Maple Bear Việt Nam là hệ thống trường mầm non Quốc tế được cấp bản quyền thương hiệu của trường Maple Bear Canada về giáo dục mầm non. Trường có mức thu học phí từ 450 đôla đến hơn 700 đôla mỗi tháng (từ 9 đến 14 triệu đồng). Ngoài ra, khi nhập học, phụ huynh phải nộp số tiền phí nhập học và phí xây dựng trường 700 đôla và đây là số tiền không được hoàn trả với bất kỳ lý do nào.