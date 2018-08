Chiều 16/4, khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau tiếp nhận bé trai 10 tháng tuổi tên Quỳnh ở xã Tạ An Khương Đông (Đầm Dơi, Cà Mau) được Bệnh viện Sản nhi Cà Mau chuyển sang. Bác sĩ cho biết kết quả chụp CT cho thấy bé bị nứt sọ phải, tụ dịch màng cứng trán và hai bên thái dương.

Mẹ của bé là chị Hồng Yến cho biết, cuối tháng ba vừa qua chồng chị là Giang (33 tuổi) đi nhậu nên chị kêu về giúp việc nhà. Giang cho rằng vợ làm “mất hứng” nên bỏ bàn tiệc chạy ra túm tóc, đập đầu vợ nện xuống nền gạch. Thấy chồng quá hung hăng, chị Yến bỏ về thì Giang chộp lấy đứa con trai mới 10 tháng tuổi vợ đang ẵm trên tay ném ra xa. Do đầu bé bị nện xuống nền gạch nên bé Quỳnh bất tỉnh phải đưa vào Bệnh viện Sản nhi Cà Mau cấp cứu.

Bé trai bị cha ném vỡ sọ đang nằm theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau. Ảnh: Thiên Phước.

Xuất viện về nhà, được vài hôm bé Quỳnh đang bú thì khóc thét lên từng cơn, sau đó bị sốt cao nên chị Yến đưa con quay lại bệnh viện.

Theo bác sĩ Trần Thanh Tuấn, khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, đúng ra Quỳnh được điều trị ở khoa ngoại thần kinh, nhưng do tình trạng bệnh của bé nên bệnh viện đưa lên khoa gây mê hồi sức để đủ điều kiện theo dõi và trở tay kịp thời nếu có biến chứng.

Theo bác sĩ Tuấn, hiện bệnh viện chưa dám tiên lượng trước điều gì nhưng nếu cứu sống được bé thì vẫn còn lo sau này sẽ gây biến chứng ảnh hưởng nặng đến thần kinh.

Lãnh đạo công an xã Tạ An Khương Đông cho biết sau khi hay tin Giang đánh vợ, ném con trai chấn thương đầu dẫn đến bất tỉnh, công an xã đã lập biên bản thụ lý vụ việc. Tuy nhiên, những ngày gần đây khi mời đương sự này lên công an làm việc thì mới biết Giang đã trốn khỏi địa phương.

Bé Quỳnh đang nằm điều trị tại khoa gây mê hồi sức Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Độc giả quan tâm có thể liên hệ với mẹ bé, chị Hồng Yến, điện thoại 01256483829.

Thiên Phước