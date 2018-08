8 phẩm chất vợ muốn ở chồng / Những điều vợ hay nói dối chồng / Thói xấu của vợ khiến chồng phát bực

Dưới đây là những suy nghĩ riêng tư mà các đức ông chồng thường giấu vợ và lời khuyên của các chuyên gia giúp chị em xử lý vấn đề hài hòa nhất:

1. Anh cần em khiến anh cảm thấy mình là người đàn ông mạnh mẽ

Chồng của bạn có thể cảm thấy bất an nếu như phẩm chất nam tính (ví dụ như sức mạnh về mặt thể chất) của anh ấy không gây ấn tượng đối với bạn. “Mặc dù bây giờ không phải là thập kỷ 50 nhưng sự tự tôn của nam giới là một vấn đề mang tính di truyền”, tiến sĩ Mike Dow, chuyên gia tư vấn hôn nhân (Mỹ) chia sẻ. Vì lo sợ mình sẽ mất đi sự mạnh mẽ nếu để lộ ra mong muốn được chú ý và quan tâm nên phần lớn nam giới thường giữ im lặng.

Ảnh: telegraph.

Vì thế, hãy tận dụng tất cả cơ hội bạn có để khen ngợi sức mạnh cơ bắp của anh ấy - dù chỉ là khi anh ấy giúp bạn mở nắp hộp mứt, hoặc là cho anh ấy cơ hội để tự lắp tủ quần áo trước khi bạn đưa ra ý kiến của riêng mình. Theo tiến sĩ Dow, nếu bạn tự làm mọi việc thay vì để anh ấy chịu trách nhiệm thì anh ấy sẽ cảm thấy mình yếu ớt và nhu nhược.

2. Đúng là anh đang bị cuốn hút bởi người phụ nữ đó

Theo tiến sĩ Dow thì bộ não của nam giới được “lập trình” để phát hiện và chú ý tới những thứ trẻ trung và xinh đẹp. Trên thực tế, đầu của anh ấy có thể quay đi và hướng vào điểm chú ý trước cả khi bộ não nhận ra điều đó.

Trong trường hợp này, hãy nhẹ nhàng khiến anh ấy mất tập trung (vào đối tượng kia). Ngoài ra, bạn cũng đừng vì những cái liếc mắt qua đường đó mà gây khó dễ và dằn vặt anh ấy. “Khi bạn vẫn là người mà anh ấy yêu thương, ngủ cùng và ngưỡng mộ thì những cô gái trẻ đẹp cũng chẳng là gì đối với anh ấy”, tiến sĩ Dow chia sẻ.

3. Với anh, em mặc chiếc váy nào cũng thế

Đàn ông vốn quen và có khả năng nhìn, nắm bắt sự việc từ khoảng cách xa. “Ngay từ hàng nghìn năm trước, não bộ của nam giới đã phải làm việc với mục đích nhắm trúng mục tiêu là những con thú ở rất xa để mang bữa tối về cho gia đình”, tiến sĩ Dow chia sẻ. Tuy nhiên, họ lại không được “cài đặt” để chú ý tới những chi tiết nhỏ bé và gần gũi. Với họ, bạn mặc chiếc váy màu xanh hay màu đỏ thì cũng như nhau.

Vì thế, khi được hỏi, nếu chồng bạn có vô tình đưa ra một nhận xét không vừa lòng ắm về chiếc váy bạn mặc thì cũng đừng quá chú trọng vào điều đó. “Nếu anh ấy kết hôn với bạn, đó là bởi vì với anh ấy bạn rất xinh đẹp. Anh ấy muốn bạn mặc bất kỳ bộ váy nào mà bạn thích”, tiến sĩ Dow chia sẻ.

4. Sex thật tuyệt vời, nhưng thi thoảng cũng nên "đánh nhanh thắng nhanh"

Khi nói đến “chuyện ấy” thì nam giới là “lò vi sóng” và phụ nữ là những “chiếc bếp nóng chậm”, tiến sĩ Dow cho biết. Não bộ của bạn đang "bơi" trong oxytocin và điều đó mang lại cho bạn cảm giác bình yên trong cả ngày. Tuy nhiên, nồng độ testosterone ở nam giới làm giảm sự sản sinh oxytocin - và việc “lên đỉnh” sẽ giúp anh ấy nhận được một lượng lớn oxytocin ngay sau đó. Do vậy, đôi khi anh ấy muốn “lên đỉnh” nhanh hơn. Để giải thích điều tế nhị này với bạn là việc rất khó đối với anh ấy.

Chính vì thế, nếu bình thường anh ấy luôn là người cố gắng làm hài lòng bạn thì ngược lại, thi thoảng bạn cũng nên thay đổi sở thích và cùng anh ấy tận hưởng một “bữa tiệc yêu nhanh chóng”.

5. Anh có những tưởng tượng đặc biệt về sex

Các đấng mày râu thường không muốn những mong muốn đặc biệt của mình về sex bị phát hiện. Tuy nhiên, nguyên nhân anh ấy không tiết lộ điều này không phải là do anh ấy muốn giữ chúng riêng cho mình. “Rất nhiều nam giới gặp khó khăn trong việc chia sẻ với bạn đời những điều anh ấy thích khi ở trên giường”, Charles Orlando, tác giả cuốn The Problem with Women…is Men (Vấn đề của Phụ nữ là…Đàn ông) chia sẻ.

