Chồng lộ quỹ đen vì bị chó cắn nát tiền giấu trong chăn

Ảnh minh họa: Facebook

Những đồng tiền bỗng dưng xuất hiện khiến nỗi bực dọc - dư âm của trận cãi nhau về tiền với chồng tan biến trong lòng người vợ trẻ. Chị biết chắc đây không phải là tiền của mình, cậu con trai đang học mầm non càng không thể có. Chủ nhân của số tiền này không thể ai khác ngoài ông chồng lúc nào cũng tự nhận là "ngoan, có đồng nào đều đưa hết cho vợ".

Bắt được quả tang chồng nói dối, chị vừa hí hửng vừa ấm ức, quyết làm cho ra nhẽ. Bởi một giờ đồng hồ trước, chính anh còn hỏi xin tiền vợ, phàn nàn mình đã hết sạch tiền. Thậm chí, anh còn dẫn chứng, buổi sáng phải uống cà phê, ăn hủ tíu chịu và đang nợ tiền thay nhớt xe máy. Lúc đó, chị đã gào lên, anh làm gì mà hoang thế, vợ mới đưa 500.000 hồi đầu tuần. Anh hậm hực định đòi lại thẻ ATM nhận lương của mình mà vợ đang giữ. Hai người cãi nhau một hồi, chị bỏ đi phơi quần áo và thu được chiến lợi phẩm.

Cả buổi tối không có gì đặc biệt xảy ra. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, chị Hoa thấy chồng có vẻ bồn chồn như tìm kiếm cái gì. "Anh làm gì như mất tiền thế?" "Làm gì có tiền mà mất?", chồng chị chối đây đẩy. "Em nhặt được ít tiền từ trong máy giặt"... Cuối cùng anh đành thừa nhận có lập một quỹ đen nho nhỏ, dự định để đi uống bia Tất niên với mấy ông bạn.

Tình huống lộ quỹ đen của anh Đình (quận 7, TP HCM) còn bi hài hơn. Vợ chồng anh có một cửa hàng vật liệu xây dựng, hai người bán chung, vợ là người quản lý tài chính. Tranh thủ những lúc vợ không để ý, anh vẫn nhón ít tiền hàng giấu đi. Anh nhét tiền vào cái đôi tất cũ, bỏ trong đôi giầy cũ, cất trong nhà kho với quan niệm chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Chuẩn bị đón Tết, vợ anh dọn dẹp nhà cửa, vứt bỏ những món đồ cũ, bẩn. Đôi giầy mốc chẳng bao giờ sử dụng của anh bị vợ quăng đi đầu tiên. Mãi hai ngày sau, khi bổ sung tiền vào quỹ, anh mới phát hiện ra đôi giày biến mất. Xót số tiền bị mất, hai vợ chồng giận nhau cả tuần.

Ảnh minh họa: chameleonjohn

Quỹ đen của anh Lâm (quận 10, TP HCM) bị lộ tẩy lại chính là nguyên nhân khiến vợ anh đòi ly dị. Bình thường, chị không bao giờ hỏi tiền chồng. Hàng tháng anh tự nguyện đưa cho chị một khoản để chi tiêu trong gia đình. Mỗi khi mua bán món gì lớn, anh đều bàn bạc với chị. Chị không hề biết chồng có quỹ đen cho đến ngày cảnh sát điều tra đến nhà mời anh làm chứng cho một vụ án kinh tế. Hóa ra anh đã giấu chị đặt mua một miếng đất ở ngoại ô. Miếng đất này đã được chủ đầu tư đem thế chấp ngân hàng, sau đó còn bán cho nhiều người và ôm tiền biến mất.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Tuyết Mai, tổng đài tư vấn 1088, Bưu điện TP HCM cho biết, có rất nhiều lý do khiến một ông chồng lập quỹ đen, mà như rất nhiều ông phàn nàn "đưa tiền cho vợ, vợ tươi như hoa. Lấy tiền từ vợ, vợ nhăn như bị". Có người lập quỹ đen để giúp đỡ gia đình nhà mình vì vợ thiếu hợp tác. Có người lập quỹ đen vì những lý do rất tế nhị, ví dụ muốn có tiền để mua quà tặng sinh nhật vợ, để mua món này món kia cho gia đình. Bên cạnh đó, cũng có những quý ông lập quỹ đen phục vụ cho những mục đích rất đen tối, như ngoại tình, bài bạc...

Giáo sư tiến sĩ Vũ Gia Hiền, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng văn hóa Du lịch bổ sung dù mục đích của người chồng lập quỹ đen để làm gì, thì đây vẫn là một bức tranh hôn nhân không đẹp, vợ chồng có sự nghi kỵ, không tin tưởng nhau, hai người đều muốn thể hiện quyền lực của mình.

Cả hai chuyên gia tâm lý đều khuyên khi phát hiện ra chồng có quỹ đen, người vợ cần tế nhị, tìm hiểu nguyên nhân và mục đích lập quỹ của chồng để có những ứng xử phù hợp. "Nếu nguyên nhân bắt nguồn từ lỗi của người vợ thì người vợ cần phải hết sức thông cảm và thay đổi cách quản lý tiền của mình", chuyên gia Tuyết Mai nói.

Giáo sư Hiền chi tiết hơn: "Nếu mục đích lập quỹ đen của chồng là xấu, ví dụ bài bạc, bồ bịch… người vợ cần ngăn chặn ngay lập tức. Đó cũng chính là bảo vệ chồng mình, bảo vệ hạnh phúc gia đình mình. Nếu mục đích không nguy hiểm thì người vợ nên hết sức tế nhị, thậm chí có thể giả vờ như không biết, đừng làm gì để ông chồng cảm thấy tự ái, rồi nghĩ rằng bị vợ theo dõi quản lý, để có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Người vợ nên thể hiện sự tin tưởng chồng, minh bạch kinh tế, khiến ông chồng cảm thấy xấu hổ và cũng phải tự công khai minh bạch".

Bà Mai cũng bổ sung, để tránh tình trạng chồng có quỹ đen, ngay từ đầu khi chung sống, vợ chồng cần công khai, minh bạch về tài chính. Với tất cả các khoản chi tiêu, cả hai nên có sự trao đổi thống nhất với nhau. Bà cho rằng, trong gia đình, ai quản lý tiền bạc đều được nhưng quan trọng là phải rõ ràng các khoản thu chi, phải vì lợi ích chung của gia đình.

Nhiều năm làm công tác tư vấn tâm lý, bà đã gặp khá nhiều cuộc hôn nhân trục trặc, thậm chí vợ chồng dẫn nhau ra tòa chỉ vì việc không công khai tài chính, mạnh ai nấy tiêu, không có sự giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau khi khó khăn. Theo bà, thiếu sự tin tưởng lẫn nhau chính là một nguyên nhân rất lớn khiến hôn nhân tan vỡ.

Kim Anh

* Tên nhân vật đã thay đổi