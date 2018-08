Ảnh: Hotspot Media.

Suốt 25 phút, các bác sĩ đã cố gắng hồi sức để bé tỉnh lại cho đến khi nghe được tiếng tim đập yếu ớt.

Tuy nhiên, do lo ngại não của cô bé sẽ bị hủy hoại nặng do thiếu ô xi quá lâu trong khi chào đời, người ta đã đưa em ngay đến một bệnh viện khác để thực hiện kỹ thuật "đông lạnh" - hạ thấp thân nhiệt cơ thể từ 37 độ C xuống còn 33,5 độ C, nhằm ngăn ngừa hiện tượng sưng tấy trong não.

Ba ngày sau đó, họ đưa thân nhiệt của bé trở lại mức bình thường. Nhờ vậy, em bé đã thoát chết và được trở về nhà 8 ngày sau đó.

Hiện bé cần thực hiện vật lý trị liệu, nhưng chức năng của não thì hoàn toàn bình thường.

Bé Ella khi được điều trị "đông lạnh" tại một bệnh viện. Ảnh: The Sun.

Theo Metro, giờ đây, khi con gái được 9 tháng tuổi và hoàn toàn khỏe mạnh, mẹ bé, chị Claxton cho rằng cô bé là điều thần kỳ của mình, chị đang vận động để kỹ thuật đông lạnh này được ứng dụng phổ biến hơn nữa.

T. An