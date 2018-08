Cô gái bất hạnh ấy là Nguyễn Thị Thảo, 20 tuổi, ở xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Trong căn nhà xập xệ, nóng bức ở đầu xóm, chị Nguyễn Thị Hạnh (mẹ của Thảo) vừa cầm chiếc quạt mo quạt phành phạch cho con vừa kể trong nước mắt: Thảo ra đời non tháng khi cha vừa mất, chỉ nặng hơn 1 kg, chân tay nhỏ thó như con chuột. Quá vất vả, người mẹ bị mất sữa, Thảo sống nhờ bằng sữa xin của hàng xóm. Cô bé lớn lên tuy không tật nguyền nhưng chậm chạp, yếu ớt hơn hẳn bạn bè cùng lứa. 20 tuổi mà cô cũng chỉ nhỉnh hơn đứa trẻ lên 10.

Vừa phải nuôi 2 đứa con đang tuổi lớn, vừa phải chăm nom Thảo và bà mẹ chồng già ốm, chị Hạnh ngày càng tiều tụy, hốc hác. Nhà nghèo, các con chị lần lượt phải bỏ học giữa chừng.

Cách đây 2 năm, khi con lớn đi lấy chồng, cũng là lúc một tai họa nữa ập xuống gia đình chị, con trai thứ 2 Nguyễn Văn Hào bị phát bệnh tâm thần, thỉnh thoảng lại lên cơn đập phá. Niềm hi vọng của chị về đứa con trai có thể đỡ đần bỗng nhiên vụt tắt. Chị Hạnh lại phải tất tả ngược xuôi lo thuốc thang, cúng bái, cầu khấn cho con.

Tháng 4/2010, thấy mẹ nặng gánh anh trai, bà nội già yếu, Thảo xin đi làm ô sin, giữ em, làm việc nhà cho một gia đình trong huyện để đỡ đần thêm cho mẹ.

Mừng mừng tủi tủi khi nhận tháng lương đầu tiên, chưa kịp sắp xếp về thăm mẹ thì tai nạn xảy đến với cô gái. “Chiều hôm đó, khi đang trông em, gia đình cô chủ bảo em trèo lên cây vú sữa để hái quả. Đang hái, bỗng nhiên cành cây lắc mạnh, em chao đảo rơi xuống đất rồi không biết gì nữa. Tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện”, cô gái yếu ớt kể.

Cô gái trẻ nằm liệt giường bên người mẹ vất vả, bà nội mù lòa và người anh tâm thần. Ảnh: Trường Long.

Lần đầu tiên bước ra lũy tre làng cũng là lần đầu tiên chị Hạnh bán lúa non, gà lợn khăn gói ra Hà Nội lo cho con. Khi nghe bác kết luận Thảo bị sụt 4 đốt sống, phải tiến hành mổ gấp, người mẹ nghèo ngất lên ngất xuống trong vòng tay của những người nhà bệnh nhân xa lạ.

Cầm cố sổ đỏ nhà, chị Hạnh vay ngân hàng được 25 triệu đồng để mang ra Hà Nội lo chữa cho con. Điều trị dài ngày, số tiền ít ỏi của chị lẫn sự giúp đỡ của nhà chủ đã thuê Thảo nhanh chóng hết veo. Sau 3 ngày sống nhờ sự cưu mang của những người nhà bệnh nhân xa lạ mà tốt bụng, chị Hạnh buộc phải đưa Thảo về vì hết tiền điều trị.

Những ngày tháng 6 nắng như đổ lửa, vừa phải thuốc thang cho đứa con trai thỉnh thoảng lên cơn, chăm nom bà nội 86 tuổi đã mù lòa, người đàn bà tội nghiệp lại phải chăm sóc Thảo đang nằm liệt giường, chưa biết sống chết ra sao. Căn nhà đã chật chội, bé xíu nay lại càng thêm não nề, u ám.

Sau khi phẫu thuật nẹp cột sống, Thảo chưa đi lại được. Mọi sinh hoạt cá nhân như ăn uống, tắm rửa, đại tiểu tiện vẫn phải do mẹ giúp tại chỗ. 2-3 ngày một lần, cô gái lại lên cơn sốt, co giật, chân tay co quắp.

Nghe nhiều người nói nếu sống được thì cũng bán thân bất toại bởi đốt sống đã bị sụt, nhiều lúc, cô gái trẻ đã nghĩ đến cái chết: “Sao ông trời lại bất công với gia đình con như vậy, bà nội mù lòa, mẹ lại đau yếu, anh trai phát bệnh nay con lại nằm một chỗ không biết sống chết ra sao. Nhiều lúc con muốn chết đi để mẹ đỡ khổ”.

Nghe con gái nói vậy, chị Hạnh nghẹn đắng cổ họng, không cầm được nước mắt: “Cách đây 20 năm, cha của cháu cũng qua đời sau khi bị rơi từ trên cây cao, nhiều lúc tôi đã nghĩ quẩn rằng cháu sẽ chết như cha nó. Ước gì bây giờ tôi có thể tiếp tục đưa cháu đi Hà Nội theo dõi, chữa bệnh…”,.

Nói về hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Hạnh, ông Hà Văn Việt, cán bộ chính sách xã Thanh Tùng thở dài ngao ngán: “Đứa lớn bị tâm thần, được xã xếp vào diện cần theo dõi, nay cháu Thảo lại nằm ở nhà chờ chết. Gia đình chị Hạnh từ lâu vốn nghèo nhất nhì xã, nay lại càng khốn đốn hơn…”.

Địa chỉ hảo tâm liên hệ: Chị Nguyễn Thị Hạnh, xóm 21- xã Thanh Tùng huyện Thanh Chương, Nghệ An. Điện thoại: 0388.521.019

Trường Long