Bé Quyên trước phẫu thuật. Ảnh: Trường Long.

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, khoa Ngoại Thần kinh A, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, ca phẫu thuật thành công, tuy nhiên với căn bệnh dị tật não bẩm sinh, việc phẫu thuật chỉ giúp giải phóng lượng dịch nằm trong não chứ không thể trị lành bệnh.

"Nước ứ trong hộp sọ kéo dài khiến đầu bé ngày càng to, mục đích phẫu thuật là tạo lỗ thông trong não để dịch không bị tắc. Việc làm này giúp tuần hoàn não tốt hơn và đầu không to thêm. Trên thực tế, có một số trường hợp sau phẫu thuật, đầu sẽ không bị to thêm nhưng tất cả chỉ là hy vọng", ông Tuấn nói.

Cũng theo bác sĩ Tuấn, bé Quyên mắc chứng dị dạng não còn gọi là não úng thủy. Thông thường, trường hợp thai nhi mắc bệnh sẽ được phát hiện khi còn nằm trong bụng mẹ. Trong trường hợp này, sản phụ đã không siêu âm thai trong thai kỳ nên đã không phát hiện ra.

So với các trẻ bình thường, phần đại não của bé gần như không có mà thay vào đó là hộp sọ chỉ chứa tiểu não và nước. Do không có đại não, bé sẽ không thể phát triển được trí thông minh.

"Nếu chăm sóc tốt cũng sẽ sống được nhưng chỉ cử động tay chân chứ không thể phát triển như các trẻ khác. Ngoài ra, bệnh nhân cũng có thể bị tử vong do các biến chứng khác do cơ thể không có sức đề kháng", ông Tuấn nói.

Bác sĩ Tuấn cũng cho hay, hiện tượng dò dịch tại vết mổ nội soi nên bệnh nhi phải được theo dõi đến khi thật ổn mới đưa khỏi khu vực hồi sức sau phẫu thuật. Nếu vết thương lành, bệnh nhi sẽ được xuất viện nhưng vài tháng sau phải tái khám để các bác sĩ theo dõi diễn biến của não.

Bệnh nhi Hồ Thị Lệ Quyên (9 tháng tuổi) là con thứ hai của chị Hồng và anh Hóa ở xóm 2 xã Quỳnh Thanh (Quỳnh Lưu, Nghệ An). Khoảng một tháng tuổi, bé bắt đầu đau đớn, kêu khóc, khó thở, ít ăn và đầu thì ngày càng to thêm, mềm nhũn và mọng nước.

Cũng trong tuần qua, VnExpress.net đã tiếp nhận sự giúp đỡ của một số cá nhân tới bé Lệ Quyên (không thông qua tài khoản của chị Hồng, mẹ bé Quyên) số tiền như sau:



1. Nguyễn Thị Huyền Minh (Hà Nội) - 500 ngàn đồng

2. Nguyễn Thị Kim Anh (không ghi địa chỉ) - 1 triệu đồng

3. Nguyễn Ngọc Kim Thư, Trương Thị Kim Thoại, Bế thị Mai Hương, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Ngọc Viêng cùng sống và làm tại nhà hàng : Restautant Le Lotus - 1553 route de Genevè - 01210 Ornex - France ủng hộ 2000 EUR

4. Nguyen Tang Dung (Mỹ) - 50 USD

Ông Hồ Xuân Xuyên - Phó chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh trao số tiền của độc giả hảo tâm cho anh Hồ Hữu Hóa, bố cháu Quyên. Ảnh: Trường Long.

- Nguyễn Hữu Quân quản trị web www.datnghe.com và các đồng nghiệp tại công ty cổ phần Ngô Han, Long Thành, Đồng Nai - 600.000 VND

- Chị Nguyễn Thị Lan quê Thanh chương, Nghệ An đang công tác Tại xuyên Mộc - Bà Rịa - 500.000 VND

- Cô Bùi Thị Kim Chi, Khoa ngoại ngữ, ĐH Mở TP.HCM - 500.000 VND

- Nguyễn Khắc Hà quản trị web www.datnghe.com - 200.000 VND

Toàn bộ số tiền trên đã được VnExpress.net phối hợp với chính quyền địa phương trao tận tay gia đình bé Lệ Quyên.

Thiên Chương