Chính vì thế, theo lời khuyên của Orlando thì các bà vợ hãy chủ động chia sẻ một trong những mong muốn của mình về “chuyện ấy” với chồng. Đây chính là một cách giúp đỡ và khuyến khích chồng chia sẻ lại. “Không gì khuyến khích anh ấy chia sẻ bản thân hiệu quả hơn là bạn chủ động chia sẻ về mình trước”.

6. Đôi khi anh muốn em im lặng

Bản thân bạn hoàn toàn có khả năng vừa lắng nghe anh ấy vừa thư giãn, nhưng anh ấy thì không thể “đa năng” thế được. “Não bộ của nam giới xử lý từng nhiệm vụ một, xong nhiệm vụ này chuyển sang nhiệm vụ khác”, tiến sĩ Dow cho biết. Ngoài ra, việc giao tiếp ở cơ quan cả ngày dài khiến não của anh ấy cạn kiệt và mệt mỏi hơn nhiều so với não của bạn. Tuy nhiên, thừa nhận thẳng với bạn rằng anh ấy cần được ở một mình, cần được yên tĩnh trong khi bạn đang “xả” những chuyện ở cơ quan thì sẽ bị đánh giá là không cảm thông với vợ, cho nên anh ấy không dám nói ra điều đó.

Chính vì thế, hãy cho anh ấy không gian riêng khi anh ấy về nhà sau một ngày làm việc. Một khi anh ấy đã có cơ hội để thư giãn thì “nói chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn với anh ấy”, tiến sĩ Dow khuyến khích. Và điều đó cũng giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn.

7. Anh nói dối để được yên thân

Nếu anh ấy biết việc nói thật sẽ khiến bạn “nổi khùng” thì anh ấy có thể sẽ bịa ra điều gì đó, thậm chí nói dối để tránh những cuộc đối đầu tiềm ẩn nếu nói thật.

“Một khi bạn nhận ra rằng bí mật này là do anh ấy sợ (phải nói ra sự thật) thì hãy cảm thông hơn và giúp bạn đời của mình giải tỏa lo lắng”, tiến sĩ Sue Johnson, chuyên gia tư vấn hôn nhân chia sẻ. “Nếu anh ấy phạm phải sai lầm hoặc làm hỏng việc gì đó và thú nhận thì bạn hãy hít thở thật sâu và cố kiềm chế tức giận khi xử lý việc đó. Nếu bạn đã lỡ 'gây chiến' thì sau đó hãy nói với anh ấy rằng dù sao thì bạn vẫn đánh giá cao sự trung thực của anh ấy”.

8. Ước gì em chăm sóc bản thân nhiều hơn

Đúng là anh ấy yêu bạn vì chính bản thân bạn, vì bạn là chính mình. Tuy nhiên, anh ấy cũng muốn bạn yêu thích và hài lòng với chính bản thân mình, với cảm xúc của chính mình. Nhưng có thể anh ấy không biết nói thế nào khi muốn gợi ý bạn cắt một kiểu tóc mới, đi tập thể dục, hay cùng anh ấy tận hưởng một ngày “không con cái”. Thay vào đó, anh ấy “im lặng cho đến khi mọi việc đi quá xa”, tiến sĩ Andra Brosh, nhà tâm lý học lâm sàng (Mỹ) chia sẻ.

Vì thế, hãy hỏi ý kiến anh ấy về vóc dáng cũng như các thói quen về sức khỏe của bạn. Điều đó sẽ giúp anh ấy hiểu rằng bạn rất coi trọng ý kiến của anh ấy. “Nam giới cần biết rằng việc chia sẻ bí mật là điều rất được hoan nghênh”.

9. Anh không muốn làm tất cả những việc vặt một mình

Trong một thế giới bình đẳng giữa nam và nữ, chồng bạn có thể nhận được những thông điệp lẫn lộn về những gì được trông đợi ở anh ấy. Vì thế, anh ấy sẽ tự mình xử lý lũ nhện và chăm sóc sân vườn của gia đình nếu anh ấy cho là bạn nghĩ anh ấy không giúp đỡ bạn.

Chính vì thế, hãy cùng anh ấy chia sẻ và xử lý việc nhà để anh ấy không có cảm giác chán ghét những công việc vặt này. Hãy cùng anh ấy quét lá và xử lý lũ côn trùng trong nhà, trong vườn. “Hãy cho anh ấy biết bạn muốn anh ấy chia sẻ với bạn.

10. Chúng ta đang gặp khó khăn về tài chính

Nam giới đánh đồng sự ổn định tài chính với khả năng chu cấp cho gia đình của họ: Mọi thứ càng bất ổn thì anh ấy càng cảm thấy mình thất bại trong việc chu cấp cho gia đình. “Nếu anh ấy kiếm được ít tiền hơn trước kia và nhiều hóa đơn hiện không thể trả nổi thì anh ấy cũng có thể giấu bạn điều đó”, ông Orlando chia sẻ. “Anh ấy không muốn nhìn lại chính mình và càng không muốn những ánh nhìn mệt mỏi từ bạn”. Việc bị mất việc có thể quá lớn nên anh ấy không thể giữ bí mật nhưng anh ấy có thể không tiết lộ chính xác với bạn mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Chính vì thế, các bà vợ “hãy quan tâm đến vấn đề tài chính để trong trường hợp có chuyện xấu xảy ra thì cũng không bị sốc. Đồng thời, hãy thường xuyên cho anh ấy biết rằng bạn yêu anh ấy chứ không phải yêu tiền anh ấy mang về”, ông Orlando chia sẻ.

Thanh Mai (Theo womansday)