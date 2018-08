15 cách giúp quan hệ vợ chồng bền vững / 8 sự thật không lãng mạn của hôn nhân

1. Có những lễ kỷ niệm độc đáo

Ngày cưới là một ngày tuyệt vời để kỷ niệm nhưng không phải là cột mốc quan trọng duy nhất. Nó thậm chí còn ít ý nghĩa riêng tư hơn những khoảnh khắc mà chỉ có hai người biết như nụ hôn đầu tiên, kỳ nghỉ cùng nhau đầu tiên hay thậm chí lần đầu tiên phát hiện mang thai.

2. Có quỹ riêng cho những niềm vui chung

Chắc chắn vợ chồng bạn có quỹ chung dành cho các hóa đơn và tiết kiệm, nhưng theo giáo sư Tâm thần học Scott Haltzman (Đại học Brown), tác giả cuốn “Những bí mật của người đàn ông hạnh phúc trong hôn nhân” (The Secrets of Happily Married Men), vợ chồng đôi khi cũng cần có những tài khoản riêng để chi trả cho những đam mê của mình. Ông khuyên: mỗi người nên trích ra một số tiền riêng và không ảnh hưởng đến ngân sách chung. Hãy sử dụng quỹ riêng ấy cho những kỳ nghỉ cuối tuần cùng nhau, cho một chai champagne ăn mừng, hay mua một cặp vé nghe nhạc mà cả hai đều rất thích.

3. Có ký hiệu tình yêu riêng

Khi vợ chồng bạn có thể giao tiếp với nhau bằng một ám hiệu riêng như nhướn mày hay gật đầu, bạn sẽ cảm thấy thú vị như được xem một bộ phim tình cảm lãng mạn. Stephanie McGuire, 36 tuổi ở Chicago, thường có ám hiệu riêng với chồng mỗi khi cô muốn cả hai thoát khỏi một tình huống nào đó mà không khiến những người xung quanh khó xử. “Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, nhướn mày lên. Tôi nghĩ không người ngoài nào có thể kịp nhìn thấy tín hiệu của chúng tôi. Và điều đó khiến vợ chồng tôi cảm thấy gần gũi nhau hơn khi mắc kẹt trong những đám đông buồn tẻ”.

4. Khi gặp khó khăn, không gọi cho bố mẹ

Theo tiến sĩ Judith Wallerstein, chuyên gia nghiên cứu các vấn đề gia đình khu vực San Francisco, nhiệm vụ đầu tiên mà tất cả các cặp vợ chồng trẻ phải đối mặt chính là tách mình ra khỏi gia đình đã sinh ra họ. Điều này không có nghĩa là họ không nên về thăm gia đình trong các kỳ nghỉ. Mà vấn đề ở chỗ, nếu vợ chồng bạn tranh cãi về việc có nên sinh thêm con, nếu muốn thay đổi công việc hoặc thậm chí có những vấn đề về sức khỏe, thì cả hai nên nói chuyện với nhau trước khi nhấc máy gọi điện cho bố mẹ. Ông nói: “Bạn không thể tưởng tượng nổi bao nhiêu cặp vợ chồng buộc phải ly dị đã nói với tôi rằng: ‘Cô ấy không bao giờ nghĩ đến tôi’ hay ‘Mẹ anh ta luôn là người biết trước”.

5. Không tranh cãi về công việc nhà

Rõ ràng phần lớn phụ nữ vẫn đảm nhận nhiều công việc nhà và chăm sóc con cái hơn cánh đàn ông. Tuy nhiên, khi một cặp vợ chồng cảm thấy bất bình về việc ai sẽ rửa bát, ai thay bỉm cho con, họ dường như sẽ phải đối mặt với rắc rối. Tiến sĩ Carolyn Perla, sau khi theo dõi các vấn đề gia đình ở khu vực Manhattan, cho rằng: Phần lớn các cặp vợ chồng đều nghĩ rằng họ nên chia sẻ cho mối quan hệ là 50-50. Tuy nhiên, trên thực tế, tốt hơn là mỗi người nên đóng góp 150% sức lực của mình. Hầu hết các cặp vợ chồng hạnh phúc đều tự nguyện làm những gì mà họ có thể.

6. Không bao giờ đánh mất sự hài hước

Theo nhiều nhà tâm lý trị liệu, hài hước là chất keo kết nối một cặp vợ chồng với nhau. Tiến sĩ Thomas Moore, tác giả của cuốn sách bán rất chạy “Chăm sóc tâm hồn” (Care the soul) cho rằng, khi một cặp vợ chồng không thể cười với nhau được nữa cũng là lúc mối quan hệ của họ không còn yếu tố tâm hồn. Tuy nhiên, các cặp vợ chồng hạnh phúc không bao giờ chế giễu nhau để cười. Theo bản năng, họ biết những gì là phải và không phải để có một cuộc chơi đẹp.

7. Đời sống chăn gối lúc bận rộn lúc nông nhàn

Tiến sĩ Tina Tessina, tác giả của cuốn “Làm thế nào để trở thành một đôi và vẫn tự do” (How to Be a Couple and Still Be Free) cho rằng: "Các cặp vợ chồng hạnh phúc nhất quan hệ tình dục một cách thường xuyên. Bởi vì quan hệ lành mạnh sẽ củng cố thêm sự gắn bó giữa hai người. Tuy nhiên bạn cũng không nên căng thẳng nếu đôi khi vợ chồng trải qua một hoặc hai tuần chay tịnh. Điều quan trọng là cả hai hài lòng với số lần quan hệ của mình.

