Vì sao phim sex là mối nguy cho quan hệ vợ chồng

"Bấy lâu tôi đã nghi ngờ có gì đó không bình thường khi chồng 2-3 tuần mới về một lần mà vợ hờ hững như không, hóa ra vì cái này", anh Thành (Long Biên, Hà Nội) nói.

Khoảng hơn một năm nay, anh Thành lên sếp nên thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Vợ anh không than vãn gì nhưng có vẻ không mặn mà chuyện chăn gối mỗi lần chồng về.

Tra hỏi vợ về những đường dẫn phim trong điện thoại, anh Thành càng tức giận khi chị thừa nhận đã xem để tự kích thích những lúc không có anh ở bên. "Chắc cô còn tìm cả người đàn ông khác để thỏa mãn chứ gì", anh chất vấn vợ.

Vì chuyện này, anh Thành thường xuyên nghi ngờ vợ có bồ và hay mỉa mai, tra hỏi chị. Anh cũng trở nên thô bạo hơn mỗi lần "yêu". Cuộc sống của cặp vợ chồng ở độ tuổi gần 40 ngày càng ngột ngạt tới mức người vợ muốn sống ly thân.

Ảnh minh họa: Hindustan Times.

Vợ chồng chị Nhung (Đội Cấn, Hà Nội) cũng đang trong thời gian chờ ra tòa vì chuyện tương tự. Dù chồng rất tâm lý, luôn chiều chuộng và nhẹ nhàng với vợ nhưng suốt bao năm chị hầu như chẳng có cảm xúc và vui thích khi "yêu". Sau một lần vô tình có hưng phấn cao độ khi xem cảnh nóng trên mạng, chị thường xuyên tìm các phim kích thích và tự thỏa mãn.

Chị Nhung không hề biết rằng chồng đã phát hiện điều này nhưng anh chẳng nói năng gì, chỉ phản ứng bằng cách đi sớm về muộn, tỏ ra khinh thường vợ. Khi phát hiện chồng có bồ, chị Nhung sốc vì chưa bao giờ nghĩ anh có thể làm vậy. Chị bất cần đưa đơn và anh ký ngay, buông thêm câu: "Trước nay cô đã bao giờ cần tới tôi đâu".

Thạc sĩ tâm lý, bác sĩ Nguyễn Lan Hải cho biết, thực ra, phim nóng không gây tội phá hoại hôn nhân, lỗi nằm ở người sử dụng và cách phản ứng với chúng. Thậm chí, với một số đôi chăn gối nhàm chán sau thời gian dài chung sống, các chuyên gia còn khuyên cả hai nên cùng xem một số cảnh nhạy cảm nhất định để khởi động, hâm nóng. Tuy nhiên, thực tế tư vấn cho thấy rất nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ liên quan đến phim nóng, thường là do một trong hai vợ chồng thường xuyên lén lút xem rồi "tự sướng", quên cả gần gũi bạn đời.

Theo bác sĩ, việc say mê phim nóng phổ biến ở nam giới hơn phụ nữ rất nhiều. Do quan niệm cũ, nhiều người vẫn cho rằng phụ nữ thụ động và ít có ham muốn hơn. Cũng vì vậy, việc phát hiện vợ xem hình ảnh nhạy cảm và tự thỏa mãn là đòn đau giáng vào lòng tự tôn của người đàn ông. Họ cảm thấy cay đắng khi nghĩ hóa ra bấy lâu vợ không thỏa mãn với mình. Nhiều nam giới trả thù bằng cách bỏ rơi vợ. Một số khác thì tỏ sự khinh thường, thô lỗ với bạn đời, cho rằng vợ quá bản năng. Nếu chồng chỉ thể hiện thái độ này mà không nói rõ lý do, vợ thường nảy sinh nghi ngờ chồng có bồ hoặc tỏ ra bất cần. Khi đó, chiến tranh lạnh leo thang khiến khoảng cách giữa hai người xa dần và khó hàn gắn.

