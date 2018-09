Bé 5 tuổi nhỏ như trẻ sơ sinh / Hai bé tý hon chờ vào Sài Gòn khám bệnh

Yến được bà con trong khu tập thể ở ấp 5 xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, gọi là cô bé tí hon. Chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng, mẹ bé cho biết, Yến là con đầu của vợ chồng chị. "Lúc mang thai tôi vẫn ăn được ngủ được và tăng hơn 15 ký. Tưởng con mình cũng kha khá nào ngờ sinh ra bé chỉ nặng có 1,6 ký. Nhìn con nhỏ xíu chỉ bằng nửa con những người sinh cùng, cả hai vợ chồng rất lo", chị Phượng nói.

Chiều cao của Yến chỉ bằng bé 9 tháng tuổi. Ảnh: Thiên Chương

Yến bú rất kém, mỗi lần bú chưa đến nửa lượng sữa của trẻ bình thường. Một năm sau, bé phải nhập viện mổ vì hẹp thực quản. "Tưởng căn bệnh này khiến con tôi không bú được nên gầy gò, nào ngờ chữa xong bé vẫn không thể bú nhiều. Đến một tuổi, mỗi lần bú của Yến cũng chỉ bằng một trẻ mới sinh", anh Vũ Đức Kiên (bố bé) kể.

Sau khi chào đời tại An Giang năm 2009, Yến theo bố mẹ về Củ Chi (TP HCM) sinh sống. Cũng từ đó, bà con trong xóm bắt đầu biết đến cô bé tý hon bởi sau gần 5 năm, Yến vẫn cứ "lùn" như những bé láng giềng chưa đầy một tuổi.

Dù 5 tuổi nhưng Yến nhỏ con hơn cả bé gái 7 tháng tuổi (giữa) và chỉ bằng nửa bé gái 4 tuổi (bìa phải). Ảnh: Thiên Chương

Kết quả thăm khám mới nhất của Yến tại Trung tâm Dinh dưỡng TP HCM cho thấy, bé chỉ nặng 6,7 kg (bằng cân nặng của bé 5 tháng tuổi) và cao 70 cm (bằng bé 9 tháng tuổi). Về góc độ dinh dưỡng, các bác sĩ nhận xét đây là trường hợp chậm tăng cân.

Nhận xét về học trò tý hon, cô Chinh, giáo viên trường mầm non tư thục Bảo My cho biết, so với các bạn cùng tuổi, Yến cao chưa đến vai và vóc người thì chưa bằng một nửa. "Yến ăn rất ít, mỗi bữa chỉ nuốt được chừng một muỗng cơm. Bù lại bé rất lanh lợi, không chuyện gì không biết", cô giáo nói.

Chủ nhật (3/3) được ở nhà cùng bố mẹ và các em, Yến luôn tay luôn chân, hết chạy ra sân lại leo cầu thang, rồi trèo lên xe đạp dù cố gắng vẫn không thể đạp được do chân quá ngắn. Thân hình như búp bê, nhưng Yến thích bế em, thích làm cô giáo, thích cùng chị họ lớn hơn một tuổi đi chơi dẫu mỗi lần đi là chị phải địu trên vai.

"Nhỏ người nhưng rất lanh, thấy khách đến chơi là vào tủ lạnh lấy nước mời khách. Đồ dùng của người lớn như giày dép, mũ, kính của ai nó cũng lấy mang vào người", bà của bé nói.

Ăn rất ít, bù lại Yến uống rất nhiều nước. Ảnh: Thiên Chương

Nhìn con gái tung tăng trên sân, thi thoảng lại ngồi xuống thở, rồi đưa mắt nhìn những đứa trẻ khác, hai vợ chồng trẻ lại nhìn nhau thở dài. "Chúng tôi lo lắm, nhưng không biết đưa bé đi đâu khám và điều trị. Thêm nữa nếu điều trị thì không biết có đủ tiền để lo không. Người ngoài nhìn thấy bé đáng yêu nhưng có làm cha mẹ mới biết. Cơ thể chỉ bé tí thế thì sau này sẽ sống thế nào đây", bố bé nói.

Cùng có cơ thể tí hon, tại Quảng Ngãi, bé Đinh Văn K'Rể 5 tuổi chỉ nặng 3 ký và cao 50 cm. Một bé khác cũng sống tại tỉnh này dù 9 tuổi, nặng có 8 kg. Hai bé được các chuyên gia nghi mắc hội chứng hiếm gặp Seckel hay còn gọi là tật "người lùn, đầu chim" - bệnh di truyền gien lặn trên nhiễm sắc thể số 3 và số 18.

