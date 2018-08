Trở thành bố là một điều kỳ diệu, sẽ có nhiều điều mới mẻ mà bạn chưa thể quen với nó như việc thay tã hay dỗ con. Theo bác sĩ nhi khoa Mark Diamond, các ông bố ngoài việc hỗ trợ chăm sóc con về thể chất còn cần làm những điều khác như ẵm bồng, ôm ấp, dỗ dành.... để gắn kết tình cha con.

Bắt đầu càng sớm càng tốt

Thường xuyên hát hay đọc sách cho con ngay từ khi bé vẫn còn trong bụng mẹ có thể là một điều lạ, không tự nhiên đối với các ông bố, nhưng điều này giúp tạo nên một mối gắn kết vững vàng. Đến khi con chào đời, bé có thể nhận ra giọng bố.

Ngoài ra, bạn cũng có thể củng cố sự dây liên kết với con bằng cách đơn giản như đồng hành cùng mẹ bé. Theo bác sĩ nhi khoa David Hill, tác giả cuốn Between Us Dads: A Father's Guide to Child Health, đi khám thai cùng vợ, siêu âm, cho con bú… là những điều giúp người bố tạo nên sự gần gũi, thân thiết với con cũng như khiến mẹ cảm thấy được cổ vũ hơn. Từ đó gắn kết giữa cha và con hơn.

Sợi dây tình cảm giữa bố và con là điều thiêng liêng nên được hình thành và vun đắp từ sớm. Ảnh minh họa: Lê Phương.

Nếu mọi thứ về chăm sóc con đều lạ lẫm, mới mẻ thì hãy cố gắng tìm thấy sự thoải mái ngay bây giờ. Dành một buổi chiều với người bạn cũng là một ông bố trẻ trước khi em bé của bạn chào đời. Kinh nghiệm sẽ khiến bạn cảm thấy tự tin hơn trong việc chăm con.

Từ ngày đầu tiên con chào đời, bạn cần tìm kiếm sự hỗ trợ, những lời khuyên từ các bác sĩ, y tá trong bệnh viện. Bác sĩ Emily Borman-Shoap, giám đốc khoa chăm sóc trẻ sơ sinh bệnh viện đại học Minnesota Amplatz cho biết, nhân viên y tế có thể chỉ cho bạn những cách thức để thay tã, quấn tã cho bé, vỗ cho bé hết trớ… những việc mà một ông bố tuyệt vời phải làm.

Bớt lo lắng

Đừng cho rằng người mẹ có mối liên kết mạnh mẽ tự nhiên với con hơn bạn. Khi bạn dành thời gian với con, sợi dây liên kết sẽ tự nhiên hình thành và phát triển. Có thể, trong những ngày đầu, mối liên kết này không thể hiện rõ vì sự nổi trội trong mối kết nối giữa mẹ và con, nhưng nó luôn tồn tại.

Theo giáo sư Caroline DiBattisto, trường Đại học Khoa học Sức khỏe Georgia, đây không phải là cuộc đua, cạnh tranh giữa bố và mẹ. Cả hai nên động viên, hỗ trợ lẫn nhau. Các ông bố nên thư giãn, giúp đỡ các bà mẹ, dành thời gian với con và tận hưởng thời gian đặc biệt này.

Luôn trong trạng thái sẵn sàng giúp bạn tự tin hơn trong vai trò mới

“Tôi nghĩ nhiều ông bố lo lắng rằng con dễ bị tổn thương và một cách nào đó họ sẽ làm điều gì đó sai, khiến em bé đau. Tuy nhiên, thật sự, không cần quá lo sợ với áp lực phải chăm con một cách hoàn hảo. Khi bạn thay tã sai, nếu lau chùi sạch sẽ cho con rồi thay lại thì bạn sẽ có kinh nghiệm”, bác sĩ nhi khoa Mark Diamond chia sẻ.

Nếu con bạn sinh ra nhờ mang thai hộ, dĩ nhiên, bạn sẽ lo lắng tìm cách để làm điều gì đó đặc biệt để thúc đẩy sợi dây kết nối. Tuy nhiên, theo bác sĩ Diamond thì điều này hoàn toàn không cần thiết vì tự nhiên, con bạn đã có thể cảm nhận được tình phụ tử rồi.

Vuốt ve, âu yếm con

Trong suốt thời gian đầu tiên, sức mạnh của những đụng chạm có thể mang hai bố con đến gần nhau hơn. Ôm con bất cứ khi nào có thể, vuốt ve lưng con, vỗ nhẹ con trong tay. Sợi dây tình cảm càng tăng khi sự tiếp xúc càng nhiều.

Nhiều bệnh viện khuyến khích sự chăm sóc như cách của loài kangaroo, đó là quấn tã và đặt con lên ngực trần của bạn. Việc tiếp xúc trực tiếp qua da với con là điều tuyệt vời nhất mà bố mẹ có thể làm. Trẻ cảm thấy thoải mái khi chuyển động lên xuống qua nhịp thở của bạn. Thêm vào đó, qua hành động này, con còn nghe thấy nhịp tim, quen với thân nhiệt của bạn, đặc biệt là đối với những trẻ được chăm sóc trong lồng ấp.

Chăm con theo những sở trường riêng

Vợ đang cho con bú? Dĩ nhiên, bạn không thể quấy phá con lúc này. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chăm con theo cách khác.

Việc cho con ăn là một điều cực kỳ quan trọng trong khâu chăm sóc con nhưng không phải là điều duy nhất. Các ông bố có thể giúp con tắm, mặc đồ hay thay tã lót. Hoặc, bạn cũng có thể đọc truyện, ẵm con hay đơn giản chỉ là bế con tới chỗ mẹ để bú sữa, đặc biệt là giữa đêm.

Không nên bực dọc rằng bạn không thể dỗ dành con vì bạn không có mùi giống như mẹ nó. Sự thật là bố có sở trường riêng trong việc chăm sóc con theo cách riêng của các ông bố. Ví dụ như nhờ vào đôi tay to, khỏe, bạn có thể quấn tã đẹp, chặt hơn. Trẻ con thích sự rung lắc nhẹ nhàng và đầu gối của bố là điểm lý tưởng để trải nghiệm cảm giác đó. Hay con trẻ thường nín khóc, bớt quấy khi nghe một giọng trầm, do đó, bạn hãy hát, nói chuyện với con khi con quấy nhé.

Tìm nhiệm vụ yêu thích và dùng nó để củng cố sâu sắc mối quan hệ với con. Sean Folkson, một ông bố ở New York nhận nhiệm vụ dỗ con ngủ và thời gian đặc biệt vào buổi tối này khiến hai bố con khăng khít với nhau hơn.

"Ngay từ sớm, tôi đã nhận nhiệm vụ dỗ con trai ngủ. Giấc ngủ trưa trên vai hay hát ru cho con trong nôi mang lại những khoảnh khắc vô giá đối với hai cha con", ông bố trẻ này chia sẻ.

Thu Lê (Theo WebMD)