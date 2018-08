Bé Nguyễn Thị An, con anh mới được 13 ngày tuổi. Những tưởng sự ra đời của bé sẽ khiến gia đình thêm trọn vẹn vì đủ "cả nếp lẫn tẻ". Nhưng gần đến ngày sinh, vợ anh mới được biết cánh tay bé to một cách bất thường. Khi đó can thiệp đã quá muộn, phải chờ đẻ.

Cũng vì cánh tay phì đại này, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Bắc Giang đã phải mổ đưa bé ra ngoài. Tay trái sưng phồng, đỏ rộp, lan đến hết bả vai. Bé tím tái cả mặt, không khóc được, khó thở nên được chuyển ngay vào phòng cấp cứu, thở ôxy, truyền máu. Sau 3 ngày, bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Khối u máu chiếm cả cánh tay trái bé An và lan đến cả ngực. Ảnh: Nam Phương.

"Mấy ngày đầu, bà ngoại ở trên này trông bé, đầu tuần vừa rồi tôi mới ra thay. Nói là trông chứ thực ra có được gặp con đâu, chỉ là có người nhà ở quanh đấy để khi nào bác sĩ cần gì thì gọi. Bé nằm viện hơn 10 ngày thì mãi đến hôm qua tôi mới được gặp", anh Thành buồn bã nói.

Bác sĩ Lê Tố Như, Phó trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi trung ương cho biết, bé được 3, 7 kg, khi vào viện có biểu hiện khó thở, tay có khối u to nên vận động bị hạn chế. Ngoài ra, nghe tim có biểu hiện bất thường.

"Vấn đề đáng lo ngại nhất là mạch máu bất thường. Bé bị dị dạng mạch vùng cánh tay và cẳng tay trái, tổn thương liên quan phần mỡ dưới da và phần cơ. Chúng tôi sẽ tiến hành chụp cộng hưởng từ, xem cấu tạo u máu liên quan đến bộ phận nào, sau đó hội chẩn xem có phẫu thuật được không. Nếu u máu gọn, không có chân ăn sâu vào bên trong thì xử lý dễ hơn", bác sĩ Như nói.

U máu thường là một khối u lành tính, nhỏ, hay gặp ở trẻ nhỏ, chủ yếu xuất hiện ở một vị trí trên cơ thể. Có trẻ mới đầu khối u máu chỉ là một vết đỏ sau đó phát triển to lên và lan dần ra. Còn bé An thì ngay từ lúc sinh ra khối u máu đã phát triển to. Các bác sĩ cũng ít gặp trường hợp u máu to như thế.

Bé An là con thứ hai của vợ chồng anh Thành, cháu đầu là con trai 5 tuổi. Anh chị hiện vẫn chưa có nhà ở. Anh không có công việc ổn định, ai thuê thì đi làm thợ xây còn vợ thì mới xin vào làm công nhân cho một công ty được hơn một năm. Vì thế, họ lần chần mãi mới quyết định sinh thêm con. Không ngờ bé lại mắc bệnh nặng.

Bằng đấy thời gian con nằm viện, anh Thành đã vay tiền họ hàng, làng xóm nhưng cũng chẳng được bao nhiêu trong khi đó đủ thứ tiền đổ lên đầu. Mỗi một ngày trọ ở nhà khách bệnh viện đã mất 50.000 đồng, cách vài ngày lại đóng tiền bỉm cho con, rồi ngày 3 bữa. Không có tiền nên anh chỉ dám ăn suất cơm rẻ nhất.

"Tiền thì không có, bệnh của con thì chưa biết thế nào, nhiều lúc tôi thấy mệt mỏi, nản. Nhưng nó là con mình nên cứ chữa đến đâu hay đến đấy. Các bác sĩ bảo đi đâu, làm gì thì mình làm đấy, mình còn sức để cố lo được. Tình hình của bé có tốt hơn mấy hôm trước, còn chuyện khối u xử lý thế nào thì chưa rõ", anh Thành nói.

Nam Phương

Độc giả có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ bé Nguyễn Thị An, có thể tới trực tiếp Khoa sơ sinh, Bệnh viện Nhi trung ương, 18/879 La Thành, Đống Đa, Hà Nội hoặc liên hệ với bố cháu, anh Nguyễn Đức Thành, số điện thoại: 01678567895.