Một nghiên cứu của Anh đăng tải trên tạp chí Sexologies Journal năm 2016, phát hiện, sau khi kết hôn, phụ nữ xem phim đen nhiều hơn. 9% số người được hỏi cho biết họ xem thể loại này khi còn độc thân, trong khi 28% xem sau khi lấy chồng. Ngược lại, 23% nam giới xem trước khi cưới và chỉ có 14% còn hào hứng với phim đen sau khi đã có vợ.

Các nhà nghiên cứu lý giải: Đàn ông ít xem hơn vì sau khi kết hôn họ thường chú ý đến việc củng cố khả năng kinh tế và địa vị xã hội nên mức độ quan tâm đến yêu đương bị giảm. Đồng thời, họ cũng thay đổi ưu tiên từ hành vi tình dục trong tưởng tượng trở thành các hành vi thực tế cùng vợ. Với phụ nữ thì khác. Sau khi kết hôn, chị em quan tâm nhiều hơn tới "chuyện ấy", đồng thời phụ nữ ngày nay nếu xem các tài liệu khiêu dâm cũng ít bị kỳ thị hơn.

Tuy nhiên, theo bà Trần Thị Hồng Hà, Trung tâm tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình, vẫn có nhiều người chồng tự cho việc mình xem phim nóng là bình thường nhưng nếu vợ làm vậy lại là chuyện "động trời". Và chính cách phản ứng tiêu cực, thái quá của người đàn ông với việc vợ xem hình ảnh nhạy cảm thường gây căng thẳng mối quan hệ.

Theo bà, có nhiều nguyên nhân khiến phụ nữ mê phim sex. Một số người có thói quen "tự sướng" từ thời thanh thiếu niên. Khi kết hôn, nếu không có hứng thú trong "chuyện ấy" với chồng, họ dễ quay lại thói quen cũ và coi phim sex là một nguồn tạo hứng.

Nhiều trường hợp khác, phụ nữ làm việc này chỉ là để tự thích nghi với hoàn cảnh khi chồng thường xuyên vắng nhà, ít ham muốn, yếu sinh lý... Họ coi đây là cách tự giải tỏa bởi không muốn làm điều có lỗi với bạn đời bằng việc ngoại tình. Nhiều người khi thường xuyên tự mình dễ dàng đạt khoái cảm, họ không còn tha thiết "chuyện ấy" với chồng, nhất là với người đàn ông vụng về, không bao giờ mang lại cảm xúc thỏa mãn cho vợ.

Phụ nữ xem phim nóng cũng có nhiều khác biệt so với nam giới. Nếu như nam giới coi trọng cảm giác, thì phụ nữ coi trọng cảm xúc. Đàn ông nghiện phim sex thường dễ có quan hệ ngoài luồng để thực hành còn phụ nữ thường coi thể loại phim này là thứ thay thế các kích thích tình dục để họ tự giải tỏa.

Bà Hà cho rằng, nam giới nên nhìn nhận việc vợ xem phim nóng một cách khách quan hơn. Người chồng nên nhẹ nhàng trò chuyện, lắng nghe, quan tâm tới nhu cầu của vợ thay vì phán xét, trả thù. Phụ nữ luôn coi trọng cảm xúc nên người vợ thường sẽ thích được "yêu" người chồng biết quan tâm, vuốt ve và thổ lộ lời trân trọng vợ hơn là tìm tới màn hình vô tri rồi tự giải quyết.

Dù vậy, chính bản thân người phụ nữ cũng nên tự điều tiết để không lạm dụng việc xem phim bởi điều đó có thể khiến họ đóng hẳn cánh cửa thân mật với bạn đời. Khi có trục trặc về quan hệ chăn gối, nên trò chuyện với chồng và tìm giải pháp cải thiện trước khi tìm tới cách tự giải tỏa. Quan hệ tình dục hòa hợp là phần rất quan trọng cho sự gắn kết và hạnh phúc trong hôn nhân.



Vương Linh