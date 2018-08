Mẹ Ngân đứng ngay cạnh bên, nhìn cậu nhóc cười mà nước mắt rưng rưng vì thương con. Phải mất hai tuần Cún mới quen bạn quen cô, rồi ở lại lớp cả ngày. Song về nhà vẫn cứ chạy đến sào phơi quần áo ôm quần áo mẹ chà vào mũi.

Không chỉ khóc dở, mếu dở vì cậu con trai lần đầu tiên đi nhà trẻ cứ khóc thét mỗi lần ăn đến nôn ói cả ra ngoài, chị Lan (nhà quận 2) còn lo lắng vì cu cậu trông có vẻ ngày càng xanh xao hơn.

Chị Lan tâm sự, suốt một tuần đầu đi học, các cô giáo ở trường mầm non phải chật vật với Thanh vì mỗi lần đến bữa ăn là cu cậu lại khóc thét lên, đòi cô giáo phải trả mẹ cho bé. Các cô tìm đủ mọi cách mới có thể đút được cho Thanh vài muỗng cơm. Thế nhưng ngay sau đó thức ăn đều bị bé nôn hết. "Thường ngày, dù bận đi làm nhưng buổi trưa và tối tôi đều về nhà tự tay cho bé ăn nên cu cậu đã quen. Giờ món ăn thay đổi, bé lại khóc vì nhớ mẹ nên mới bị ói. Trông cháu cứ ngày một sụt cân hơn khiến tôi lo quá", người mẹ nói.

Trường hợp của bé Loan con chị Hương ở quận Bình Tân cũng khiến mẹ phải đau đầu. Bé ăn món do mẹ nấu đã quen nên thời gian đầu đi học, Loan hầu như không ăn được thức ăn nào ở trường. Mỗi lần ăn vào bé lại ói ra, nôn cả lên quần áo. Chưa đầy nửa tháng đến trường mà bé đã sụt cân gần một kg.

"Ban đầu tôi nghĩ thức ăn do trường nấu không hợp với khẩu vị của bé nên cho cháu chuyển sang một trường mầm non khác. Thế nhưng, tình hình vẫn không khá hơn. Nhiều lúc thấy xót con muốn cho nghỉ ở nhà nhưng ông xã khuyên cứ để từ từ rồi bé sẽ quen. Cũng may là khoảng hơn nửa tháng sau đó thì bé đã dần tiếp nhận được những món ăn ở trường", chị Hương cho biết.

Thay đổi môi trường sinh hoạt hằng ngày trong những ngày đầu đến lớp khiến hầu hết bé khó thích nghi. Ảnh: Lệ Chi

Chuyện của bé Lan Anh còn hy hữu hơn, trong những ngày đầu đi học cô bé không dám đi vệ sinh ở trường. Cứ mỗi chiều được mẹ đón, vừa đến nhà là bé vội chạy thẳng vào toilet để đi vệ sinh. “Một hai lần đầu tôi cũng không để ý, nhưng nguyên cả tuần, bé đều làm như vậy khiến tôi thấy rất lạ. Tìm hiểu, tôi mới biết ở lớp ai cũng lạ nên bé mắc cỡ không dám đi vệ sinh”, mẹ Lan Anh chia sẻ.

Bé Thanh Lan, con chị Thanh Nga, Tân Phú, thì cứ liên tục bị nóng sốt trong suốt tuần đầu đi học. Tối về ngủ lại hay giật mình nói mơ đòi về nhà. "Không chỉ nói mớ, sáng nào chở cháu đi học, bé đều khóc thét và bảo mẹ đi học đi, con không chịu đi học. Nhìn thấy con sợ hãi lại hay đau ốm, tôi định cho cháu ở nhà nhưng lại băn khoăn có nên không", chị Nga lo lắng nói.

Riêng chị Vân, nhà ở quận 3, đành bỏ dở cả công việc hơn một tuần để đến trường với cậu con trai. Chị Vân nói, thường ngày cu cậu hay quấn mẹ nên giờ cho đi học rất khó. Mỗi lần đưa đến trường, thấy mẹ về là con trai lại khóc thét lên. Thế là nguyên một tuần đầu, cứ vào mỗi buổi sáng, chị phải bỏ việc để ở lại với cu cậu.

Chị Thu Hà, giáo viên Trường mầm non tư thục Hoa Mai ở quận Bình Tân cho rằng, vì từ môi trường quen thuộc ở nhà, các bé phải thay đổi sang một môi trường hoàn toàn mới, cô giáo mới, bạn bè mới, thức ăn mới... nên hầu như tất cả bé đều khó thích nghi trong thời gian đầu . Có bé thì khóc suốt cả ngày, nhóc lại không chịu ăn uống, có em thì cứ ngồi thu lu một mình trong góc không chịu nói chuyện... khiến cô giáo phải tìm mọi cách để gần gũi và tạo cho bé cảm giác như đang ở bên người thân.

Cô Hà bộc bạch, làm nghề nuôi dạy trẻ phải có tính nhẫn nại và hết lòng yêu bé thì mới theo nghề được. Vì có nhiều lúc, do bé nhớ mẹ trở nên cáu gắt đạp cả thức ăn vào mình cô, hay có trường hợp bé nhất định "tè" ra lớp chứ không vào nhà vệ sinh...

Theo bà Phạm Phương Thảo, Giảng viên tâm lý Trường đại học y dược TP HCM, tình trạng các bé đi nhà trẻ hay khóc thét đòi mẹ, nôn ói khi ăn... là dấu hiệu của stress. Nguyên nhân do bé có cảm giác lo sợ bị mẹ bỏ rơi, lo sợ vì phải ở một môi trường xa lạ...

Hiện nay, cả hai cách thức mà các bậc phụ huynh hay áp dụng với con trẻ trong những ngày đầu đến trường đều rất không phù hợp, theo bà Thảo. Thứ nhất là sự nuông chiều con. Thấy con thường khóc thét mỗi lần đi học hoặc xanh xao vì không hợp khẩu vị ăn uống, phụ huynh thường cho con nghỉ học ở nhà. Làm như vậy, bé sẽ rất khó thích nghi với môi trường nhà trẻ.

Trường hợp thứ hai là bỏ mặc con. Nhiều phụ huynh cho rằng, cứ chở con đến trường và giao cho cô giáo. Ban đầu chấp nhận để bé khóc, không ăn uống nhưng rồi sau đó cũng sẽ quen. "Cách này vô tình các bậc bố mẹ đã làm ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của trẻ, càng khiến cho bé bị stress nặng hơn", bà Thảo nói.

Bà Thảo cho rằng, để bé thích ứng tốt với môi trường nhà trẻ thì trước tiên bố mẹ cần phải cho bé làm quen với môi trường này trước khi chính thức đi học. Chẳng hạn, hàng ngày chở bé đến trường chơi, chỉ cho bé thấy đi học sẽ được làm quen với nhiều bạn bè, được chơi nhiều trò chơi, được cô giáo chăm sóc..., tức tạo cho bé cảm giác thân quen mới môi trường mới. Và khi chính thức cho bé đi nhà trẻ, phụ huynh phải tạo cho bé cảm giác không bị mẹ bỏ rơi bằng cách ở lại trường cùng bé trong vài ngày đầu. Từ chỗ ở lại một buổi với bé, sau đó ở lại vài giờ. Khi về thì mẹ phải hứa với bé chiều sẽ đón sớm...

Lệ Thanh