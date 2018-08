Tiến sĩ Ngô Minh Xuân, Trưởng khoa Sơ sinh Bệnh viện Từ Dũ cho biết, đây là trường hợp trẻ sơ sinh nặng cân cực hiếm. "Đã 20 năm nay bệnh viện mới gặp ca đầu tiên", ông Xuân nói.

Cô bé sơ sinh bụ bẫm so với một bạn sinh cùng ngày. Ảnh: Thiên Chương

Theo bác sĩ Xuân, ông từng gặp một trường hợp trẻ nặng hơn 5 kg khi sinh, song thai phụ lại mắc bệnh lý tiểu đường - một trong những nguyên nhân khiến con to.

Trong trường hợp này, sản phụ Đỗ Thị Ân, sinh năm 1981, ngụ tại quận Tân Phú, TP HCM, dự sinh ngày 12/2 có dấu hiệu chuyển dạ và nhập viện ngày 2/2. Sau khi thăm khám, do yếu tố thai to và đã đủ tuổi thai, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật bắt con.

"Biết con to nhưng không thể đoán chắc chắn bé nặng bao nhiêu. Thế nên phòng mổ đã nhộn nhịp hẳn lên khi trên bàn cân, cô bé bụ bẫm nặng đến 6 kg", một nữ hộ sinh kể.

Bác sĩ Trần Ngọc Hải, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Từ Dũ cho biết, hồ sơ khám thai của thai phụ cho thấy, chị được theo dõi thai kỳ chặt chẽ và được dự sinh con to. Trước khi mang thai và cả trong thai kỳ, chị Ân không mắc bệnh lý đái tháo đường. Hiện sức khỏe của sản phụ hoàn toàn khỏe mạnh.

Về nguyên nhân khiến bé to hơn bình thường, bác sĩ Xuân cho rằng, đây có thể là trường hợp mẹ to sinh con to.

Tiến sĩ Ngô Minh Xuân đang theo dõi sức khỏe của bé. Ảnh: Thiên Chương

"Trẻ quá nhẹ cân hoặc quá nặng cân đều phải theo dõi. Trường hợp này cũng vậy, cháu đang được chúng tôi tầm soát các chức năng tim mạch, tiêu hóa, hô hấp. Ngoài bú sữa, để đảm bảo đường huyết, bé còn được truyền thêm đạm", bác sĩ Xuân nói.

Trò chuyện với VnExpress.net, bố bé cho biết chính anh cũng không ngờ con gái mình lại "to con" đến thế. Theo anh này, trong thai kỳ, vợ anh không ăn nhiều hơn bình thường.

Bé là con thứ 2 trong gia đình. Anh của bé khi sinh nặng đến 4,7 kg, hiện đã được 5 tuổi và nặng hơn 32 kg.

Việc chăm sóc một trẻ sơ sinh nặng cân theo các bác sĩ cũng sẽ đặc biệt hơn bởi bé rất dễ bị đói nếu mẹ ít sữa hoặc không được cung cấp đủ dinh dưỡng.

Thiên Chương