vinh, Chủ tịch UBND xã Hành Trung cho biết tối 10/2, công an xã đã đến nhà điều tra, xác minh thông tin bé Phi bị cha mẹ nuôi đánh đập, tuy nhiên gia đình ông Mùi đã khóa cửa nên công an xã lập biên bản rồi ra về. Sáng 11/2, một lần nữa công an xã đến nhà vợ chồng ông Mùi thì phát hiện vùng mặt bé Phi bị chấn thương nặng nên yêu cầu đưa cháu đi cấp cứu.

"Qua xác minh ban đầu, vợ chồng ông Mùi đã đánh đập bé Phi vì cho rằng cháu lấy trộm 500.000 đồng để mua quà vặt", ông Vinh khẳng định.

Chiều nay, Công an xã Hành Trung có buổi làm việc trực tiếp với vợ chồng ông Mùi về hành vi ngược đãi trẻ em. "Căn cứ vào hành vi, mức độ thương tật của bé Phi, chúng tôi sẽ kiến nghị cơ quan công an xử lý nghiêm vợ chồng ông Mùi", ông Vinh khẳng định.

Đưa bé Phi về nuôi hơn 3 năm qua, song vợ chồng ông Mùi mới làm thủ tục nhận con nuôi vào ngày 31/5/2011.

Trí Tín