Bé Tisu nhảy trong cũi còn là clip có lượng xem cao nhất tuần qua. Dài 1 phút 30 giây, clip ghi lại một khoảnh khắc lắc lư rất tự nhiên và đầy đam mê theo bản nhạc November Rain của cô bé Tisu (sinh năm 2011, TP HCM) lúc mới 11 tháng tuổi.

Hôm đó, bố đang thưởng thức âm nhạc, quay sang bất chợt thấy Tisu “nghe lỏm” rồi nhún nhảy, ngoáy mông tít mù. Bé nhảy hăng say quá, tung cả bỉm, tuột cúc áo. Không bỏ lỡ khoảnh khắc hiếm có, bố lấy máy ghi hình. Tuy nhiên, khi bị quay phim, bé có vẻ mất tự nhiên nên hơi chững lại.

Bé Tisu cũng là một người quen của Góc trẻ thơ. Hai tuần trước bé trình làng clip bé làm DJ. Theo gia đình, bé rất nghịch ngợm, bướng bỉnh nhưng cũng rất đáng yêu. Bé đặc biệt có khiếu với âm nhạc.

Bé Tisu nhảy trong cũi

Bé An Nhiên gọi điện cho bà ngoại là clip được bạn đọc yêu thích nhất, bấm like và comment nhiều nhất. Với thời lượng 4 phút 11 giây, đây là clip dài nhất tuần qua. Bé An Nhiên chào đời vào năm con Rồng. Trong clip gọi điện thoại cho bà ngoại, bé mới 14 tháng tuổi. Mới phát âm được vài tiếng a, a, bà bà… nhưng bé rất muốn nói chuyện với bà ngoại. Khi nghe không được, cô bé cũng thắc mắc nhìn lại điện thoại hay tỏ vẻ cáu kỉnh. Không chịu ngồi yên một chỗ, vừa ôm điện thoại, bé vừa đi đi lại lại, vài lần chui qua dây dẫn máy tính, rồi trèo lên trèo xuống giường.

Bé An Nhiên gọi điện cho bà ngoại

Hai clip còn lại trong tuần là Bé Bum đi siêu thị và Bé Pana chui vào ngăn kéo đều có mô típ khá giống nhau: Ghép nhiều đoạn quay khác nhau cùng một bản nhạc vui nhộn để tạo nên một clip ấn tượng cho bé. Cả hai clip đều dài hơn 1 phút. Cả hai nhân vật khoảng hơn 1 tuổi và rất hiếu động.

Bé Bum trong một lần đi siêu thị đã biến hai chồng rổ và thau thành những món đồ chơi rất thú vị của mình. Nhìn cậu bé 17 tháng tuổi trang phục sành điệu với mũ lưỡi trai đội lệch, người vừa cao hơn chồng rổ một chút, say sưa xếp rổ nhỏ vào trong lòng rổ to, đầy rồi lại bỏ ra xếp lại, nhiều độc giả không khỏi buồn cười. Khi “lao động”, cậu bé cũng có vẻ suy nghĩ, tính toán rất kỹ, mắt nhìn xung quanh và cắn lưỡi. Bên cạnh cảnh xếp rổ trong siêu thị, clip còn bổ sung thêm một vài ảnh bé chụp ở nhà, bán nude, khoe thân trên mũm mĩm.

Bé Pana chui vào ngăn kéo gồm nhiều khoảnh khắc nghịch ngợm ở nhà của cậu bé An Khang, trong đó đoạn bé ngồi trong ngăn kéo có thời lượng dài nhất. Phần cuối clip là tua nhanh vài đoạn bé lắc lư theo nhạc khi ngồi trên nệm hay bám vào cái tủ nhỏ. Dường như cái tủ nhỏ có ngăn kéo chính là chỗ chơi ưa thích của cậu bé Pana khi có rất nhiều cảnh quay bé đang nô nghịch ở góc này.

Bên cạnh đó, trong tuần qua, VnExpress.net cũng nhận được 3 album ảnh rất dễ thương của các bé.

Bộ ảnh Bé Tú Anh làm mẫu gồm 7 hình được chụp trong studio cách đây một năm. Cô bé tạo dáng rất tự nhiên, cười khoe hàm răng đang mọc dở.

Bộ ảnh Bé Tấn Tài đi biển gồm 6 hình. Người mẫu 9 tháng tuổi chụp kỷ niệm cùng ông bà ngoại và cô em họ trên bờ biển, đồng thời tranh thủ tạo dáng trên nệm của khách sạn.

Cuối cùng là bộ ảnh Bé Tommy đi Bình Quới mới chụp hồi cuối tháng 8 vừa qua của cậu bé Trần Hoàng Đức Tuấn, sinh tháng 9/2012. Ngoài 3 ảnh riêng của bé, Tommy còn chụp chung một bức hình với anh trai Jerry. Đây là bộ ảnh được bạn đọc quan tâm nhất: có lượt xem cao nhất, nhiều like nhất. Hai anh em Tommy và Jerry trước từng có những bộ ảnh đi chơi rất thú vị và được bạn đọc VnExpress.net yêu thích.

Hai anh em Tommy và Jerry. Ảnh: Gia đình cung cấp

