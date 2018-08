Phản ánh với VnExpress.net, chị Quỳnh Phương ở Cầu Giấy, Hà Nội, cho biết, con trai chị là bé Anh Phi, 2 tuổi, vào học trường mầm non Little Angel (Dương Quảng Hàm) từ tháng 12/2010.

Ngày 23/1, chị Phương thấy cô giáo ghi trong sổ nhật ký của con: “Vì con hay nghịch một mình, trèo lên kệ bàn, nên cô giáo phải buộc vào ghế để con ngồi yên, bố mẹ có nhìn thấy qua camera thì cũng đừng lo ạ. Khi con ngồi vậy thì con đã chịu học cùng các bạn, hát ê a cùng cô, còn dần quen với nếp ngồi ngoan”. Dù hơi chạnh lòng khi thấy con được coi là học sinh cá biệt nhưng nghĩ cô chỉ lấy đai thắt an toàn cài cho con như khi cháu ngồi ghế ăn ở nhà, và vẫn được ở cạnh các bạn, người mẹ chấp nhận. Thực tế, do bận việc, vợ chồng chị ít khi xem camera ghi hình con trên lớp, thi thoảng có mở ra, nhưng nhìn không rõ.

Chiếc ghế và khăn buộc bé Phi mà mẹ bé đã mang về nhà để làm chứng. Ảnh: Minh Thùy.

Ngày 15/3, chị Phương lên lớp đón con, thấy Phi bị buộc vào ghế. Cô giáo giải thích cháu phá lớp quá nên phải cột vào ghế. Hôm sau, chị đến trường định góp ý với cô hiệu trưởng về hành động của các cô giáo với con hôm trước. Tuy nhiên khi nhìn màn hình ở sảnh thấy con ngồi một mình khi các bạn đang ăn, chị lên thẳng lớp.

“Tôi thấy cô hiệu trưởng cũng ở đó, các cô giáo đang cho các bé khác ăn, còn con tôi bị buộc vào ghế. Tôi lẳng lặng vào cởi trói, lau nước mắt, nước mũi cho con, thì thầm ‘đi về con ạ, không học ở trường này nữa’. Bế con ra khỏi lớp, lòng tôi cay đắng, mặt nóng bừng, còn nghe tiếng cô hiệu trưởng nói vọng theo ‘để chị thanh toán tiền cho em”, chị Phương thuật lại.

Sau khi đưa con về, chị Phương quay lại nói chuyện với cô hiệu trưởng và không kềm chế được sự tức giận, chị đã tát vào mặt người đứng đầu nhà trường.

Lớp của Anh Phi có 13 bé, trong tổng số gần 50 bé của toàn trường, và chỉ mình bé Anh Phi bị "buộc vào ghế". Theo chị Phương, con chị khá nghịch ngợm nhưng rất tình cảm và biết nghe lời. "Tôi cũng là người rất quan tâm đến con, từng đọc rất nhiều các loại tài liệu về các bệnh tâm lý của trẻ, và thấy con mình không có bất cứ biểu hiện nào của tăng động", chị nói.

Bé Nguyễn Anh Phi, 2 tuổi. Ảnh: QP.

Trao đổi với VnExpress.net, cô giáo Phương, giáo viên trường mầm non Little Angel, thừa nhận đã dùng khăn buộc cháu Anh Phi vào ghế nhiều lần, vì cháu rất nghịch, hay cấu, cắn các bạn, các cô, gạt đồ ăn trên bàn trong giờ ăn… Cô giáo cho biết đã thử rất nhiều cách như dỗ dành, ôm ấp… mỗi khi cháu quậy phá nhưng không hiệu quả, thậm chí khiến cháu càng “hung” hơn nên mới phải khống chế bằng cách buộc vào ghế.

Bà Trần Bích Lan, Hiệu trưởng trường Little Angel khẳng định, bà biết cô phụ trách lớp dùng cách buộc cháu Phi vào ghế để giữ cháu ngồi yên từ khá lâu. Dù biết đây không phải là cách hay để giáo dục trẻ nhưng bà cũng đồng ý vì tin tưởng giáo viên, đồng thời yên tâm khi cô giáo cho biết đã trao đổi và được phụ huynh ủng hộ.

Cũng theo bà hiệu trưởng, ngay từ những ngày mới nhận cháu Phi vào trường, các cô giáo nhận thấy cháu có vấn đề về tăng động. Tuy nhiên phần vì đây là chuyện tế nhị, chưa thể nói thẳng với phụ huynh, phần vì thấy cháu sau những lúc quậy phá lại tỏ ra rất tình cảm, đáng yêu nên các cô muốn giữ lại, tìm cách giúp cháu tiến bộ.

“Thiếu sót nhất của tôi là đã quá tin tưởng các cô giáo, không trao đổi lại với phụ huynh, không yêu cầu phụ huynh cam kết đồng ý với biện pháp này trước khi thực hiện”, bà hiệu trưởng nói.

Camera theo dõi trẻ trong lớp cháu Anh Phi ngày 15/3 cũng ghi lại hình ảnh diễn ra vào khoảng 8h25, khi vừa đón cháu từ người nhà, cô giáo bế luôn Phi vào chiếc ghế đã để sẵn ở một góc lớp, trong lúc các bạn đến trước đang ngồi ăn sáng. Cậu bé 2 tuổi không hề chống cự. Các bạn khác ăn xong, cô giáo mới mang bát lại gần, bón cho Phi. Tới giờ tập thể dục, cô tháo khăn để cháu tham gia hoạt động cùng các bạn. Theo băng ghi hình, trong một buổi sáng, cháu Phi vài lần bị buộc như vậy lúc các bạn ăn, chơi đồ chơi và không thấy bé có hành động quậy phá gì.

Bé Phi bị buộc vào ghế, ngồi một mình, cách các bạn hơn hai mét trong lúc cô cho các bạn ăn. Ảnh chụp lại từ màn hình camera ghi lại hình ảnh các cháu tại trường Little Angel hôm 15/3. Ảnh: Minh Thùy.

Theo một cán bộ công an phường Quan Hoa, Cầu Giấy, công an phường đã lập biên bản và điều tra sự việc. Ông xác nhận sự việc bé Phi bị các cô giáo mầm non dùng khăn buộc vào ghế là có thật, nhưng theo ông, đây chỉ là biện pháp bất đắc dĩ của các cô giáo và không nghiêm trọng. Ông cho rằng, trong sự việc này cả hai bên đều có cái sai và yêu cầu rút kinh nghiệm.

Minh Thùy