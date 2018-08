Chị Tâm tranh thủ xát ít gạo để các bà nội, bố mẹ chồng và ba đứa con có cái ăn trong những ngày vợ chồng chị lên Hà Nội điều trị. Ảnh: Văn Định.

Sắp tới ngày hẹn lên bệnh viện xạ trị cho vợ là Trần Thị Tâm (33 tuổi), anh Cường lại như ngồi trên đống lửa vì chưa biết xoay đâu ra tiền. Khi bố bận đi vay tiền, mẹ xát gạo cho ông cháu ở nhà có cái ăn, ba đứa con chị Tâm thơ thẩn chơi quanh ngôi nhà cấp bốn dột nát.

Xạ trị về, sức khỏe khá hơn, chị Tâm lại đi lấy tôm, tép của những người cất vó ở ao hồ về bán kiếm đồng ra đồng vào. Bữa cơm của gia đình bệnh tật ấy lúc nào cũng chỉ có cơm chan vội với bát canh rau hái ngoài vườn. Bữa nào cải thiện mới có thêm con cua được người cất vó thương tình cho.

Chị Tâm chia sẻ, nếu để mình chồng kiếm cơm nuôi 8 miệng ăn và tiền thuốc men cho vợ con thì không đành lòng. Nhắc đến chồng, người phụ nữ già hơn so với tuổi 30 nước mắt ngắn dài lăn trên gò má gầy sạm.

Đầu năm 2011, chị Tâm khó chịu, đau ốm triền miên. Đi khám chị mới biết bị ung thư tuyến giáp. Trải qua 3 lần mổ để kéo dài sự sống nhưng bệnh của chị không thể chữa khỏi. Cứ 3 tháng, vợ chồng lại lên Hà Nội xạ trị một lần. Mỗi lần điều trị hết một tuần, thậm chí cả tháng, chi phí hết hơn 10 triệu đồng. Anh Cường lại chạy ngược xuôi vay lãi để đưa vợ đi viện. Tiền sinh hoạt, tiền thuốc cho con và cả chi phí xạ trị cho chị Tâm khiến kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ.

Bệnh tật nhưng bé Ngọc luôn là học sinh tiên tiến. Ảnh: Văn Định.

Nhà chị Tâm có 8 nhân khẩu thì 5 người ốm đau, bệnh tật. Vợ chồng chị sinh được 3 người con, cháu thứ hai Hoàng Thị Ngọc bị u máu bẩm sinh. Vừa sinh ra, bé Ngọc bị khối u máu to bằng ngón cái trên tay phải. Do con quá nhỏ nên mãi khi cháu hơn một tuổi, vợ chồng chị mới đưa lên Bệnh viện Nhi mổ. Sau lần ấy u máu mọc lại và ngày một to lên. Không có tiền, chị Tâm và chồng chỉ dám lấy thuốc cho con uống đều đặn hàng tháng.

Có lúc u to bằng quả sung khiến bé Ngọc thường xuyên đau ốm. Mỗi khi trở trời, Ngọc lại kêu đau, không chịu ăn khiến anh chị Tâm đứng ngồi không yên. 8 tuổi nhưng bé Ngọc nhỏ hơn so với các bạn cùng trang lứa và chỉ nặng 19 kg.

Người mẹ buồn rầu cho biết: "Bác sĩ bảo nếu mổ thì sau khối u máu lại mọc chỗ khác, không bao giờ hết được. Nhưng nếu không mổ, u ngày một to và nguy hiểm đến tính mạng. Cháu ăn được bao nhiêu nuôi cục máu ấy hết. Vì thế, cháu cần được điều trị lâu dài và chi phí khá tốn kém".

Nguồn thu duy nhất của cả nhà chỉ có 4 sào ruộng. Là thợ cả nên tiền công xây dựng của anh Cường mỗi ngày được 100.000 đồng. Số tiền ít ỏi ấy chẳng thấm vào đâu khi người cha già mù lòa chỉ quanh quẩn trong nhà còn mẹ ốm yếu quanh năm, vợ con lại bệnh tật. Bà nội anh Cường đã ngoài 90 tuổi thi thoảng lên cơn tâm thần lại bỏ đi. Thấy bố mẹ và anh chị quá vất vả, em gái anh Cường thi thoảng đón bà nội về trông coi mỗi khi chị Tâm đi viện.

"Với tôi, vợ con là thứ tài sản vô giá, bằng mọi cách tôi cũng phải gắng gượng để lo mọi thứ. Nếu phải bán cả gia sản để cứu được vợ con tôi cũng cam chịu, còn người thì còn của, mất người thì mất hết tất cả", anh Cường tâm sự.

Chỉ lên trần nhà, anh Cường phân trần, trận bão Sơn Tinh cuối tháng 10 vừa qua cuốn bay cả ngói khiến mưa dột hắt cả vào trong. Không có tiền sửa sang lại nên anh chỉ dám lấy áo mưa bịt tạm. Ngôi nhà từ thời ông bà để lại vì khó khăn nên gia đình cũng không có tiền tu sửa. "Cũng may là cả gia đình 8 người vẫn còn chỗ chui ra, chui vào lúc gió mưa", anh Cường nói.

Bố mẹ bận đi vay tiền, xát gạo, ba chị em Ngọc chơi đùa cùng nhau. Ảnh: Văn Định.

Sau lần trị xạ cho vợ, anh bảo sẽ gắng dành dụm rồi vay mượn thêm tiền để sớm đưa bé Ngọc đi khám lại. Nhiều lúc nhìn con đau ốm, anh không kìm được nước mắt. Giờ đây, số tiền vay mượn anh em, hàng xóm để mổ và chữa bệnh của cả 2 mẹ con chị Tâm đã ngoài 50 triệu đồng, số tiền quá lớn đối với anh chị khi cái đói nghèo và bệnh tật cứ bủa vây từng ngày.

Ông Trần Quốc Thắng, Phó chủ tịch xã Tiên Phong cho biết, gia đình anh Cường nhiều năm là hộ nghèo. "Nhà anh Cường có bố mẹ già và bà nội năm nay ngoài 90 tuổi, bản thân chị Tâm lại bị ung thư, cháu Ngọc bị u máu bẩm sinh nên kinh tế vô cùng khó khăn. Địa phương chúng tôi cũng thường xuyên quan tâm nhưng cũng chỉ được phần nào", ông Thắng cho hay.

