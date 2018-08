Bác sĩ Thúy khám cho một bệnh nhi sốt xuất huyết. Ảnh: Bác sĩ Thanh Hà.

Phụ huynh cho biết, lúc đầu bé bị sốt cao, co giật nửa người rồi ngưng. 3 ngày sau, bé lại sốt cao và tiếp tục co giật, người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở địa phương. Sau 2 đêm điều trị, bé hết sốt. Tuy nhiên vài ngày sau, bệnh nhi tiếp tục co giật kèm theo sốt cao.

Nghi ngờ viêm màng não, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng hôn mê, sốt cao, co giật nửa người, tri giác xấu, huyết áp diễn biến thất thường. Phải trải qua nhiều chẩn đoán chuyên sâu, xét nghiệm máu, chọc dò tủy sống, các bác sĩ mới loại bỏ khả năng viêm màng não và xác định bé bị sốt xuất huyết thể não.

Bệnh nhi lập tức được điều trị an thần, truyền dịch, thuốc vận mạch liều cao. Phải mất gần 10 ngày thở máy, tri giác bé mới dần cải thiện nhưng vẫn yếu nửa người bên trái.

Bác sĩ Trần Thị Thúy, Phó khoa Nhiễm, cho biết, sốt xuất thể não rất hiếm gặp, khó phát hiện vì biểu hiện dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh khác, chính vì thế mà nguy cơ tử vong cao.

Cũng theo bà Thúy, cuối năm là thời điểm bệnh sốt xuất huyết có dấu hiệu giảm ca, tuy nhiên nếu phụ huynh chủ quan thì trẻ dễ gặp nguy hiểm vì nhập viện muộn.

Phương Nghi