8. Không bao giờ coi việc xa lánh như là hình phạt

Tessina cảnh báo: "Bày tỏ sự tức giận bằng cách không có cảm hứng yêu sẽ hủy diệt đời sống tình dục của bạn. Bởi vì thực tế, đây là một hành động có thể gắn kết sự yêu thương. Nếu quan hệ tình dục trở thành một phần của cuộc đấu tranh quyền lực giữa hai vợ chồng, rất nhiều oán giận được xây dựng đến mức cả hai không muốn gần nhau. Vì vậy, thay vì giả vờ mệt mỏi hoặc tránh xa người bạn đời của mình, lần tới, khi bạn tức giận hãy nói rõ quan điểm của mình và đừng đưa vấn đề tình dục ra thảo luận.

9. Biết đi từ những điều đau đầu đến niềm đam mê

Tessina nói: "Một trong những điều khó khăn nhất là chuyển đổi từ việc tính các hóa đơn đến việc “đong đưa” nhau. Các cặp vợ chồng hạnh phúc có thể tìm ra những cách rất nhỏ để có thể dính vào nhau trong cuộc sống hàng ngày. Họ biết cách viết tắt cho cả câu “quan hệ cùng nhau” như người chồng nằm dài ra trên ghế sofa sau khi con cái đã đi ngủ và rủ vợ ngồi cạnh mình. Hay anh chồng có thể gợi ý: Truyền hình tối nay chẳng có kênh gì hay, anh tự hỏi không biết vợ chồng mình sẽ làm gì cho hết thời gian”.

10. Thấu hiểu nhu cầu của nhau

Tiến sĩ Terri L. Orbuch, sau khi theo dõi 373 cặp vợ chồng trong hơn 22 năm, kết luận: Lý do chính khiến các cuộc hôn nhân tan vỡ không phải là xung đột, vấn đề giao tiếp hay không tương thích trong đời sống chăn gối. Mà đó là sự thất vọng, sự thất vọng ngày càng lớn. Khoảng cách giữa những gì bạn mong đợi với hành động thực tế của người bạn đời chính là điều gây tổn hại nhiều nhất. Để xua tan thất vọng đó, vợ chồng hãy chia sẻ những mong đợi của mình với nhau. Hãy tìm hiểu lại mong muốn của bạn đời mỗi năm và coi đó như một áp lực hoặc những thay đổi của cuộc sống để có thể tạo ra những kỳ vọng mới.

11. Có những tên gọi thể hiện sự say mê

Hai vợ chồng có thể gọi nhau bằng những nickname thân mật. Điều này giúp họ dễ dàng trở về thời thơ ấu, quên đi những phiền muộn và trách nhiệm của một người lớn, và cũng giúp họ gần nhau hơn. Ngoài ra, cũng có thể sử dụng chất giọng đặc biệt khi nói với nhau, chia sẻ những câu chuyện cười dành cho người lớn… Vấn đề là chỉ vợ chồng bạn hiểu được điều này, đây không phải là thông tin cần công bố ra thế giới bên ngoài. Trò chơi này thể hiện rằng bạn đang rất hài lòng với người bạn đời và cuộc sống hôn nhân của mình.

12. Biết ơn cả những điều bình thường

Sau khi bạn đã được kết hôn được nhiều năm, bạn dễ dàng nghĩ rằng những gì chồng mình làm là điều đương nhiên. Nhưng để có một mối quan hệ lành mạnh và hạnh phúc, bạn cần phải hiểu rõ và đánh giá cao những thói quen đáng yêu của người bạn đời: kiên nhẫn đào tạo con cún bạn mới mới về mua, cố gắng làm bạn cười khi bạn đang thời kỳ “đèn đỏ”. Thông qua việc khen ngợi chồng, bạn đã ngầm nói rằng anh ấy quan trọng như thế nào trong cuộc sống của bạn. Ngoài ra, bạn sẽ nhận thấy những nhận xét này có tác động lan tỏa, lây nhiễm. Nếu bạn có thái độ tích cực, chồng bạn cũng có thái độ tích cực trở lại.

13. Dành ra 10 phút

Cuộc hẹn hò trong đêm vào mỗi tuần là cách hay nhất để kết nối vợ chồng, nhưng đôi khi bạn chỉ cần vài phút. Orbuch gọi đó là “Quy tắc 10 phút”: 10 phút mỗi ngày để nói về mọi thứ, trừ con cái, trách nhiệm với gia đình và việc nhà. Trong nghiên cứu của bà, 98% các cặp vợ chồng hạnh phúc nói rằng họ hiểu rõ người bạn đời của mình. Để biết rõ suy nghĩ của người bạn đời không nhất thiết phải thực hiện một cuộc trò chuyện lớn. Bất cứ việc gì giúp bạn khám phá ra điều mới đều giúp bạn gần gũi nhau hơn.

14. Suy nghĩ tích cực

Cách hiệu quả nhất để thúc đẩy niềm vui và niềm đam mê là thêm các yếu tố tích cực vào cuộc hôn nhân của bạn, chứ không phải là sửa chữa những sai lầm. Năng lượng tích cực này làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu và khuyến khích chúng ta tiếp tục đi theo hướng đó. Điều này không có nghĩa là bạn không thể cảm thấy hoặc nói về những gì tiêu cực. Tuy nhiên, nếu bạn muốn một mối quan hệ hạnh phúc hơn, mặt tích cực cần phải cao hơn mặt tiêu cực rất nhiều. Bạn càng tôn vinh tình yêu và niềm vui trong lựa chọn của mình, bạn càng sớm thấy mối quan hệ trở nên tuyệt vời.

Kim Anh (Theo Redbook)