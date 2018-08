Bệnh nhi khởi phát bệnh vào ngày 27/1, với các triệu chứng: sốt 39 độ C, ho, sổ mũi. Một ngày sau, em được chuyển đến Bệnh viện huyện Ninh Hòa khám và được chẩn đoán viêm đường hô hấp trên. Đến ngày 12/2 thì có kết quả xét nghiệm dương tính với H5N1. Hiện sức khỏe của bé đã hồi phục.

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, trong gia đình và xung quanh không ai có biểu hiện bệnh tương tự. Ngoài ra, cũng không có hiện tượng gà, vịt chết hàng loạt. Gia đình em bé có nuôi gà nhưng không có hiện tượng gà ốm, chết.

Khoảng gần một tháng trước, tại trại đà điểu (cách nhà bé gần một km) có hiện tượng đà điểu chết không rõ nguyên nhân. Chi cục Thú y tỉnh Khánh Hòa đã lấy mẫu và xử lý ổ dịch trên gia cầm theo quy định, chưa có kết quả xét nghiệm.

Như vậy, đây là trường hợp đầu tiên trong năm 2010 nhiễm cúm H5N1.

Ngoài ra, theo báo cáo của Bộ Y tế về công tác y tế trong dịp Tết, tổng số bệnh nhân đến khám trong 6 ngày đầu xuân là gần 145.000 trường hợp, tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, cấp cứu do tai nạn thông tăng gần 32%. Đặc biệt số ca tai nạn do sinh hoạt tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Số vụ ngộ độc thực phẩm tại gia đình tăng hơn 75%.

Nam Phương