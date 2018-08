Cách vợ mạnh tay đã buộc tôi cai nhậu

Thạc sĩ tâm lý Lê Thị Minh Hoa - đường dây tư vấn 1088 TP HCM, chia sẻ, trong quá trình mấy chục năm trong nghề, bà tiếp nhận không biết bao nhiêu cuộc điện thoại trong tiếng nức nở của các bà vợ có chồng mê nhậu. "Thường họ chỉ gọi đến chuyên gia khi cảm thấy quá tuyệt vọng, bất lực nên đây đều là các ca... nặng", nhà tâm lý chia sẻ.

Bà nhớ mãi một khách hàng 26 tuổi gần đây. Cô gái đã kết hôn được 2 năm. Một tuần có 7 ngày thì chồng cô nhậu đủ cả, suốt từ khi lấy nhau. Điều khiến người vợ sợ nhất là khi rượu vào, anh chồng như biến thành người khác: bình thường anh hiền lành, chiều vợ nhưng đi nhậu về thì mặt dữ dằn, mắt long sòng sọc, thậm chí nếu vợ càm ràm, anh tức giận là thẳng tay đập hết đồ đạc trong nhà. Chị vợ vừa kể vừa khóc vì không biết nên bỏ hay cố chịu đựng cảnh này.

Một bà vợ khác, 36 tuổi, cũng khóc ròng vì ông chồng mê nhậu tới mức bỏ cả công việc làm ăn, bán nhà để lê la quán xá. "Ban đầu vợ chồng họ có nhà mặt tiền, ông chồng ham nhậu bán đi mua căn nhỏ hơn trong ngõ. Lúc tiền hết, để thỏa thú vui, ông ta lại bán tiếp, mua nhà trong ngách sâu... cứ thế tới lần thứ 4 khiến bà vợ phát hoảng, lo có ngày mấy mẹ con mình ra đường", bà Minh Hoa kể lại.

Ảnh minh họa: 1aled.fotomaps.

Nhà tâm lý chia sẻ, nhiều khi, nghe khách hàng tâm sự, bà cảm thấy vô cùng xót xa cho họ. Đó là trường hợp một người phụ nữ lận đận tên Nhung ở quận 7, TP HCM. Chị Nhung lớn tuổi mới lập gia đình. Bao nhiêu vốn liếng để dành được từ thời con gái chị lo nhà cửa, chăm sóc gia đình. Tới khi đi sinh, chị tìm mãi không thấy số tiền mình dành dụm để lo viện phí đâu, gọi điện cho chồng thì anh nói đã "mượn tạm" để đãi bạn nhậu.

"Chuyện người vợ 'vượt cạn' một mình hay đau ốm thui thủi, thậm chí bị tai nạn sắp chết mà người nhà kêu chồng vẫn không về vì... bận tiếp chiến hữu nghe tưởng tiếu lâm nhưng lại là sự thật ở nhiều gia đình", nhà tâm lý bày tỏ.

Bà cho hay, với hy vọng có thể thay đổi chồng, các bà vợ đã áp dụng đủ cách, thậm chí dùng nhiều chiêu trò nhưng không phải khi nào cũng thành công. Một bà mẹ trẻ tên Thủy tâm sự: chị đã lén cho chồng uống thuốc cai rượu, tới nỗi anh lên cơn co giật, vật vã, bị ép tim phải đi cấp cứu. Chị những tưởng sau lần ấy chồng sẽ tởn đến già mà bỏ nhậu nhưng ngược lại, anh xã còn uống nhiều hơn, thậm chí tuyên bố: thà bỏ vợ chứ không bỏ rượu bia.

Không chỉ khổ vì chồng bỏ mặc gia đình để bù khú, nhiều chị vợ còn lao đao khi phải chạy vạy chữa trị khi ông xã mắc bệnh hay gặp tai nạn do say xỉn. Nhà tâm lý còn nhớ mãi lần trò chuyện với một phụ nữ bất lực với ông chồng đã 4 lần phải vào viện, có bận còn chấn thương sọ não do lái xe khi xỉn, nhưng vẫn ngựa quen đường cũ. "Tôi phải vay nợ để chữa trị cho chồng nhưng vừa xuất viện, thấy chiến hữu hú gọi là anh ấy đi ngay, mặc vợ con khóc lóc van xin", người phụ nữ kể.

Thông thường, khi tìm đến nhà tư vấn là các bà vợ này đã thử rất nhiều cách rồi nhưng không hiệu quả. Bởi vậy, nhà tâm lý phải lắng thật kỹ để hiểu hoàn cảnh và tư vấn cho người vợ tùy tính chồng để áp dụng cách khác nhau. Chẳng hạn, với người đàn ông vẫn biết thương con, bà vợ cần giao nhiệm vụ cụ thể cho chồng như đón con, rồi kéo con vào cuộc "tranh giành" bố với bàn nhậu, để con đi theo... Trong trường hợp này, người phụ nữ cũng cần kiềm chế sự xót xa nếu thấy anh xã chưa chăm sóc con theo ý mình hoặc có lần quên cả con. Hãy để họ biết chịu trách nhiệm và tự biết hạn chế thú vui.

Ngoài ra, một điểm yếu của phụ nữ là khi chồng đi nhậu về thường càm ràm, nhiếc móc nhưng sau đó chỉ cần ông xã im lặng hay nhận lỗi là cho qua. Đàn ông hay viện vào điều này và tặc lưỡi "cố chịu cho bà ấy nói mấy câu là xong"... "Nếu không nhận được hậu quả cụ thể do hành động của mình, những người đàn ông này sẽ khó mà thay đổi được", bà Minh Hoa nói.

Theo bà, vấn đề là, phụ nữ hay mủi lòng, thương chồng bệnh, sợ chồng tai nạn, lo gia đình tan vỡ thì khổ con... nên cứ cố lôi kéo chồng về mà không cương quyết để người đàn ông nhận ra họ có thể sẽ mất gì nếu duy trì lối sống vô trách nhiệm đó.

Tuy nhiên, bà thừa nhận, với những trường hợp các ông chồng mê nhậu tới quên hết thảy thì khó lòng thay đổi. Với các trường hợp này, vì lý do nào đó người vợ không thể chia tay, thì cần tìm cách cứu mình khi buộc phải "sống chung với lũ": Thay vì chờ chồng, canh cửa, hãy lo giữ gìn sức khỏe bản thân và chăm sóc con cái. Giữ chặt tiền bạc. Thông báo cho bên chồng biết tình trạng nhậu nhẹt của ông xã và thái độ của mình với việc này. Thậm chí hãy tính đến cả việc bảo vệ bản thân khỏi lây bệnh tật nếu chồng không chỉ mê nhậu nhẹt mà còn có tăng 2, tăng 3 sau đó...

"Khi người phụ nữ can đảm để quyết định cuộc đời mình, không chạy theo ông chồng bợm nhậu nữa, người đàn ông buộ phải suy nghĩ khác", bà Minh Hoa nói.

Vương Linh