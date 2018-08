Bố mẹ cấm yêu người cùng tên / Bố mẹ cấm cưới vì thầy bói nói không hợp tuổi

Chúng em gắn bó đến nay đã được 2 năm. Hai bên bố mẹ cũng đều biết chuyện và không phản đối. Năm nay, khi bọn em xác định cưới thì bố mẹ anh ấy không cho vì đi xem bói bảo không hợp tuổi. Bạn trai em đã cố gắng thuyết phục để mong bố mẹ chấp thuận.

Cho đến giờ, chúng em vẫn bị phản đối khiến em rất khó xử. Em sợ anh ấy mang tiếng bất hiếu nhưng từ bỏ cũng không đành. Em sẽ phải làm như thế nào? (Thanh)

Trả lời

Bên cạnh guồng quay của cuộc sống hiện đại, những quan niệm mơ hồ về tuổi tác đã khiến không ít cuộc hôn nhân tan vỡ.

Gia đình bạn trai xem nặng những giá trị truyền thống và coi trọng vấn đề tuổi tác trong hôn nhân, nên việc họ ngăn cấm hai em đến với nhau là điều khó tránh khỏi.

Có những trường hợp, người trong cuộc phải từ bỏ khi không dám đối diện với sức ép từ phía gia đình. Tuy nhiên, khi tình yêu đủ lớn, mong muốn gắn kết mạnh mẽ đủ để cả hai vượt qua rào cản thì đó lại chỉ là một thử thách để tình yêu thêm bền chặt. Đến thời điểm hiện tại, bạn trai vẫn khẳng định tình cảm dành cho em và cố gắng thuyết phục bố mẹ. Đó là điều em nên trân trọng.

Cách ứng xử của em trong trường hợp này rất quan trọng, để bạn trai không khó xử cũng như nhận được sự chấp thuận từ phía gia đình. Mê tín không phải là cơ sở vững chắc để tiên đoán hạnh phúc của hai người. Cần nhiều bằng chứng thuyết phục hơn để chứng tỏ rằng em là lựa chọn tuyệt vời dành cho anh ấy.

Em nên cân nhắc kỹ vì rất có thể lý do không hợp tuổi là một cách bố mẹ bạn trai sử dụng cho một lý do khác hay không hài lòng về em. Việc tìm hiểu kỹ sẽ giúp em có những điều chỉnh và thay đổi phù hợp với góc nhìn của ông bà. Em cũng nên dành thời gian chăm sóc bản thân và ổn định sự nghiệp. Hãy cho ông bà thấy được những cố gắng của em để xóa bỏ định kiến về tuổi tác. Ngoài ra, việc trở nên mạnh mẽ hơn, độc lập hơn cũng là cách giúp em và bạn trai dần hạn chế ảnh hưởng từ gia đình, hướng đến sự tự do trong những quyết định quan trọng của cuộc đời.

Đừng nóng vội và tạo áp lực cho anh ấy, em nhé. Mọi thứ cần có thời gian. Không ít những khó khăn đòi hỏi bản thân em và bạn trai phải luôn cố gắng. Thực tế cho thấy vợ chồng dù hợp tuổi vẫn có những trục trặc, thậm chí đi đến tan vỡ. Em cũng có thể nhờ sự tác động của cô chú, dòng họ giúp ba mẹ anh ấy nhìn nhận điều quan trọng nhất trong hôn nhân vẫn là tình yêu thương và tôn trọng nhau để cùng xây dựng hạnh phúc.

Em hãy đồng hành và sẻ chia với bạn trai để cùng nhau vượt qua khó khăn này. Hãy bày tỏ lo lắng của bản thân cho anh ấy hiểu và cần khẳng định sự tích cực của mối quan hệ này đối với cuộc sống của hai người.

Chúc em hạnh phúc.

Chuyên viên tư vấn tâm lý Nguyễn Thị Thúy Hằng

Tổng đài tư vấn 19006233 - Viện Tâm lý và Giáo dục Pháp luật