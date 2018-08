Nằm trong lồng kính khoa sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương, bé Hoàng Phi Long (Hiệp Hòa, Bắc Ninh) là một trong những trường hợp bệnh nhi khiến các y bác sĩ trong khoa đều thương cảm.

Bé Phi Long với khuôn mặt biến dạng vì khối u. Ảnh: Vương Linh.

Thẫn thờ ngồi ở khu nhà khách, chờ tin con ở Bệnh viện Nhi Trung ương, mẹ bé, chị Nguyễn Thị Hương, 24 tuổi, trào nước mắt khi nghe có người hỏi đến con mình. Sau ca mổ đẻ, sức khỏe rất yếu, cộng với sự lo lắng, hoang mang vì bệnh tật của con, chị như người kiệt sức. “Em suốt ngày chỉ ngồi một chỗ mong tin con rồi vắt sữa nhờ bà ngoại đưa vào cho cháu, chứ đã được nhìn thấy con lần nào đâu”, người mẹ trẻ cho biết.

Có mặt tại viện suốt nửa tháng nay để chăm con, trực cháu, bà Nguyễn Thị Lan, bà ngoại cháu Long cho biết, khi mang bầu chị Hương rất khỏe mạnh, không ốm nghén gì. Thai được hơn 7 tháng, chị đi khám, siêu âm thì bác sĩ cho biết em bé bị u bạch huyết. Dù đã biết trước bệnh của đứa con đầu lòng, nhưng khi cháu chào đời, cả nhà vẫn thảng thốt. Khối u dưới cằm quá to làm gương mặt bé bạnh ra, biến dạng. Bé được đưa ngay lên bệnh viện tỉnh rồi chuyển tới bệnh viện Nhi trung ương hôm 22/12, 4 ngày sau sinh.

Bác sĩ Lê Tố Như, phó trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi trung ương cho biết, u bạch huyết là một dị dạng bẩm sinh lành tính, một bệnh lý hiếm gặp do sự phát triển bất thường của hệ bạch huyết. Phương pháp điều trị bệnh là phẫu thuật. Tuy nhiên, do khối u của bé Long chưa ổn định, lại rất to nên các bác sĩ vẫn phải tiêm để khu trú khối u, chờ mổ cắt bỏ. Nếu phẫu thuật không hết, u này rất dễ tái phát.

Hoàn cảnh khó khăn, cả hai bên nội, ngoại đều làm nông nghiệp, bố là bộ đội đóng quân xa, nên với gia đình bé Long, chi phí hơn 500.000 đồng mỗi ngày (riêng mỗi mũi tiêm là hơn 300.000 đồng) là quá lớn. Để có tiền lên viện, thuốc thang cho cháu hằng ngày, gia đình đã phải bán vài sào ruộng.

“Nghe bác sĩ nói bệnh chữa được, gia đình tôi cũng yên tâm, dù có tốn kém bao nhiêu, phải bán nhà cũng sẽ chạy chữa cho cháu”, bà ngoại cháu thổ lộ.

Độc giả có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ cháu Hoàng Phi Long chữa bệnh, có thể tới trực tiếp Khoa sơ sinh, Bệnh viện Nhi trung ương, 18/879 La Thành, Đống Đa, Hà Nội hoặc liên hệ với mẹ cháu, chị Nguyễn Thị Hương, số điện thoại: 01645837173.

Vương Linh