"Từ chiều qua, bé đã có hiện tượng vàng da, chúng tôi đang chiếu đèn điều trị và tiếp tục chăm sóc cho đến khi bé thật khỏe", tiến sĩ Ngô Minh Xuân, trưởng khoa Sơ sinh cho biết.

Bé đang được chăm sóc tại khoa Sơ sinh sau 2 ngày chào đời. Ảnh: Thiên Chương

Theo bác sĩ Xuân, các chỉ số đường huyết của bé thường ở mức thấp, nguyên nhân do sức bú của bé còn yếu hơn so với thể trạng vốn to bằng một trẻ từ 3,5 đến 4 tháng tuổi. Tức lượng sữa mà bé bú ít hơn năng lượng mà cơ thể cần.

"Chính vì thế, để tránh hiện tượng hạ đường huyết, chúng tôi phải giữ bé ở lại đến khi bé bú thật ổn mới dám trả về cho gia đình", bác sĩ Xuân nói.

Cũng theo ông Xuân, ngoài việc cung cấp dinh dưỡng, hiện cô bé còn được theo dõi các vấn đề hô hấp, tim mạch, tiêu hóa.

"Bé sơ sinh quá nặng cân hoặc quá nhẹ cân đều được đưa vào diện phải chăm sóc kỹ. Riêng trường hợp nặng cân, ngay cả việc tiêm thuốc hoặc tìm mạch thôi cũng đã khó hơn trẻ bình thường", Trưởng khoa Sơ sinh nói.

Sản phụ Đỗ Thị Ân, 31 tuổi, ngụ tại Tân Phú, TP HCM, đến Bệnh viện Từ Dũ ngày 2/2 trong tình trạng chuyển dạ. Được chỉ định sinh mổ do thai quá to và đã đủ tuổi, bé gái chào đời với cân nặng gây bất ngờ cho cả gia đình và bác sĩ: 6 kg.

Theo hồ sơ của thai phụ, chị được theo dõi thai kỳ đầy đủ và không ghi nhận bị mắc bệnh tiểu đường hay các chứng bệnh gây to thai nhi. Nguyên nhân khiến bé to con hơn theo các bác sĩ có thể do mẹ to sinh con to. Mẹ của bé nặng 82 kg và con đầu của chị cũng nặng 4,7 khi chào đời.

Thiên Chương