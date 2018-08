Ảnh minh họa: Glamour.com.

Thanh, kế toán của một doanh nghiệp tư nhân ở Hoàng Qtanuốc Việt, Hà Nội, kể, cô và ông xã yêu nhau gần 3 năm thì làm đám cưới, và đã nếm "trái cấm" từ trước đó cả năm. Lỡ có bầu vào giữa mùa hè, nhưng phải đến giữa thu hai người mới tổ chức cưới vì suốt 3 tháng đầu có thai, Thanh nghén lên nghén xuống.

"Lúc cưới thì em bé trong bụng mình đã được hơn 4 tháng rồi, mà mình cũng hơi yếu, lại động thai một lần, nên đêm tân hôn chồng chỉ thủ thỉ nói chuyện với con rồi hai đứa ôm nhau ngủ thôi, chả làm ăn gì. Từ đó đến lúc mình sinh xong, ông xã cũng phải 'nhịn' vì sợ ảnh hưởng đến con. 'Lão' ấy cứ bảo cưới vợ thiệt đơn thiệt kép", Thanh thổ lộ.

Hiện tại, cậu con trai của Thanh đã được gần hai tuổi và vợ chồng cô rất hạnh phúc.

Cũng đã "thử" trước khi cưới hơn hai tháng và dù chưa có bầu, nhưng đêm tân hôn, My (Trương Định, Hà Nội) cũng phải "ăn chay" vì bị mẹ chồng quản lý. Cô cho biết, vợ chồng đều làm ở Hà Nội nhưng quê tận Thái Bình nên cưới lần một ở khách sạn xong lại về quê tổ chức lần hai. Xong xuôi mọi thủ tục ở quê, cô dâu mệt nhoài, chú rể cũng rũ rượi vì uống quá nhiều. Chắc muốn giữ gìn sức khỏe cho các con nên mẹ chồng bảo My: "Thôi, mai hai đứa mày lên Hà Nội thế nào cũng được, còn tối nay cái My phải ngủ với mẹ".

Thế là hôm đó My chung giường với mẹ chồng và đứa em gái chồng, cũng hơi ấm ức nhưng không biết làm thế nào. Ông chồng cô thì ngủ ly bì cả đêm chả biết vợ ở đâu. "Mãi hai hôm sau bọn mình mới 'tân hôn', nhưng không phải ở quê, cũng chẳng phải tại Hà Nội, mà là trên chuyến tàu đi hưởng tuần trăng mật. Đến giờ vẫn nhớ cái cảm giác hồi hộp vô cùng khi ở trong phòng giường nằm đó còn có thêm một người nữa, ở giường bên cạnh. Có lẽ vì đã 'hành sự' với nhau trước rồi nên ông xã mình mới liều thế", My chia sẻ trên một diễn đàn.

Còn Ngọc Hoài (Gia Lâm, Hà Nội), đêm đầu tiên làm vợ lại nằm khóc thút thít vì phu quân gần sáng mới về phòng. Hoài cho biết, tối hôm đám cưới, sau khi khách khứa về hết, mấy người bạn cũ của chú rể mới đến (do nhầm là ngày hôm sau) rồi rủ anh ra ngoài "uống bù". Anh xã Hoài vào thủ thỉ với vợ và hứa "sẽ về ngay" rồi mất hút cho tới 2 giờ sáng, lại không cầm theo điện thoại. Đến 12h đêm vẫn chưa thấy chồng về, cô dâu mới tủi thân nằm khóc, còn bố mẹ chồng lo lắng ngồi đợi cửa rồi gọi điện đi khắp nơi hỏi tung tích chú rể.

"Khi ấy mình buồn ghê gớm, còn nghĩ hay tại vì đã 'tỏ tường' cả năm trước rồi nên anh ấy vô tâm đi bù khú với bạn, bỏ mặc vợ mới cưới ở nhà. Lúc đó, thấy ân hận vì lấy chồng, càng tiếc vì đã 'cho' sớm", Hoài bộc bạc. Sau người vợ trẻ mới biết, đêm ấy chồng đưa mọi người ra đến đường lớn, không may một anh bạn bị tai nạn nên phải đưa đi bệnh viện, rồi túc trực ở đó mãi mà quên gọi về nhà báo tin.

Quen nhau 6 năm mới cưới, và từng "ăn cơm trước kẻng" tới 5 năm, nhưng đêm đầu tiên sau đám cưới với vợ chồng chị Huệ (làm việc tại một công ty lữ hành tại Hà Nội) vẫn là kỷ niệm ngọt ngào, đáng nhớ nhất trong đời.

Chị Huệ kể lại, phải trải qua bao sóng gió mới được lấy nhau nên khi chính thức được thành vợ, thành chồng, cả hai đều vô cùng hạnh phúc và trân trọng những gì đã có. Sau khi hoàn tất các thủ tục hôn lễ, chị vô cùng bất ngờ khi bước vào phòng tân hôn thấy ánh nến ấm áp, một bản nhạc không lời chị thích dìu dặt ngân nga, rồi anh bế bổng chị lên và thủ thỉ những lời yêu thương.

"Đêm đó, hai đứa đã nằm tâm sự mãi, kể cho nhau nghe những kỷ niệm khó quên hồi yêu, kể cả cảm xúc của lần đầu ăn trái cấm, rồi 'chuyện ấy' đã diễn ra thật ngọt ngào, êm ái, vì cả hai đều đã được thực hành nhiều rồi, chứ không đau đớn, sợ hãi, loay hoay như cái lần đầu tiên thực sự trước đó", chị Huệ chia sẻ.

Chị cho biết, thực ra, trong suốt thời kỳ 'ăn vụng" trước đây, chị cũng từng dằn vặt rất nhiều vì những ý nghĩ như sợ người yêu nhanh chán rồi bỏ, sợ tình yêu không đến đích... Trước hôm cưới, chị cũng lo lắng vì nghe nhiều người nói đã làm "ăn cơm trước kẻng" rồi thì đêm tân hôn nhạt nhẽo lắm.

"Thực tế, mình thấy tất cả vẫn thiêng liêng vô cùng và mình vẫn cảm nhận được sự trân trọng, nâng niu của anh xã. Dù từng 'ăn cơm' rất nhiều lần, nhưng lúc đó, cả hai đều cảm thấy rất đặc biệt, vì đã được công nhận là vợ chồng, không phải lo lắng, vụng trộm gì nữa. Mình nghĩ rằng, đối với ai, đêm tân hôn cũng đầy ý nghĩa, dù là đã hay chưa 'ăn cơm' nếu họ thật sự yêu nhau, vì đó là mốc đánh dấu cả hai chính thức thuộc về nhau và cùng nhau vun đắp một mái ấm thật hạnh phúc", chị Huệ chia sẻ.

Tuy nhiên, chị cũng cho biết, không ít bạn bè của chị từng phải chịu những bi kịch khi quan hệ tình dục trước hôn nhân, vì đã trao gửi nhầm cho những anh chàng họ Sở hoặc cưới nhau khi "sự đã rồi" trong khi chưa có sự chuẩn bị cho cuộc sống gia đình hay tình cảm dành cho nhau chưa đủ lớn.

"Có lẽ mình may mắn vì gặp được người đàn ông tử tế và tình yêu 'ăn cơm trước kẻng' đó đi được đến đích. Nhưng nếu sau này có con gái, mình cũng sẽ vẫn nhắc nhở con phải giữ gìn, bởi dẫu sao, trong xã hội hiện nay, chuyện 'vượt rào' có thể mang đến nhiều rủi ro, thiệt thòi cho phái yếu", chị Huệ thổ lộ.

Vương Linh