Tác giả Lori Gottlieb, một nhà văn hàng đầu, từng gây ra một "cơn bão" ở Mỹ khi khuyến khích các phụ nữ độc thân tuổi 30 nên từ bỏ tiêu chí Chàng trai phù hợp với mình, mà nên lựa chọn Chàng trai đủ tốt. Cuốn sách mới của bà: Marry Him: The Case for Settling for Mr Good Enough, đang làm thổi bùng lên tranh cãi này. Gottlieb, 40 tuổi, thừa nhận với DailyMail rằng bà ước gì mình đã chọn bất cứ người đàn ông nào "không hấp dẫn nhưng hoàn hảo đủ dùng" mà bà từng phản đối trong cuộc tìm kiếm nửa kia hoàn hảo của mình. Bà tin rằng khái niệm "Người duy nhất" chẳng hơn gì một chuyện hoang đường, và buộc tội những bộ phim lãng mạn viễn tưởng tràn lan đã nói dối phụ nữ bằng cách khuyến khích họ đâm đầu tìm kiếm "tình yêu đích thực". Các phụ nữ độc thân tuổi 40 mà vẫn còn hạnh phúc là đang tự lừa phỉnh mình, bà khẳng định. "Giấc mơ của tôi, giống như mẹ tôi và mẹ của bà ấy, là yêu, kết hôn và sống hạnh phúc mãi mãi", Gottlieb viết. "Tất nhiên, phụ nữ miễn cưỡng thú nhận điều đó trong thời đại này, nhưng hãy hỏi tâm hồn của bất cứ người phụ nữ độc thân 40 tuổi nào rằng cô ấy muốn gì nhất trong cuộc đời, và cô ấy có thể sẽ không nói đó là một nghề nghiệp tốt hoặc một vòng eo nhỏ hơn hoặc một căn hộ lớn hơn. Nhiều khả năng nhất, cô ấy sẽ nói muốn một người chồng (và ngoài ra là một đứa trẻ)". Trong cuốn sách của mình, Gottlieb khẳng định chúng ta đã lý tưởng hóa hôn nhân. Và vì thế, "chúng ta đã tránh xa những mối quan hệ không hứa hẹn, thứ có thể đã làm chúng ta hạnh phúc". Gottlieb cũng khẳng định việc đặt ra tiêu chí Chàng trai tốt thứ nhì có thể giúp phụ nữ hạnh phúc hơn về lâu dài. "Khi đang đắm chìm trong mối tình lãng mạn, chúng ta tưởng tượng rằng trạng thái tình cảm say đắm này sẽ làm mình hạnh phúc. Nhưng kết hôn với một anh chàng vừa đủ tốt mới giúp tình cảm này đứng vững, đặc biệt nếu bạn tìm một người bạn đời thực sự". "Điều tạo nên một cuộc hôn nhân tốt không nhất thiết là những điều tạo nên mối quan hệ lãng mạn tốt. Hôn nhân không phải là mối tình nồng nàn, nó là mối quan hệ được thiết lập để vận hành một cuộc kinh doanh phi lợi nhuận, thường buồn tẻ, trần tục và rất nhỏ. Và ý tôi đây là một cách tốt". T. An